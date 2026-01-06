Drones y disparos cerca del palacio presidencial de Venezuela: gobierno admite incursión no autorizada

Videos difundidos en redes sociales durante la noche del lunes reportaron una situación irregular en las adyacencias del Palacio de Miraflores en el centro de Caracas, sede del Ejecutivo venezolano.

#5Ene 8:00 PM #Caracas

Usuarios reportan fuertes detonaciones en las inmediaciones de Miraflores. Se desconoce el motivo. Información en desarrollo… Vídeo: Redes Sociales pic.twitter.com/SgM0JIhtFa — Reporte Ya (@ReporteYa) January 6, 2026

En dichos registros se escuchaban detonaciones de armas de fuego, luces en el cielo y drones sobrevolando cerca el perímetro del palacio presidencial. Ante la confusión y en medio de especulaciones y desconcierto, el gobierno de Venezuela admitió que se trató de una incursión no autorizada.

«Queremos aclarar que lo que ocurrió en el centro de Caracas fue debido a que unos drones sobrevolaron sin permiso y la policía emitió disparos de forma disuasiva. No ocurrió ningún enfrentamiento. Todo el país se encuentra en total tranquilidad», indicaron desde el Ministerio de Comunicación e Información, a través de un comunicado que fue enviado a distintos medios y portales como Espejo Público Mundial, Sin Línea, Qué pasa en Venezuela, Direct Info, TN y SDP Noticias entre otros.

Ataques de EE.UU. contra Venezuela

El incidente se registró tras los ataques militares perpetrados por Estado Unidos contra la nación caribeña durante la madrugada del pasado sábado 3 de enero que culminaron con el secuestro y traslado forzoso del presidente constitucional de la nación caribeña, Nicolás Maduro, y su esposa Cilia Flores hasta Nueva York.

En los bombardeos resultaron asesinados efectivos de las fuerzas armadas y civiles. Además se registraron daños en recintos militares y en las infraestructuras y viviendas aledañas,

Tras los ataques y el secuestro de Maduro, orquestados por la administración del mandatario estadounidense Donald Trump, la vicepresidenta Delcy Rodríguez juró y asumió oficialmente el lunes como presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela.

A la par, la Asamblea Nacional de Venezuela llevó a cabo la instalación del nuevo periodo constitucional legislativo 2026-2031, y del período anual de sesiones ordinarias 2026-2027.

FF.AA. respaldan a Delcy Rodríguez como presidenta tras secuestro de Maduro

El alto mando militar de Venezuela se pronunció en pleno apoyando la designación de Rodríguez, como presidenta encargada, así como la implementación del decreto de conmoción exterior.

El ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, quien leyó en cadena nacional un documento oficial, aseveró que el gobierno bolivariano garantiza la gobernabilidad del país y que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana está desplegada en todo el territorio nacional.

«Nuestra institución continuará empleado todas sus capacidades disponibles para la defensa militar, el mantenimiento del orden interno y la preservación paz», reza el texto.

El general en jefe enfatizó durante su intervención que el país “debe encaminarse sobre su riel constitucional”.

“Llamo al pueblo de Venezuela a la paz, al orden, a no caer en las tentaciones de la guerra sicológica, de la amenaza, del miedo que nos quieren imponer. Llamo al pueblo de Venezuela a que retome sus actividades económicas, laborales, de todo tipo, en los próximos días”, expresó.

El documento oficial que leyó denuncia «el cobarde secuestro del ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, nuestro comandante en jefe, y de su señora esposa, la primera dama Dra. Cilia Flores de Maduro».

Además, Padrino informó que, durante el sangriento ataque que condujo a la extracción de Maduro el sábado 3 de enero en la madrugada, los militares estadunidenses asesinaron «a sangre fría a gran parte de su equipo de seguridad, soldados y ciudadanos inocentes».