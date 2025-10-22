Estalla nuevo escándalo narco en partido de Milei: registros judiciales de EE.UU. ubican a diputada en causa por cocaína

Un nuevo caso de presuntos vínculos con el narcotráfico sacude a La Libertad Avanza (LLA), la formación política del presidente de Argentina, Javier Milei. Esta vez, el foco está puesto sobre la parlamentaria y candidata a senadora por la provincia de Río Negro, Lorena Villaverde, luego de que saliera a la luz que tiene antecedentes y también prohibido el ingreso a Estados Unidos por tráfico de drogas.

Esta nueva trama surge a pocas semanas de que el parlamentario José Luis Espert se viera obligado a bajar su candidatura de las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre por estar envuelto en el denominado «narcoescándalo».

El ex cabeza de lista de LLA en la provincia de Buenos Aires habría recibido 200.000 dólares de Fred Machado, un empresario prófugo en Estados Unidos por narcotráfico, fraude y lavado de activos.

Ante el escándalo, Espert fue formalmente imputado por la justicia argentina por lavado de dinero proveniente del narcotráfico.

Detención en Miami y prohibición de Ingreso a EE.UU.

De acuerdo con diversas versiones periodísticas y documentación oficial de la Justicia de los Estados Unidos, Lorena Villaverde fue detenida en Miami en el año 2002, acusada de haber comprado un kilo de cocaína con 17.000 dólares. Como consecuencia de este episodio, la legisladora tiene prohibido el ingreso al territorio estadounidense.

Frente a las primeras publicaciones, la candidata a senadora negó rotundamente la versión. En un intento por demostrar su inocencia, se sometió a una rinoscopia –una prueba para detectar rastros de consumo–, pese a que las acusaciones que pesan sobre ella son por tráfico de estupefacientes.

Al ser consultada sobre el tema, Villaverde atribuyó la información a «una campaña sucia en su contra».

Vínculos con el «narcoescándalo»

La diputada no está sola en el ojo de la tormenta, ya que se ha identificado su vínculo cercano con Claudio Ciccarelli, primo y presunto testaferro de Federico «Fred» Machado, quien actualmente se encuentra encarcelado por narcotráfico y le habría transferido los 200.000 dólares a José Luis Espert.

Esta revelación configura una red de conexiones que salpica de manera recurrente al espacio libertario.

La situación para Villaverde se complicó cuando, al igual que sucedió con el caso Espert, la documentación oficial de la Justicia de Estados Unidos desmintió su versión de los hechos, confirmando la existencia de los registros que la ubican en la causa por el kilo de cocaína.

Amenaza a la prensa y pedidos de renuncia

El pasado viernes, el periodista Nicolás Wiñazki profundizó en la investigación del caso y reveló al aire un mensaje que recibió de la propia diputada Villaverde. El texto decía: «Que dios te bendiga y te devuelva el doble de lo que hacés en salud para vos y tu familia», por lo que el comunicador lo calificó «como una amenaza», agregando otro nivel de gravedad a la situación, consignó Página/12.

Este episodio aceleró la reacción de la oposición. El diputado Facundo Manes, de Democracia para Siempre, fue uno de los primeros en alzar la voz, exigiendo la exclusión de Villaverde de la Cámara Baja y que renuncie a su candidatura.

«Tenemos que construir transversalmente un ‘NO PASARÁN’ al narcotráfico, que es la amenaza más fuerte que tiene hoy el sistema democrático en América Latina», indicó a través de un mensaje compartido en su cuenta en X.

Este domingo, se sumó a los pedidos el diputado de Encuentro Federal, Esteban Paulón, quien fue más allá y solicitó que Villaverde deje inmediatamente la presidencia de la Comisión de Energía de la Cámara Baja.

«Los vínculos de la candidata libertaria y diputada Lorena Villaverde con la trama narco de Machado, y sus amenazas a Nicolás Wiñazki la inhabilitan para seguir al frente de la comisión de Energía. ¡Como miembro de esa comisión pido su remoción inmediata!», afirmó.

En un proyecto formal presentado, el legislador citó el artículo 66 de la Constitución de Argentina y argumentó que la prohibición de ingresar a Estados Unidos complica seriamente las funciones de Villaverde al frente de una comisión que, por su naturaleza, mantiene vínculos constantes con empresas petroleras de ese país.

Impacto en la campaña de Milei

El escándalo tuvo un impacto directo en la estrategia de campaña de Javier Milei de cara a las elecciones parlamentarias.

El mandatario de ultraderecha tenía planificada una actividad en la provincia de Río Negro, cuna electoral de Villaverde. Sin embargo, ante la explosión del caso, no pisará esa provincia antes de los comicios del 26 de octubre.

Según Página/12, el gobierno libertario ya se encuentra en el «tiempo de descuento» de cara a las elecciones de medio término, por lo que Milei este martes estuvo en Córdoba y se prevé que este miércoles realice actividades por su cumpleaños y el jueves cierre la campaña en Rosario, Santa Fe, con gran parte de su gabinete.

Cambios en el gabinete libertario

En la previa del cierre de campaña, el mandatario anunció este martes que, tras los comicios, realizará cambios en su gabinete.

“Yo tengo un contrato con la población, con los argentinos y lo voy a cumplir. ¿Eso qué quiere decir? Que de cara al segundo tramo de este mandato, voy a reacomodar el Gabinete para lograr los objetivos de las reformas de segunda generación y eso es lo que voy a hacer. Es decir, el día 26, a la noche, con todos los números, veré qué tipo de entramado necesito para lograr los objetivos“, aseguró en una entrevista televisiva.

El «caso Villaverde» representa la segunda gran crisis narco dentro de La Libertad Avanza en poco tiempo, poniendo en jaque la imagen del partido y forzando a Milei a distanciarse de sus propios candidatos.