El mejor alumno de Trump y Netanyahu: Milei festeja ataques a Irán y queda como excepción regional

Milei es el único mandatario de América Latina que celebró los ataques de EE.UU. e Israel contra Irán.

El presidente de Argentina, Javier Milei, en su desesperada búsqueda por mantener un lugar privilegiado en la consideración de la Casa Blanca, se convirtió en el único mandatario de América Latina en celebrar abiertamente los ataques conjuntos de Estados Unidos (EE.UU.) e Israel contra Irán y el asesinato del líder supremo de la nación islámica Alí Jamenei.

La soledad de Milei en este posicionamiento resulta particularmente llamativa si se considera el mapa político regional. Ni siquiera los gobiernos considerados tradicionalmente como los más cercanos a Washington —El Salvador, Costa Rica, Ecuador o Paraguay— se sumaron a los festejos por las consecuencias de la ofensiva ordenada por el presidente de EE.UU. Donald Trump y el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu. Estas administraciones, todas ellas férreas aliadas de la Casa Blanca, optaron se limitaron a criticar exclusivamente los contraataques iraníes, sin mencionar la acción militar estadounidense-israelí que desencadenó el conflicto bélico.

En la vereda opuesta, un amplio arco de países latinoamericanos que incluye a México, Brasil, Chile, Perú, Colombia, Uruguay y Bolivia, entre otros, rechazaron la guerra en su conjunto y elevaron sus voces para pedir paz en Medio Oriente, evidenciando un escenario donde Argentina aparece como una excepción.

La celebración libertaria de Milei

El gobierno libertario no perdió tiempo en alinearse con la narrativa de la administración Trump. Apenas minutos después de que el magnate republicano anunciara la operación contra la nación persa a través de sus redes sociales, la Oficina del Presidente de la República Argentina emitió un comunicado respaldando y celebrando la medida.

«La Oficina del Presidente celebra la operación conjunta llevada adelante por los Estados Unidos e Israel en el día de hoy que resultó en la eliminación de Ali Jamenei, Líder Supremo de la República Islámica de Irán, y una de las personas más malvadas, violentas, y crueles que ha visto la historia de la humanidad», expresó el comunicado difundido por el gobierno argentino.

Las palabras elegidas por la administración Milei no dejan espacio para la ambigüedad y representan un posicionamiento mucho más enfático que el adoptado por cualquier otro gobierno latinoamericano, incluidos aquellos que comparten la misma ideología política de derecha del mandatario argentino.

Este respaldo incondicional a la operación conjunta encabezada por Washington y Tel Aviv busca consolidar la imagen de Milei como el «mejor alumno» de la región ante los ojos de la Casa Blanca, un rol que el presidente argentino ha cultivado desde su llegada al poder y que ahora busca reforzar en un contexto de creciente tensión internacional.

Las posturas de los aliados de Washington

Mientras Milei optaba por las celebraciones, otros gobiernos latinoamericanos tradicionalmente alineados con Estados Unidos eligieron un camino más diplomático. La estrategia predominante entre estos países consistió en condenar únicamente las represalias iraníes, omitiendo cualquier mención sobre el bombardeo inicial de Estados Unidos e Israel contra la nación persa.

«Ecuador expresa su solidaridad con los pueblos y gobiernos de países de Medio Oriente por los ataques que han sufrido en sus territorios, perpetrados por la República Islámica de Irán», señalo la administración de Daniel Noboa, evitando referirse a la agresión conjunta de Washington y Tel Aviv y condenando en cambio la respuesta de Teherán.

Costa Rica adoptó una postura similar, aunque con un énfasis particular en la violación del derecho internacional. El gobierno de Rodrigo Chaves condenó «de manera enérgica el ataque perpetrado por Irán» contra edificios estadounidenses oficiales en Riad, Arabia Saudita.

En su argumentación, la Cancillería costarricense agregó: «Este acto contra una embajada constituye una grave violación a la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961, y al derecho internacional».

