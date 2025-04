Entrevista con Fermín Goñi: una conversación sobre la Independencia de América Latina

En esta entrevista, realizada en colaboración con el Fondo de Cultura Económica, el escritor y periodista Fermín Goñi comparte su fascinante enfoque sobre la novela histórica, su meticulosa investigación y la importancia de narrar los procesos de emancipación en América Latina, a través de sus obras como «Un día de guerra en Ayacucho» y «Todo llevará su nombre».

Florencia Lagos: Hoy tenemos el honor de entrevistar al escritor español Fermín Goñi está aquí con nosotros en esta biblioteca nacional tan hermosa, Fermín es autor de los libros “Un día de guerra en Ayacucho” y “Todo llevará su nombre”, periodista, escritor, politólogo se ha destacado por su amplia trayectoria en la escritura de novelas históricas pero con una rigurosidad en la investigación y una visión fascinante de los procesos de emancipación cruciales para América Latina. Muchas gracias por estar aquí con nosotros.

Denis Rogatyuk: Para empezar ¿de qué manera se relaciona su labor como periodista con su obra como escritor?

Fermín Goñi: Bueno el periodismo lo dijo García Márquez, no lo digo yo, pero yo estoy de acuerdo es una de las mejores maneras de llegar a la literatura porque claro nosotros, el periodista es un es un novelista de lo diario de lo que pasa cada día, entonces bueno yo empecé de periodista estuve muchos años trabajando como periodista y llegó un momento en el que decidí que iba a escribir la primera novela y la primera novela te iba a la segunda la segunda a la tercera en fin y son 15 ya, y espero seguir escribiendo más obviamente pero en fin. Mi formación no proviene de que yo haya estudiado historia, sino de que yo fui periodista.

Florencia Lagos: Y en ese sentido, ¿cuál es la particularidad que usted encuentra en narrar estos hechos históricos pero desde la novela?

Fermín Goñi: Mira es lo más difícil que hay porque la novela histórica requiere una documentación exhaustiva o sea que esta novela son 5 años a mí me costó 5 años escribirla eh y viajes a Caracas y viajes a Bogotá y viajes a Santa Marta donde muere Bolívar y bibliotecas en no sé en Austin por ejemplo en Texas, para para buscar un dato que al final es simplemente una línea pero a mí me gusta que las novelas estén las novelas de tipo histórico estén muy bien documentadas todo lo que yo pueda para que nadie pueda decir que “hombre está muy bien la novela pero se está equivocando continuamente de año, o de ciudad, o de nombre”, no o sea hay que tener mucho rigor eso, entonces cuando ya tienes el esquema, lo que García Marquéz dice la arquitectura de la novela, que es la cantidad de datos que tú has conseguido, de en este caso, de los 15 últimos días de Bolívar con vida en en Santa Marta, entonces ya tienes que hacer un ejercicio mental de ¿cómo estructuras la novela?, ¿qué tipo de narración va a tener? y que procure atenerse a la regla más clásica de la novela que es planteamiento nudo y desenlace, aquí sucede que el desenlace ya lo conocemos, Bolívar muere pero el planteamiento y nudo esto lo tiene que fabricar el escritor con sus propios recursos de manera tal que cuando una persona comience a leer “Todo llevará su nombre” siempre tenga interés por cuando acaba un capítulo seguir en el siguiente, es decir que que le interese la historia aunque sepa muchas cosas de la historia porque a fin de cuentas esto es una novela y claro en el la forma de escribir de cada uno la forma de narrar es lo que al final le va pues le va a dar la distinción entre la novela mía y la de otra persona o entre esta novela y un libro de historia de un historiador que también esté reflejando los 15 últimos días de Bolívar. La novela histórica francamente es difícil hacerla y tiene ese componente como digo de que requiere mucha documentación, eso hay que dedicarle mucho tiempo, pero la clave del éxito está en eso, en que la documentación sea abundante y que tenga mucho rigor que no te equivoques en porque hay un personaje que sale en la página 113 que en la 50 lo has matado, eso no puede ser.

Florencia Lagos: ¿Con respecto a la novela “Todo llevará su nombre”, yo leí que había sido García Márquez que le sugirió a usted escribir sobre Bolívar, ¿cómo fue realmente ese hecho?

