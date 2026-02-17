Duró 4 meses: Destituyen a Presidente de Perú José Jerí, apuntado por tráfico de influencias

Congreso peruano lo destituyó por "inconducta funcional y falta de idoneidad para ejercer el cargo". Con este, ya son 8 los presidentes que registra el país andino en tan solo una década. Ahora, el mismo Parlamento debe elegir un nuevo presidente interino, el cual estará en el cargo hasta abril próximo, cuando se realicen las elecciones generales.

Autor: El Ciudadano
El Ciudadano

El Congreso de Perú aprobó la moción de censura presentada contra el Presidente interino del país, José Jerí, quien de esta forma, quedó destituido del cargo que había asumido hace solo 4 meses.

Con este, ya son 8 los presidentes que registra el país andino en tan solo una década. Ahora, el mismo Parlamento debe elegir un nuevo presidente interino, el cual estará en el cargo hasta abril próximo, cuando se realicen las elecciones generales.

«Las mociones de censura al presidente del Congreso de la República encargado de la Presidencia de la República, señor José Enrique Jerí Oré, han sido aprobadas. Al haberse aprobado las mociones de censura, la Mesa Directiva declara la vacancia del cargo de presidente del Congreso de la República y, en consecuencia, se encuentra vacante el cargo de presidente de la República», informó Fernando Rospigliosi, primer vicepresidente del Parlamento.

Según consignaron medios peruanos, tras la sesión, las bancadas parlamentarias comenzaron de inmediato las reuniones para definir una lista de candidatos para postular al cargo.

Al cierre de esta nota, ya se había convocado a la sesión del Pleno del Congreso -este miércoles 18 de febrero, a las 6:00 p.m. hora de Perú-, para elegir a un nuevo presidente interino, quien asumirá de inmediato la conducción del Parlamento y, en consecuencia, la Presidencia de la República.

Recordemos que Jerí fue descubierto el pasado 26 de diciembre cuando acudió, encapuchado, a un restaurante propiedad de un empresario chino contratista del Estado, lo que se sumó a una serie de revelaciones periodísticas que denunciaron la contratación en el gobierno de varias mujeres que previamente se habían reunido con él.

Por estos hechos ya hay abiertas sendas investigaciones en la Fiscalía contra Jerí por tráfico de influencias, lo cual dio pie a su juicio político en el Congreso, que finalmente lo destituyó por «inconducta funcional y falta de idoneidad para ejercer el cargo».