Paraguay, por su parte, también manifestó su rechazo a las réplicas de Irán tras el bombardeo inicial. La Cancillería calificó estos contraataques como una «agresión iraní» contra varios países de la región, entre los que mencionó a Qatar, Kuwait, Arabia Saudita, Jordania, Emiratos Árabes Unidos y Bahréin, todos ellos naciones del Golfo que se han visto afectadas por la escalada del conflicto.

Resulta igualmente significativo el silencio de El Salvador. Hasta el momento, ni la Cancillería salvadoreña ni el presidente Nayib Bukele —otro de los mandatarios latinoamericanos alineados con Trump— se han pronunciado sobre la guerra en Medio Oriente, una omisión que contrasta fuertemente con la efusividad de l libertario Javier Milei

El pedido de paz de la mayoría latinoamericana

Frente a la excepcionalidad argentina y las condenas selectivas de los aliados más cautelosos, la posición mayoritaria en América Latina se ha basado en condenar la guerra y extender un llamado a la paz.

Brasil, la mayor potencia regional, emitió una nota oficial en la que su Cancillería llamó «a todas las partes a respetar el derecho internacional y ejercer la máxima moderación, para evitar una escalada de hostilidades y garantizar la protección de los civiles y la infraestructura civil».

El canciller brasileño, Mauro Vieira, fue más explícito y declaraciones a Net TV afirmó: «Condenamos el ataque inicial de Estados Unidos y de Israel, pero de la misma forma también pedimos contención para que no haya, en terceros países, movimientos que lleven a la muerte».

Desde México, la presidenta Claudia Sheinbaum elevó el tono de la crítica al cuestionar no solo el bombardeo inicial de Estados Unidos sino también el rol de Naciones Unidas frente a la crisis. En una conferencia de prensa, planteó una reflexión que trascendía el alineamiento geopolítico: «No es un asunto de si uno está de acuerdo con un régimen u otro. Sino que quienes pagan es la población civil. El bombardeo de una escuela de niñas. En todos los países al final, quienes sufren son los pueblos».

Bolivia, que pasó a ser un aliado de Washington, reafirmó su «compromiso con la paz» y solicitó en un comunicado oficial la «vigencia irrestricta de los derechos humanos que deben prevalecer ante toda circunstancia».

Desde la administración del presidente de Colombia, Gustavo Petro, condenaron el «uso de la fuerza» en Medio Oriente y exhortaron a la comunidad internacional a actuar con «rapidez» para frenar la escalada del conflicto.

Petro, advirtió que “la humanidad está a punto de caer en el abismo” y criticó la intensificación de los ataques lanzados por Estados Unidos e Israel en el marco de la operación denominada “Furia Épica”.

El presidente colombiano afirmó que no se trata de un conflicto local entre Teherán, Tel Aviv o Estados Unidos, sino de “un riesgo global en el que toda la humanidad podría verse afectada por una escalada hacia un enfrentamiento nuclear”, por lo que subrayó que es esencial fomentar el diálogo y no responder con más misiles.

Asimismo, hizo un llamado a que América Latina promueva la paz y evite alineamientos que profundicen la confrontación internacional. En su cuenta de la red social X, insistió en que “no pueden propagarse las armas nucleares y hay que destruirlas todas”, y lamentó la muerte de menores por causa de los bombardeos.

Las acciones militares ilegales no se pueden aceptar. Ni la agresión ni el bombardeo a embajadas.



Lo que está detrás de este conflicto es la renuncia a hacer de Palestina un estado independiente y el mercado del petroleo.



Colombia propondrá una conferencia de paz liderada por… https://t.co/vTS2C6TGKt — Gustavo Petro (@petrogustavo) March 3, 2026



En Perú, la administración recientemente instalada de José María Balcázar también evitó salir en apoyo explícito a Trump, optando por una postura de prudencia diplomática. La Cancillería peruana solicitó que se «eviten acciones que puedan agravar la situación y privilegiar el diálogo y los mecanismos diplomáticos como vía para restablecer la estabilidad y la paz en la región».

