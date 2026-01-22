Diosdado Cabello responde a campañas de desinformación: “Aquí no cambió nada, quien sigue gobernando en Venezuela es la revolución”

“Somos la única garantía de paz en este país; la garantía de paz está en las manos de nuestro pueblo y de la revolución bolivariana”, afirmó el ministro de Interior, Justicia y Paz de Venezuela, Diosdado Cabello.



El ministro de Interior, Justicia y Paz de Venezuela, Diosdado Cabello, denunció la persistente embestida de campañas desinformación que intentan proyectar una imagen de supuestas fracturas en el seno de la Revolución Bolivariana, tras el ataque militar perpetrado el pasado 3 de enero por Estados Unidos contra la nación caribeña y que concluyó con el secuestro del presidente constitucional, Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.

Señaló que esas campañas basadas en mentiras buscan instalar la idea de “traiciones, peleas y divisiones” en las filas del chavismo, fracasan ante la realidad.

«Hay campañas para que en algunas partes del mundo sientan que aquí hubo una traición, peleas y divisiones, y todas las mentiras se les caen, y las que se les cayó con más rudeza es que quien sigue gobernando aquí en Venezuela es la revolución bolivariana».

«Somos la única garantía de paz en este país»

Frente a los planes desestabilizadores que recurren al engaño para intentar desmoralizar al pueblo,, ministro extendió un llamado a la unidad de todo el país y recalcó que la revolución bolivariana es la garantía de paz en Venezuela

“Somos la única garantía de paz en este país; la garantía de paz está en las manos de nuestro pueblo y de la revolución bolivariana”, indicó durante la emisión de su programa semanal «Con el Mazo Dando».

«La derecha no aprende, la derecha cree que arrastrándose va a alcanzar el respeto de nuestro pueblo, hoy día ellos creen de alguna manera que aquí en Venezuela todo cambió, pero no cambió nada, sigue la revolución bolivariana», ratificó.

“Ya el tema no es que repiten una mentira un millón de veces, es que no tienen otra cosa que no sea la mentira”, acotó.

Cabello destacó que, bajo el liderazgo de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, el Gobierno Bolivariano trabaja con diplomacia y verdad, para lograr que el país caribeño avance con sus propios esfuerzos.

“Con Delcy Rodríguez al frente, Venezuela sigue un camino de diplomacia, de paz (…) No dependemos de nadie más, solo de lo que seamos capaces de hacer, por eso es necesaria la unidad; nos los dijo el Comandante Hugo Chávez, nos los dijo el presidente Nicolás Maduro y nos los dice nuestro pueblo que anda movilizado”, subrayó.

Destacó que las y los venezolano se encuentran en una fase de «movilización permanente» tras los sucesos del pasado 3 de enero y luchando por la liberación del presidente Nicolás Maduro y la primera dama, Cilia Flores, secuestrados por el gobierno de Estados Unidos.

“Los queremos de vuelta y esa es nuestra principal tarea. Este país está en las manos de nuestro pueblo”, expresó.

“Este país está en las manos de nuestro pueblo”, indicó Cabello, quien, a su vez, aseguró que “hemos logrado consolidar los esfuerzos internos por la paz”.

Durante la emisión del programa televisivo, Diosdado Cabello, negó haber tenido una reunión con funcionarios de Estados Unidos antes del secuestro del presiente Maduro.

«Es una campaña… dicen: ‘Diosdado se reunió con Estados Unidos’. Yo no me he reunido con nadie, no tengo precio», aseveró

Asimismo, realizó un llamado a las personas y medios que difunden esa mentira: «Reto a quien sea, a la agencia Reuters, a que muestren una prueba», apuntó.