Escándalo de corrupción y prostitución VIP en Argentina: Filtran comprometedores audios de Carlos Melconian, potencial ministro de Economía de candidata Patricia Bullrich

A escasos días de las elecciones en Argentina, un nuevo escándalo a la candidata presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, luego de que se difundieran audios verificados de su potencial ministro de Economía, Carlos Melconian, en los cuales pide favores sexuales a cambio de puestos en el Estado a distintas mujeres.

Los registros revelan un entramado de corrupción que incluye prostitución vip y desvío de fondos del Banco Nación Argentina, durante la gestión del economista en el Gobierno de Mauricio Macri.

En los audios difundidos por el periodista Tomás Méndez en su programa del Canal ExtraTV, se puede apreciar la voz de Carlos Melconian (CM) tramando una red de tráfico de influencias y acosando a empleadas de la administración pública, a cambio de nombramientos.

Nombramientos a cambio de favores sexuales

En uno de los registros divulgados, el exfuncionario de Macri conversación una chica que ya le habían llevado para ser su acompañante, y supeditaba darle información sobre su posible nombramiento a tener un nuevo encuentro.

CM -¿Cuándo te veo?

Mujer-Bueno, no sé, dejame ver. Me fijo y te aviso.

CM-¿Cuándo me avisás?

Mujer-No sé, la semana que viene. Me fijo algún día.

CM-Ahora tengo que pedir turno.…

Mujer-Yo sé que te tengo que avisar con tiempo. ¿Alguna novedad, hablaste con Rodolfo?

CM-Sí, hablé, cuando nos juntemos te cuento.

Mujer-¡No, contame ahora!

Según el citado medio, la mujer se bajaba de un tren y caminaba a su casa. Melconian la perseguía y ella le solicitaba que cumplieran con la promesa de darle lo que le habían prometido: un nombramiento en el Gobierno.

En otro registro, una mujer le consultaba al economista por las “novedades” acerca de un posible ingreso al Estado.

“Es que me ofrecieron para ir a laburar también a Cancillería a comisión del Banco”, le informaba a Melconian, mientras que éste le insistía con “no contarle a nadie” sobre el arreglo.

Prostitución VIP

En otro de los audios, el eventual ministro de Economía de Bullrich, sostiene una charla tiene con un funcionario no identificado, en el que se refieren a la necesidad de tener encuentros sexuales.

En el material, se le escucha admitiendo haber tenido contacto con una red de prostitución VIP que funcionaba en el hotel Panamericano de Buenos Aires, también a cambio de favores políticos.

Funcionario-Coger me falta. Nada más.

CM-Pero entonces aclararle al tipo, porque no es homogéneo. En junio del año pasado estabas cogiendo cuatro veces por semana… El negro prometió muchas veces acá en Buenos Aires…

Funcionario-Lo voy a llamar.

CM-Un día me prometió a mí también en el Panamericano y no sé qué paso.

Funcionario-Ya lo voy a llamar.

CM-A ver si te armás algo ahí. Yo tenía un programa hoy y me cagaron

Funcionario-¿Con quién, con lule o con…

CM-Con Angie

Funcionario-¡Uh, cierto que vos tenés es cantera inagotable!

«La tarea sucia»

La función de reclutar y convencer a las mujeres para que estuvieran a la disposición de este alto funcionario de Macri que en ese momento dirigía el Banco Nación, era mencionada en los audios como la «tarea sucia».

Interlocutor-Yo necesito que vos me digas: «Bueno, mirá. Dentro de dos meses entra. Entonces yo voy y hago la tarea sucia».

CM–Y yo te diría empezá ya a hacer la tarea sucia… Porque va a hacer crisis lo de Soledad. Yo le mandé un mail a las 10 de la mañana del domingo. Y a las 6 de la tarde me puso: «Ah, estaba haciendo cosas, perdoname». Y no me contestó.

Interlocutor-Yo le dije lo del fin de semana. «Vos no podés no contestar. Por un tema de educación. No solo porque es tu jefe». Pero bueno, me fui re caliente. ¿Querés que la dome yo?

CM-La otra era una loba feroz.

Interlocutor-La otra era 70/30. 70 sexo, y lo otro no pondera

CM-¿Sabés lo lindo que era mirarle el orto a esa mujer?

Tráfico de influencias

En otros de los audios que involucran al economista, se aprecia «un odio visceral» a las políticas de Juntos por el Cambio y sobre todo a Mauricio Macri.

Asimismo, en otro registro, se escucha su voz admitiendo que prácticamente ya está afuera del Nación, por lo que era urgente designar directores en diferentes empresas para recaudar todos esos salarios y “mandarlos al pozo».

Los audios de Melconian, parte 1: Tráfico de influencias para robarle plata al Banco Nación.



Si esto hizo como director del Banco Nación, imaginate como ministro de economía la que se va a llevar de nuevo, garca! #MelcoGate #PatoPresidente ✌️ pic.twitter.com/LS3CtPZgka — Cripto Moneda ⭐️⭐️⭐️ (@criptomonedaz) October 11, 2023

Bullrich dice que los audios son parte de una «campaña sucia»

Ante le escándalo generado por la revelación de los audios de Melconian, la candidata presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, denunció la existencia de una «campaña sucia» en su contra «todo el tiempo»,

«Todo el tiempo (se ve campaña sucia). Con este tema que te hacen voces con inteligencia artificial, te recortan videos, te meten audios que nadie sabe de dónde salen… Vayamos a las cosas que son explícitas y concretas: Tomás Méndez no es un periodista, es una basura, en el sentido no de persona, sino por las cosas que hace», afirmó.

Y se quejó: «Me parece todo sucio. Hoy las campañas sucias son un instrumento de las campañas. Tendrían que tener una trazabilidad, porque no cualquiera puede poner cualquier cosa en cualquier lado».

Patricia Bullrich dijo que los audios estaban cortados y que eran de IA. Por eso ahora, en unos minutos vamos a subir a la página de https://t.co/bT948XD1fG ahí van a encontrar a lo sumo esta noche todos los audios completos. Con una duración de más de una hora y media — Tomás Méndez (@mendeztomascba) October 11, 2023

El periodista Tomás Méndez respondió a los señalamientos de Bullrich y anunció que a lo sumo esta noche publicará todos los audios completos de Melconian, con una duración de más de una hora y media.