Fermín Goñi: Bueno en cuanto yo estuve promocionando en México hace hace ya unos años laprimera novela de la trilogía, porque esta novela entra dentro de una trilogía que he escrito sobre el proceso de independencia de América del Sur, la primera es “Los sueños de un libertador” y después van “Todo llevará su nombre” y “Un día de guerra en Ayacucho”, bueno pues cuando estuve en México promocionando haciendo la promoción de de los sueños de Libertador, el editor de García Márquez yo conocía mucho me dijo «Mira Gabo quiere estar contigo porque a leído la novela” y entonces pues quiere estar contigo y tal amigo ya me conocía y a lo largo de la conversación era una comida en su casa y tal pues me dijo «Con el conocimiento que tienes de la época y de los personajes ¿por qué no haces?, ¿por qué no te enfrentas a a los últimos días de Bolívar?», Pero hombre tú ya lo has hechoen en tu novela “El General en su laberinto” dice «Sí pero hay que profundizar más” A mí que aquello me pareció una broma en aquel momento, pues yo a la noche ya volvía de Ciudadde México a Madrid, luego en otro viaje hasta casa y estuve las 12 horas dándole vueltas aaquello y pensé que se podía hacer pero tardé unos años, como tres o cuatro, en empezar a darle forma o sea empezar a hacerme yo mi propia arquitectura de ¿cómo documentaba eso? y bueno, y el resultado final es una novela de 220 páginas que efectivamente el inductor fue García Márquez.

Florencia Lagos: ¿Pero al mismo tiempo también usted tenía una relación temprana desde infancia con la figura?

Fermín Goñi: Sí bueno yo tenía una relación fundamentalmente con Venezuela porque hay una parte muy importante de de mi familia de los Goñi, que como consecuencia de la guerra civil que hubo en España entre 1936 y 1939 tuvieron que exilarse, yo soy de familia de de exilados y de inmigrantes, entonces la primera vez que fui yo estuve en la Galería de Arte Nacional me llevaron a verla y ví el cuadro, de el famoso cuadro de que pintó Michelena de “Francisco de Miranda en la Carraca», que es un cuadro icónico, porque le ha dado cara a una persona a Francisco Miranda, el general Miranda que en realidad no sabemos qué cara tiene, el cuadro tiene más de 100 años y luego me regaló un libro que es una historia abreviada de la vida de Miranda, y me pareció tan increíble lo que Miranda había hecho en en su vida que me interesó tanto que yo por mi cuenta ya en la universidad empecé a a investigar y a comprarme libros y volví a ir a a Caracas otra vez a Caracas y a otros sitios de Venezuela y al final un día dije «Voy escribir esto”, porque se dio una circunstancia que la siguiente Francisco de Miranda tiene, dejó una obra escrita con sus cartas, recuerdos en fin que se llama “Colombella” son 54 tomos que la UNESCO los declaró “Patrimonio de la Humanidad” y la traducción de porque hay está escrito en castellano de la época, en francés y en inglés, bueno Miranda podía escribir en español, francés, inglés, latín y griego, sí y entonces “La Colombella” la se tradujo en la embajada de Venezuela en en París por dos personas que eran amigas de mis tías y yo les conocí mucho a las dos personas a Miren Josune, ahora no me acuerdo del apellido y luego Gloria Euzcategui, también eran vascas y claro ellas fueron las que me abrieron los ojos porque claro cuando yo ya pude leer “La Colombella” bien y yo la la en la academia de la historia, me habían permitido, estar un día entero con guantes, pasando las hojas y tal pero claro todo era era un laberinto para mí, aquello y cuando ya me dejaron me me dieron acceso a una edición impresa en Argentina que ya habían traducido ellas, ya me hice una idea bastante aproximada de cómo era el personaje, porque él narra cosas que son en fin, hoy en día no se podría narrar porque se le acusarían de de pedófilo, pero claro el personaje es, yo en la historia yo no conozco ningún personaje que haya tenido la vida que tuvo Miranda, una persona que iba cuando era el capitán general del Ejército Revolucionario Francés permanentemente llevaba dos carros muy grandes tirados por caballos, o sea los caballos eran los que llevaban los carros llenos de libros la biblioteca de Miranda fue la más importante que de un particular, a comienzo del siglo XIX fue tan importante que cuando Miranda murió y su familia que no tiene dinero tuvo que venderla, no se pudo vender en Londres de una sola vez porque no había público en Europa suficiente para comprar aquello y tardaron 2 años o sea, primero una subasta y luego 2 años después, la segunda parte de la subasta con los libros, claro ¿qué personaje hay en el mundo que estando bombardeando Amberes?, después de bombardear leía “Virgilio” y él lo cuenta “y después de hice esto y tal”, dije bueno es que es un personaje fuera de lo normal o sea muchas veces me han preguntado a mí, ¿qué parte de ficción?, ¿qué parte de realidad hay en esta novela?, todo es realidad, todo fue así y ya una vez explotado “Miranda” fue una novela que tuvo un éxito enorme o sea fue la novela más vendida, en unos cuantos países, Venezuela estuvo 6 meses de número uno en en las listas de de libros más vendidos, y yo recuerdo a mí me paraban en la calle “¿es usted que ha escrito?”, así bueno en fin va, pues ya inevitablemente a ella tomé la decisión de que iban a ser tres las novelas que yo dedicara al proceso de de emancipación, de independencia, llámasele como quiera, pero claro la primera tenía que ser Miranda, porque Miranda fue el primero que intentó esto que Venezuela fuera independiente y es el primero que en 1806 una escuadra de 12 barcos parte de Nueva York, del puerto, para intentar conquistar Venezuela y lleva como edecan al nieto del presidente de los Estados Unidos o sea no tiene una vida extraordinaria, es tan extraordinaria la vida de Miranda, que cuando Bolívar conoce a Miranda en Londres, donde estaba exilado, él es el que le inocula el la pasión por la libertad y la pasión por la independencia es decir si no hubiera habido general Miranda yo no sé cómo Bolívar hubiera llegado al cometimiento de que el resto de su vida lo iba a dedicar a pues eso a luchar contra el Imperio Español, de ahí que que sean tres novelas una “Miranda” la otra la “Los últimos días de Bolívar” y luego La gran batalla final”, es la la mayor batalla que ha habido en América del Sur es Ayacucho en 1824 el 9 de diciembre.

