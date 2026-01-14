Nicolás Maduro envía nueva mensaje reafirmando que confía en Delcy Rodríguez y en el equipo de gobierno

El presidente de Venezuela Nicolás Maduro Moros, quien fue secuestrado junto a su esposa CiIlia Flores por Estados Unidos (EE.UU.) durante el ataque militar perpetrado el pasado sábado 3 de enero, envió un nuevo mensaje a través de sus abogados.

El diputado a la Asamblea Nacional Nicolás Ernesto Maduro Guerra, quien es hijo del mandatario, indicó que en la comunicación expresó su firmeza, apoyo incondicional a la presidenta encargada Delcy Rodríguez y confianza en el equipo gubernamental.

“Ayer tuvimos un mensaje de él (Maduro) y de ella (Flores ; nos dicen que están firmes y fuertes, que tienen claro el papel de lucha que les toca jugar, que tienen tranquilidad de conciencia y la fe puesta en Dios y en el pueblo de Venezuela. Confían en Delcy, en el equipo que está al frente y en nosotros. Ese fue el mensaje que nos enviaron ayer”, dijo.

#ENVIDEO📹 | El diputado de la Asamblea Nacional de #Venezuela 🇻🇪, Nicolás Maduro Guerra, informa que recibió un mensaje del presidente Nicolás Maduro y la primera dama, Cilia Flores, donde expresaron su postura firme y confianza en el equipo que está frente de la nación pic.twitter.com/fMVRcyOYYk — teleSUR TV (@teleSURtv) January 13, 2026

Durante una masiva movilización realizada en Caracas en repudio al ataque militar estadounidense y para exigir la liberación del jefe de Estado y su esposa y por la libertad del jefe de Estado y su esposa, quienes se encuentran recluidos en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, en Nueva York, a la espera de un juicio por supuesta «conspiración narcoterrorista, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos contra Estados Unidos».

Ambos comparecieron el lunes 5 de enero ante el juez federal Alvin K. Hellerstein en Manhattan, donde se declararon inocentes de los cargos federales.

El parlamentario, también conocido como «Nicolasito», extendió un llamado al pueblo venezolano a mantener la unidad y desestimar informaciones no oficiales para preservar la estabilidad del país.

“Debemos mantenernos unidos y no dejar que nada nos divida. Intentarán meter cizaña y decir cosas para confundir, pero ante eso: claridad política e ideológica”, afirmó.

Cabe recordar que el pasado sábado, Nicolás Maduro Guerra transmitió un primer mensaje de su padre desde la prisión de Nueva York donde lo tienen detenido. En esa oportunidad indicó citando al mandatario: “Dijo que no estemos tristes, que nosotros estamos bien, somos unos luchadores”.

Ataque contra Venezuela y secuestro de Maduro

Durante la madrugada del 3 de enero, Venezuela fue escenario de una incursión militar sin precedentes, cuando por orden del presidente estadounidense, Donald Trump, las fuerzas de operaciones especiales de la nación norteamericana ejecutaron bombardeos en localidades de los estados Miranda, Aragua, La Guaira y en la capital, Caracas. Los ataques dejaron más de un centenar de muertos entre civiles y militares, además de decenas de heridos.

La operación culminó con el secuestro del presidente Maduro y la primera dama a territorio estadounidense, y ante la ausencia forzada del presidente, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) designó a la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, como presidenta encargada de Venezuela.

Posteriormente fue juramentada por la Asamblea Nacional y anunció la creación de una “comisión de alto nivel para gestionar, en los ámbitos político y jurídico, la liberación de Maduro y Flores.

La designación de Rodríguez ha sido respaldada por el Consejo de Defensa de la Nación y por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), cuyo alto mando juró lealtad a la nueva presidenta encargada.

Delcy Rodríguez: «Aquí hay un gobierno que manda en Venezuela»

El pasado lunes 12 de enero, la presidenta interina aseguró que el país caribeño está siendo liderado por el gobierno bolivariano y sus autoridades y no uno externo,

Desde la población de Catia La Mar en el estado La Guaira, una zona que fue blanco de los ataques estadounidenses, reafirmó la autoridad que están ejerciendo desde los poderes del Estado, descartando cualquier tipo de control desde Washington.

Asimismo, se pronunció en referencia a la imagen manipulada que compartió el mandatario estadounidense Donald Trump el pasado domingo en su cuenta de Truth Social, la cual simulaba el formato de una ficha biográfica de Wikipedia y en la que se adjudicó el cargo de “presidente interino de Venezuela”.

«Desde acá, nosotros ratificamos y reafirmamos la soberanía y la independencia de Venezuela. He visto por allí, caricaturas en Wikipedia de quién manda en Venezuela, bueno aquí hay un gobierno que manda en Venezuela, hay una presidenta encargada y hay un presidente rehén en los Estados Unidos, sostuvo Rodríguez.

Aseguró que gobierna de la mano de la ciudadanía y que están aplicando la diplomacia para fortalecer sus relaciones diplomáticas.

«Gobernamos junto al pueblo organizado, junto al poder popular y avanzamos en relaciones internacionales de respeto, en el marco de la legalidad internacional para ser reivindicados y para proteger los derechos de nuestra amada Venezuela», sentenció la presidenta encargada.

Movilizaciones para exigir la liberación de Maduro y su esposa

Durante 10 días consecutivo los venezolanos han salido a las calles para participar en movilizaciones y protestas en distintas ciudades del país para exigir la liberación del presidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores,

Las marchas se han organizado por sector, primero marcharon las mujeres, luego los jóvenes, estudiantes, las comunas, campesinos, trabajadores públicos, pueblos indígenas, movimientos sociales y los trabajadores de sector transporte.