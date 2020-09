Elecciones en Bolivia: Camacho busca ser el candidato de la oposición y desplazar a Mesa

A pocos días de desarrollarse las elecciones generales en Bolivia, el candidato de Creemos, Luis Fernando Camacho, busca desplazar a su compañero de oposición Carlos Mesa.

Camacho que tomó un papel fundamental en la consolidación del golpe de Estado contra Evo Morales no se rinde y espera ser el postulado único para enfrentar al Movimiento al Socialismo (MAS) en los comicios del 18 de octubre.

Analistas citados por Página Siete han señalado que la estrategia de Creemos de apartar al partido Comunidad Ciudadana (CC) y negarse al diálogo podría facilitar el retorno de Morales al poder.

Con la salida de Jeanine Áñez de la carrera electoral ahora existen seis candidaturas a la presidencia por parte de la oposición.

“El MAS y CC son parte de lo mismo. Es evidente que la propuesta de Carlos Mesa respeta enormemente todo el proyecto país que montó el masismo, no ofrece crítica, no ha planteado puntos de vista radicalmente distintos. Estas situaciones hacen que no sea posible en absoluto una alianza”, dijo en conferencia Centa Rek, candidata a primera senadora de Santa Cruz por Creemos.

Por su parte, Erik Morón, candidato de la misma alianza a la tercera senaduría cruceña, como suplente, señaló: “Creemos es la única garantía de que el MAS no vuelva a gobernar el país. Si no ganamos esta elección, Evo Morales vuelve al país. La única diferencia es que con el MAS vuelve en 24 horas y con Mesa, en 72”.

Hoy la alianza Creemos se consolida y tenemos la certeza de que no solamente vamos a ganar a Carlos Mesa, sino de que vamos a ganar la elección”, manifestó Morón.

Al respecto, Ricardo Paz, coordinador nacional de la campaña de CC, indicó que Creemos repite la misma estrategia de los Demócratas de 2019, y afirmó que la alianza naranja no entrará en la polémica, para no debilitar el campo democrático.

“Ellos están repitiendo lo que hicieron los Demócratas con Óscar Ortiz el año pasado. Están jugando exactamente el mismo papel y han comenzado una tarea altamente desleal que va a devenir con toda seguridad en una guerra sucia y acusaciones infundadas (…). Dejamos a la población que los juzgue y hacemos un llamado a la ciudadanía para que concentre su voto y evite el riesgo de retorno del MAS”, expresó Paz.

Para la socióloga Sonia Montaño, la estrategia a la que apunta la alianza que postula a Camacho puede captar un voto muy importante en Santa Cruz, pero subraya que puede favorecer al partido del líder indígena.

“La estrategia de Camacho va a contribuir a dividir el voto. Lo ideal era que se retire. Mesa va a terminar congregando una pérdida importante en Santa Cruz, lo que va a obligar a llevar en el mejor de los casos a una segunda vuelta”, señaló.

Según los sondeos realizados en el país altiplano, Luis Fernando Camacho solo cuenta con el 8% de la intención de voto y Carlos Mesa supera el 20%, pero no alcanza al postulado por el MAS Luis Arce.

Con información de Página Siete

