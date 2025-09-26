En pleno genocidio, Milei se retrata con Netanyahu con Gaza bajo bombas

Mientras crece el repudio contra Israel por el genocidio perpetrado en Gaza, el presidente argentino Javier Milei volvió a ratificar su apoyo incondicional al régimen sionista y se retrató con el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu.

Durante la jornada el denominado «libertario» se reunió en un hotel de la ciudad de Nueva York, Estados Unidos (EE.UU), con el premier israelí y principal responsable de los continuos y violentos ataques lanzados contra el enclave palestino, que desde octubre han dejado un saldo de más de 65.000 muertos, principalmente mujeres y niños.

Según la Oficina del mandatario argentino, el encuentro con Netanyahu, sobre quien pesa un pedido de captura de la Corte Penal Internacional por crímenes de guerra, se produjo en el marco de la 80ª sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

La reunión que se extendió por alrededor de 45 minutos, se dio en medio de la ofensiva militar israelí sobre la Ciudad de Gaza, donde siguiendo órdenes del premier, el ejército sionista sigue asesinando a cientos de palestinos diariamente, destruyendo hospitales, escuelas y viviendas, y consolidando el desplazamiento forzado de la población. A lo que se suma un bloqueo de alimentos e insumos básicos que han generado una profunda crisis humanitaria y de salud en un escenario de hambruna y desnutrición.

Información oficial de la comitiva argentina informó que Milei y su par de Israel se reunieron bordaron principalmente la situación de los rehenes cautivos en Gaza, desde hace casi dos años.

Por su parte, el vocero presidencial , Manuel Adorni, destacó que el «libertario» ratificó “la firme disposición de colaborar en todas las instancias necesarias” con las autoridades israelíes, y habló de «profundizar los lazos de amistad y colaboración» entre ambos países.

«Intercambiamos visiones sobre la cooperación científica y tecnológica entre nuestros países, así como sobre otros aspectos de la relación bilateral, reafirmando la voluntad compartida de seguir profundizando los lazos de amistad y colaboración que unen a la Argentina e Israel», afirmó Adorni, citado por medios locales.

«Una vergüenza para Argentina»

La foto entre Milei y Netanyahu se da justo cuando avanza el reconocimiento del Estado palestino por parte de gobiernos de varias naciones del mundo y misiones humanitarias como la Global Flotilla Sumud, organizaciones y movimientos sociales denuncian el genocidio perpetrado por el régimen sionista.

En redes sociales, cientos de cibernautas y dirigentes políticos argentinos lanzaron críticas contra el «libertario» por avalar los crímenes del Estado de Israel, señalando que es una «vergüenza para Argentina».

