Expresidente Álvaro Uribe va a juicio por presuntos sobornos a testigos y fraude procesal

La jueza 28 penal de conocimiento de Bogotá, Carmen Helena Ortiz, negó la preclusión del caso contra el expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez, quien deberá ir a juicio ante los presuntos delitos de soborno a testigos y fraude procesal, reseñó Telesur.

De acuerdo con medios locales, la jueza cuestionó el trabajo realizado por la Fiscalía colombiana sobre el caso, aseverando que existen pruebas suficientes para que siga el proceso contra el exmandatario.

«El despacho rechazará la petición de preclusión de la investigación por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal», declaró la jueza.

En 2021, el fiscal Gabriel Jaimes solicitó que el proceso penal contra Uribe se archivara, argumentando que no existían elementos para acusar al expresidente.

Sin embargo, tras una audiencia de más de nueve horas, la jueza afirmó que la Fiscalía no logró probar su planteamiento de que no hubo delito, y criticó que el ente no llamara a más testigos que pudieran aportar más elementos al caso. Al respecto, admitió que persisten dudas que deben aclararse.

“No es posible afirmar con certeza la ausencia de la conducta o la atipicidad de la misma (…) ese es el cuestionamiento que se hace el despacho, acerca de si Juan Guillermo Monsalve buscó contacto con personas cercanas a Álvaro Uribe o si por el contrario este buscó al testigo por medio de terceras personas para procurar su retractación”, indicó Ortiz, citada por medios locales.

La decisión de la jueza puede ser apelada ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, instancia que evaluaría la medida y puede emitir el dictamen definitivo.

En el caso contra el exmandatario, que lleva al menos cuatro años, se investiga si Uribe, mediante su exabogado Diego Cadena, sobornó a varios testigos para que declararan a su favor, luego que la Corte Suprema de Justicia rechazara la denuncia presentada por el expresidente contra el senador Iván Cepeda e iniciara un proceso por la posible manipulación de testigos.

