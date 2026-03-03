Irán confirma identidad de 99 de 168 estudiantes asesinadas tras ataque de EE.UU. e Israel a escuela en Minab

Irán confirmó la identidad de 99 de las 168 de las estudiantes que fueron asesinadas durante el bombardeo perpetrado por Estados Unidos (EE.UU.) e Israel contra la Escuela Primaria Femenina Shajareh-ye Tayyebeh (Taiba Tree) ubicada en Minab, provincia de Hormozgan, en el sur del país.



Hossein Sadeghi, jefe del Centro de Información y Relaciones Públicas del Ministerio de Educación, declaró a la agencia de noticias Tasnim que, hasta el momento se ha logrado verificar la identidad de 99 de las víctimas, cuyos nombres se han hecho públicos, mientras que 69 aún sigue sin confirmarse

Para completar la identificación de estas estudiantes, Sadeghi indicó que las familias deberán proporcionar muestras de ADN para que se pueda realizar los procedimientos científicos pertinentes.

El ataque ocurrió el sábado 28 de febrero, primer día de la ofensiva estadounidense-israelí contra la nación islámica.

Según los reportes, murieron 168 personas, en su mayoría estudiantes, además de miembros del personal escolar y padres presentes en el lugar. La agresión también dejó un saldo de 96 heridos.

Tras la brutal agresión, el ministro de Asuntos Exteriores, Abbas Araghchi, advirtió que «estos crímenes no quedarán impunes», y denunció que la escuela fue bombardeada «a plena luz del día, cuando estaba lleno de alumnas».

Señaló que este violento ataque resultó en el asesinato de «decenas de niños inocentes» únicamente en este lugar-

El canciller persa planteó que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas debe actuar ahora en ejercicio de su responsabilidad primordial bajo la Carta”.

Foto: Al Mayadeen.

Irán despide a los mártires del ataque a la escuela para niñas

Según reportó la cadena Al Mayadeen este martes se llevaron a cabo las ceremonias fúnebres de varias de las víctimas del bombardeo contra la escuela para niñas en Minab.

الإيرانيون يشيعون جثامين الأطفال الذين ارتقوا بقصف أمريكي – إسرائيلي على مدرسة ميناب pic.twitter.com/08Cw3msE0T — وكالة سند للأنباء – Snd News Agency (@Snd_pal) March 3, 2026

En imágenes compartidas en redes se puede apreciar que una inmensa multitud de ciudadanos salió a las calles para de personas rendir honor y despedir a las estudiantes asesinadas.

787 muertos en Irán por los ataques de EE.UU. e Israel

La Media Luna Roja iraní informó este martes los ataques de Israel y Estados Unidos han dejdo un saldo de al menos 787 personas asesinadas.

Según informes de campo, la cifra de 555 anunciada este lunes por el organismo registró un ascenso de 232 víctimas nuevas en las últimas horas.

Por su parte, la organización iraní de derechos humanos HRANA, con sede en Washington, indicó que al menos 742 civiles han muerto en Irán, entre ellos 176 menores de edad.

Asimismo, señaló que producto de los bombardeos de Washington y Tel Aviv, 971 civiles han resultado heridos, incluidos 115 niños, mientras que otros 624 fallecimientos permanecen pendientes de confirmación y clasificación-