Domingo electoral: cerca de 100 millones votan en México y más de 25 acuden a segunda vuelta en Perú

Pese a la pandemia, los procesos electorales en el continente americano siguen su rumbo. Hoy se celebran sendas jornadas democráticas electorales en México y Perú, en el primero para elegir diputados y autoridades regionales y en el otro para definir, en segunda vuelta, quien será el presidente en los próximos 6 años.

México concurre a unas elecciones en los que se votan 500 escaños del Congreso y los gobernadores de 15 estados, en total más de 20.000 cargos.

Alrededor de 93,5 millones de mexicanos inscritos en el Padrón Electoral están llamados a las urnas este 6 de junio. Se les convoca para elegir miles de cargos locales, la renovación completa de la Cámara de Diputados federal y de los cargos ejecutivos en 15 de las 32 entidades federativas.

En todas estas carreras, Andrés Manuel López Obrador, actual mandatario, se juega el futuro de su proyecto político, analizó el diario El País.

Se lo juega a corto y medio plazo, porque de la disposición de mayorías federales y poderes regionales depende buena parte de su margen de maniobra para la aprobación de reformas, cambios de puestos clave e implementación de políticas. Pero también se lo juega a largo, porque del resultado dependerá el asentamiento definitivo de Morena, el partido que fundó hace ya casi una década, en todo el territorio nacional.

El país llega a esta elección intermedia tras sufrir una de las campañas más violentas que se recuerden en la que al menos 35 candidatos fueron asesinados.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), sin embargo, llamó a la población a no dejarse intimidar y afirmó que la seguridad estará garantizada para que se pueda votar sin miedo. Incluso acusó a algunos medios de amarillismo y de magnificar lo ocurrido «con el afán de enrarecer el ambiente».

Sea como fuere, México tendrá en esta cita electoral una herramienta para revalidar o no el apoyo al partido de AMLO a mitad de su mandato al frente del gobierno.

Balotaje en Perú

Por su parte en Perú se definirá en segunda vuelta quién ocupará la presidencia de la república. Están llamados a participar más de 25,2 millones de peruanos para elegir a su presidente o presidenta para el periodo 2021-2026.

Los peruanos deben optar entre la derechista Keiko Fujimori y el izquierdista Pedro Castillo, en medio de un ambiente polarizado en extremo.

El país andino vota este domingo con la sensación de encontrarse en el momento más trascendental de su historia reciente.

Los dos candidatos a presidir el país durante los próximos cinco años son percibidos por parte de la sociedad como un peligro para el inestable sistema político peruano.

El Gobierno ha tenido cinco presidentes distintos en el último lustro, uno por año. Todos los jefes de Estado electos desde 1986 han pasado un tiempo en prisión por casos de corrupción.

En este punto, ahora toca elegir entre Keiko Fujimori, la hija del autócrata Alberto Fujimori, una política conservadora y populista cuyo partido y ella misma están involucrados en corruptelas, y un profesor radical de izquierdas, Pedro Castillo, conservador en lo social e imprevisible en lo demás. Llegan empatados en las encuestas después de una campaña áspera y agresiva. El vencedor, previsiblemente, lo logrará por un puñado de votos.

La elección llega en un momento de crisis. Perú ha registrado más de 185.000 muertes por la covid-19, lo que le coloca como el país con más fallecidos per cápita del mundo. La pandemia ha evidenciado los fallos del sistema de salud público. Mucha gente ha muerto sin supervisión médica ni tanques de oxígeno. Los que han acudido a la sanidad privada en ocasiones se han endeudado para siempre. Hay casos de peruanos que no recogen el cadáver de sus familiares porque no pueden afrontar los gastos de la clínica, de hasta 300.000 dólares.