El presidente de Honduras, Nasry Asfura, eligió un camino intermedio marcado por la ambigüedad. En sus redes sociales, publicó un mensaje en el que manifestaba su respaldo «a los países que defienden su seguridad» y exigía una «desescalada inmediata» en la región.

«Cuando existen amenazas latentes y el peligro es inminente, la autodefensa de los Estados se vuelve inevitable», añadió.

El gobierno de Uruguay optó por condenar todos los bombardeos, sin distinción de origen. En un comunicado oficial, expresó su «extrema preocupación por los ataques militares contra Irán» por parte de los Estados Unidos e Israel, así como también «la respuesta militar iraní, que incluye objetivos en los territorios de sus países vecinos».

En un contexto político particular, Venezuela emitió también su posicionamiento sobre la crisis. El gobierno venezolano, que tras el secuestro del presidente Nicolás Maduro durante una operación militar estadounidense, está liderado por la mandataria interina Delcy Rodríguez, extendió un llamado a la «comunidad internacional y a los Estados involucrados a retomar la vía de la negociación y evitar una mayor extensión de la confrontación».

Sin embargo, el comunicado de la Cancillería venezolana incluyó un elemento que otros países omitieron: la referencia explícita a las víctimas civiles. «Causan consternación los reportes e imágenes de ataques a instalaciones civiles dentro del territorio iraní, que han causado bajas civiles inocentes, incluidas estudiantes menores de edad de una escuela primaria de dicho país», denunció.

Por su parte, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, fue uno de los más duros en sus críticas a la operación militar contra la república islámica. «Los ataques perpetrados por Israel y Estados Unidos, quebrantando la soberanía e integridad territorial de Irán, constituyen una flagrante violación del derecho internacional y de la Carta de las Naciones Unidas», expresó el mandatario cubano.

La posición de Chile podría cambiar con la llegada de Kast a La Moneda

Chile expresó su preocupación por la escalada militar en Medio Oriente y condenó los ataques contra Irán. En su declaración oficial, el gobierno del presidente Gabriel Boric indicó: «Chile hace un llamado a detener la violencia, asegurar la protección de la población civil y reitera su firme compromiso con la no proliferación nuclear», estableciendo así una posición clara dentro del bloque mayoritario.

Sin embargo, el republicano José Antonio Kast asumirá la Presidencia el próximo miércoles 11 y desde ya adelantó que modificará radicalmente la posición de La Moneda frente al conflicto.

La Oficina del Presidente Electo publicó un comunicado que marca el rumbo de lo que será la nueva política exterior chilena: «Chile siempre debe ser aliado de las naciones que promueven la libertad y la democracia y, en consecuencia, valoramos el esfuerzo por restablecer la seguridad nuclear y el respeto irrestricto al derecho internacional».

Este texto constituye una clara referencia al argumento esgrimido por Donald Trump para justificar el ataque: que la República Islámica estaba enriqueciendo uranio de manera secreta, violando sus compromisos internacionales. Con la llegada de Kast a La Moneda, Chile podría asumir una postura similar a la de Argentina, bajo el mando de Milei.

Argentina como excepción regional

El mapa de posiciones latinoamericanas frente a la crisis en Medio Oriente deja a la Argentina de Javier Milei en una situación de aislamiento relativo dentro de la región. Ni siquiera los gobiernos más cercanos ideológicamente a Washington han replicado la celebración explícita del bombardeo contra Irán, optando por estrategias comunicacionales que les permiten mantener su alineamiento con Estados Unidos sin exponerse a las críticas que podría generar un respaldo abierto a una acción militar controvertida.

Esta excepcionalidad argentina responde a la estrategia de Milei de posicionarse como el «mejor alumno» de la Casa Blanca en la región, un rol que el presidente argentino ha cultivado desde su campaña electoral y que ahora busca consolidar en un contexto de crisis internacional.