Denis Rogatyuk: Usted ha dedicado a escribir sobre el fin del dominio español, particularmente toda la prácticamente toda la religión y como usted ha dicho, ha escrito este libro sobre la importantísima batalla de Ayacuchu pero desde la novela, ¿cuál es la particularidad de usar este género para narrar uno de los procesos históricos más más importantes?

Fermín Goñi: Mira, hacer que el mayor número de personas pueda tener una idea bastante aproximada de qué es lo que sucedió en Ayacucho y en los 6 meses anteriores porque la novela no es exactamente el 9 de diciembre no es empieza 7 meses antes y abarca también la batalla de Junín, a la historia de los de los grandes hechos de de la humanidad es más fácil para el común de los mortales acceder a través de una novela que a través detomos de historia así de gordos con 30,000 notas a pie de página, es muy difícil seguirlo así, a mí me resulta difícil y entonces yo pensé que esta era una forma de acercar la historia a los ciudadanos de América del Sur que tuvieran interés en conocer cómo fue aquel proceso, que lo inició una sola persona que fue Simón Bolívar.

Florencia Lagos: En ese sentido ¿cómo llevándolo más a la historia presente, cómo usted ve este largo proceso de emancipación, ¿cómo lo ve hoy en la América Latina que vivimos hoy?

Fermín Goñi: Bueno las cosas claro hay que verlas cuando yo escribo esta novela hago un ejercicio que que es muy complejo, pero trato de de que mi mente esté en 1830 y saber cómo se vive y y cómo se alimentan, en fin y cómo se puede mover de un sitio a otro, es decir ser uno más de los que de los de las personas que aparecen aquí y lo que yo percibo, es que en América Latina, tiene razón Bolívar cuando en sus últimas cartas, en una Bolívar muere siendo un descreído de todo lo que hizo así de claro, ya no creía en nada de lo que hizo, pero en una de las cartas dice «La libertad es lo único que hemos conseguido a costa de todo lo demás” y en América Latina está sucediendo que en algunos países todavía no han dado el salto a la modernidad es decir están anclados en el siglo XIX pero estamos en el XXI y yo creo que ya hay que dejar a los próceres y a los en fin a los generales que participaron en todas estas contiendas dejarles que descansen y afrontar los retos para el futuro porque la región está mal, está mal y está mal y además está muy desunida, Europa es el continente donde más guerras ha habido en la historia de la humanidad y tiene un sistema, bueno un sistema no, tiene un mecanismo que se llama Unión Europea donde estamos agrupados 28 países absolutamente distintos todos pero, moneda única, mercado único, política económica única, en fin pues a mí me gustaría que en América del Sur hubiera algo similar, pero veo que es muy difícil porque de la misma manera que después de la batalla de Ayacucho 1824 se acaba o sea se consigue la libertad, pero no se acaban las guerras, hay 50 años de guerras posteriores, porque hay que delimitar los estados, crear las naciones, tener presidentes y no hay manera de ponerse de acuerdo, la desunión es el gran problema que tiene América Latina y yo creo que de eso Bolívar no tiene la culpa, desde luego, la tienen los que gobiernan.

