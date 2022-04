Ecuador ofreció a China excedente de banano que antes exportaba a Rusia y a Ucrania

Ante las dificultades que se plantean para exportar uno de sus principales rubros productivos, el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, propuso al gobierno chino que le compre los excedentes de plátano o banano por la imposibilidad de colocar este fruto en manos de sus principales compradores: Rusia y Ucrania.

Lasso anunció que esta propuesta se realiza en el marco de su programa «Encontrémonos por la ciudadanía» y ante la realidad de que los mercados se cierren como consecuencia del operativo militar de Rusia en Ucrania, «hay que ver dónde los abrimos», reseñó el portal RT.

Lasso informó que hace dos semanas el embajador de China en Ecuador, Chen Guoyou, lo visitó en el Palacio de Carondelet. Durante el encuentro, el presidente ecuatoriano le sugirió que adelantaran «determinadas fases del tratado de libre comercio», el cual está en proceso de negociación.

De acuerdo con Lasso, en la conversación le hizo una requerimiento a Guoyou: «Necesito que me compren el banano que por ahora no se va a vender a Rusia y Ucrania». El mandatario ecuatoriano no ofreció detalles acerca de si llegaron a algún acuerdo sobre este asunto, aunque informó que tenía pendiente reunirse con el sector bananero para «amainar la situación negativa» que se vive.

Crisis en el sector

Ecuador destina 22,5 % de su exportación de plátano a Rusia, mientras que 2,5 % va a Ucrania. Las sanciones económicas a Rusia, así como la saturación de los puertos europeos, provocaron que millones de cajas de este fruto no salieran del país suramericano, lo que detonó una crisis en el sector.

Es en ese contexto que Lasso solicitó a China que compre este producto de exportación. En respuesta, el país asiático ofreció el abastecimiento de fertilizantes a Ecuador.

Otras noticias de interés: