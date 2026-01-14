Encuesta revela que 91% de los venezolanos respalda a Delcy Rodríguez como presidenta encargada y 95% rechaza agresión de EE.UU.

91% de los venezolanos considera fundamental respaldar a la gestión de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, reveló la más reciente estudio de opinión realizado por la encuestadora Hinterlaces.

Según el sondeo titulado «Monitor País», el 95% de los consultados se opone a la agresión militar por parte de Estados Unidos y 94% expresó su rechazo al secuestro del Presidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, durante los ataques perpetrados el pasado 3 de enero en la nación caribeña.

El informe refleja un amplio consenso nacional en torno a la necesidad de cohesión institucional y respaldo al liderazgo en un momento de crisis política ante la agresión perpetrada por el gobierno del mandatario estadounidense, Donald Trump.

A su vez, el 79% de los encuestados señaló tener «una opinión favorable» de la actual presidenta encargada.

Cabe recordar que durante la madrugada del 3 de enero, Venezuela fue escenario de una incursión militar sin precedentes, cuando por orden del magnate republicano, las fuerzas de operaciones especiales de la nación norteamericana ejecutaron bombardeos en localidades de los estados Miranda, Aragua, La Guaira y en la capital, Caracas. Los ataques dejaron más de un centenar de muertos entre civiles y militares, además de decenas de heridos.

La operación culminó con el secuestro del presidente Maduro y la primera dama a territorio estadounidense, quienes actualmente se encuentran recluidos en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, en Nueva York, a la espera de un juicio por supuesta «conspiración narcoterrorista, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos contra EE.UU.».

Ambos comparecieron el lunes 5 de enero ante el juez federal Alvin K. Hellerstein en Manhattan, donde se declararon inocentes de los cargos federales.

Ante la ausencia forzada de Maduro, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) designó a la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, como presidenta encargada de Venezuela.

De acuerdo con el estudio de Hinterlaces, el 79% de los encuestados señaló tener «una opinión favorable» de Rodríguez y su gestión.

Asimismo, el 92 % de los venezolanos identificados como «chavistas» respaldan a la mandataria en el cargo de presidenta interina y valoran positivamente su capacidad de respuesta inmediata ante la crisis gatillada por el secuestro de Maduro.

Al respecto, destacan su seriedad y competencia para mantener la continuidad constitucional y la paz interna del país.

Este resultado se obtuvo de la opinión de los tres sectores del país: «chavistas, ni-ni y ni-ni a favor de la oposición», informó el presidente de la encuestadora, Oscar Schémel.

Schémel planteó que la unidad de las fuerzas revolucionarias alrededor del mando actual

demuestra que el movimiento trasciende los liderazgos individuales y se consolida como una fortaleza nacional, consignó la Agencia Venezolana de Noticias (AVN)

Resiliencia institucional frente a la agresión de Trump

El conversación con el canal estatal VTV, el presidente de Hinterlaces explicó que, a diferencia de los objetivos estratégicos de la agresión de la administración Trump—orientados a sembrar el pánico y fracturar la cohesión social—, la respuesta ciudadana ha sido de unidad en torno a la figura presidencial.

Planteó que la ciudadanía identifica con claridad que la detención ilegal del mandatario constituye un atentado directo contra la soberanía de Venezuela, lo que ha fortalecido la identidad nacional en lugar de debilitarla.

Destacó que la percepción colectiva actual se enfoca en cinco pilares: la preservación de la paz, el avance institucional, la negociación política, el fortalecimiento del Estado y la mejora sustancial en la calidad de vida.