Denis Rogatyuk: Hablando sobre este su libro “Un día de guerra de Ayacucho” ¿Cuáles fueron los factores que determinaron, que este fuese el fin del dominio español en Latinoamérica, ¿la considera como la batalla más importante en la historia de esta región?

Fermín Goñi: Sin igual a dudas, sin igual a dudas es la batalla más importante, por dos razones, en la primera, porque es en la batalla donde más soldados intervienen hay una falsa creencia de que el ejército realista estaba formado por 9000 soldados, no no, yo he visto el estado de de la tropa y son 6200 y los eh patriotas otros tantos 6200 más o menos, claro 12000 personas en 1824 peleando en los Andes, hay que hacer un ejercicio de, de un ejercicio mental que consiste en, tratar de pensar ¿cómo era estar en los Andes? que venían de la ciudad de Caracas o sea del Caribe, pero es que llevaban ya 7 años guerreando por por los Andes, por un lado por los Andes a izquierda y a derecha de de la cordillera, es importante, es la más importante porque por lo que digo, por el número de soldados, pero la más importante porque se enfrentan los dos únicos ejércitos, que ya el resto de América del Sur ya es zona liberada, pero de Perú hasta Venezuela, ahí todavía había soldados y acaba en 3 horas,no está Bolívar el que dirige la tropa patriota, es el general Sucre y Sucre adopta una táctica militar, no siendo él militar de carrera, que es la siguiente, él espera en el llano en una formación de arco mientras que el ejército realista está en el monte Condorunca o sea ya a 4000 m de altura y tienen que bajar de ahí, que es un problema añadido enorme, yo en fin he preguntado muchos militares y me dicen que que no es para tanto pero, una vez que estás allá dices ¿cómo es posible que hubieran elegido estar en una posición de altura, si luego la batalla se va a dar en en el llano, en la pampa de Quinoa y es el digamos que es el éxito de la tenacidad y de la paciencia porque Sucre esperó que su oponente, su enemigo cometiera algún error y cometió uno extraordinariamente grande y entonces ahí se acabó la la batalla, porque atacaron antes de tiempo, recibieron una única bala de cañón que disparó el ejército de Sucre, hizo una especie de punta de lanza de manera que mató a 200 personas de golpe y eso desorientó absolutamente al al ejército realista y a partir de ahí el ejército realista entre los que estaban bajando los que estaban en el monte pero habían perdido la montura los caballos que iban de un lado para otro, no hubo batalla, no hubo batalla, quiero decir que no hubo la batalla que se podía presumir enfrentándose pues eso 12,000 y pico personas en un espacio que no es muy grande y la grandeza de los dos bandos, es que al final firman la capitulación es decir, los españoles se rinden pero se dan la mano como caballeros porque vencedores y vencidos, cada uno le reconoce al otro que han sido valientes, “bizarros” como decían ellos y son unos señores se van a dar la mano y a continuación, a los realistas, les dice Sucre “este es el camino que conduce a la costa, ustedes pueden irse sin ningún problema” y llegan a la costa y efectivamente en los barcos que hay que había dos y luego llegó un tercero, vuelven a España, pero solo vuelven 500 porque los dos ejércitos, la mayor parte, la inmensa mayoría estaban los soldados, eran nativos o del Perú o de Chile o de Argentina, Bolivia, Ecuador, Puerto Rico, Cuba, Colombia y esos países todavía no se habían formado pero en fin habían nacido en las capitales y cuando Bolívar lo supo y estaba reunido con con O´Higgins a Bolívar le dio un ataque como de euforia incontenible y se subió a un a una mesa y estuvo bailando durante un montón de minutos y luego ya hicieron una gran cena y luego ya 10 días después llegó la carta de Sucre con el texto de la capitulación firmada por no por el virrey, pero sí por un capitán general del ejercito realista y dijeron «Señores la guerra se ha acabado”. En la batalla de Ayaucho es el triunfo de dos términos militares, la estrategia y la táctica, que parece que son sinónimos pero no lo, son dos términos militares, ahora se utiliza para cualquier cosa, la estrategia de un partido, de yo que sé, de Colo Colo por ejemplo. Sucre al que no le conocían en el ejército realista, porque el protagonista siempre era Bolívar, pero Bolívar no estaba en la batalla, porque su gobierno, el gobierno que él presidía de la República de Colombia, le había prohibido que estuviera en la zona porque consideraron los legisladores colombianos que no era honroso que el presidente de Colombia estuviera en un país ajeno y esta cita es textual y él se tuvo que retirar a a Lima y bueno dejó instrucciones para todo el mundo y algunas se cumplieron y otras no pero así pudimos conocer quién era Sucre, que era una persona muy metódica, muy ordenada y que tenía buen pulso, es decir, que no era una persona que se alterara porque la situación estaba alterada, claro que estaba alterada, estaban en una guerra, pero él aguantó en la formación de arco aguantó 2 horas, sin sin mover esto ninguna de las piezas, mientras los españoles se iban, iban cayéndose del monte más o menos y cuando llegaban abajo sí se enfrentaban con la primera fila de de los soldados, generalmente del general Córdoba y era una batalla que que no podían ganar, yo creo que no podían ganar, porque además los dos ejércitos estaban absolutamente agotados o sea es que hay que estar 5 años en los Andes y es y sobre todo el último año se iban buscando, eso está en las cartas, ellos iban buscando a ver dónde está el enemigo pero sobre todo, los dos iban buscando dónde está el enemigo y dónde podemos dar la batalla, y la batalla se dio en la pampa de Quinoa, que es donde nadie había previsto, ¿por qué? pues porque había una cumbre del que es el Condor Cunca que nadie había pensado que iban a estar unos en en 4000 m y los otros, el otro ejército en en 3700 m, sucedió eso y voy a añadir una cosa, cuando llegan a España, cuando llegan a Madrid los generales que han logrado sobrevivir, los desprecian y les dicen, les llaman despectivamente “los ayacuchos”, estos son los Ayacuchos porque son y esto es una frase textual personas que se rindieron sin dar la batalla y sin honor, no es cierto y por qué no es cierto, porque si no hubieran dado la batalla y no hubiera habido una batalla no hubieran muerto casi 1800 personas, eso en primer lugar y cae por su propio peso que eso es así pero ¿por qué les acusaban de eso? porque los generales de los dos ejércitos, los principales generales eran miembros de la masonería y pensaban que había abierto que había habido un acuerdo entre masones no se ha podido demostrar y yo creo que no es así, porque si hubiera habido un acuerdo no hubiera habido batalla, pero batalla la hubo y muertos hubo y muchos además.

Denis Rogatyuk: Como el director internacional de El Ciudadano me gustaría agradecer a usted por su tiempo por su presencia aquí en Santiago y por compartir con nosotros esas grandes historias, pero compartirlo de esta manera, tan yo diría romántica y cercana.

Fermín Goñi: Bueno, yo hago lo que puedo, estudio las situaciones, estudio los personajes, estudio los lugares donde ocurrieron los hechos y luego los plasmo con la forma que yo tengo de narrar en mis novelas y es la única aportación que yo puedo hacer porque yo no soy historiador, y y no estuve en el lugar de los hechos en el día, en donde cuando ocurrieron pero eso no significa que yo no me pueda documentar y luego tratar de explicar eso a terceras personas que no conozcan y que después de leer una novela, insisto una novela, tengan un conocimiento más aproximado o más aproximado de qué es lo que en realidad sucedió pues en Ayacucho o en la quinta de San Pedro Alejandrino donde murió Bolívar.

Florencia Lagos: Muchas gracias.

Fermín Goñi: Gracias a vosotros.

