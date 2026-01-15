Fiscal desmiente al Gobierno de Milei y asegura que los mapuches no son responsables de incendios forestales

En medio de la emergencia desatada en argentina por los incendios que han consumido más de 12.000 hectáreas, el fiscal general de Chubut, Carlos Díaz Mayer, contradijo las acusaciones del Ministerio de Seguridad sobre una supuesta autoría de “grupos terroristas mapuches”.

Mientras más de 300 brigadistas combatían –y aún combaten–el fuego voraz que ha consumido más de 12.000 hectáreas en la Comarca Andina, el Ministerio de Seguridad, a cargo de Alejandra Monteoliva, quien asumió el cargo en diciembre tras la salida de la ahora senadora Patricia Bullrich, señaló que existían “indicios preliminares” que vinculaban los focos ígneos con “grupos terroristas autodenominados mapuches” y «con antecedentes de atentados contra la seguridad pública y la propiedad privada, bajo la modalidad de terrorismo ambiental».

En la zona de los incendios en Chubut se investigan hechos deliberados e intencionales para iniciar el fuego.



Los indicios preliminares indican que estos delitos estarían vinculados a grupos terroristas autodenominados mapuches, con antecedentes de atentados contra la seguridad… — Ministerio de Seguridad Nacional (@MinSeguridad_Ar) January 11, 2026

Sin embargo, la Justicia provincial, a cargo de la investigación penal, salió al cruce de manera categórica. En diálogo con Radio 10, el fiscal Díaz Mayer, quien lleva la causa, desmintió de plano tales afirmaciones.

“Yo no tengo nada de eso en la investigación. No sé qué información tendrá la Ministra, yo no tengo nada de eso, no hay nada de eso. Yo descartaría de plano esa situación”, expresó el persecutor-

“No lo tengo informado en la causa y no tengo ningún elemento que me lleve para ese lado. Por ahí la Ministra tiene algo. Yo sé que también en redes sociales el Gobernador [Ignacio Torres] le dijo a la Ministra que no había nada de eso en la investigación. No sé de dónde sacará esa información, no es una información oficial de la causa”, subrayó.

Confirmó que las pericias técnicas “detectaron la presencia de acelerantes como combustibles en el lugar donde se habría iniciado el fuego”, lo que confirma la intencionalidad del siniestro. Sin embargo, desvinculó este hallazgo de cualquier grupo organizado

“Tenemos varias líneas de investigación abiertas y no descartamos ninguna por el momento”, dijo al tiempo que aclaró que las pericias no avalan las hipótesis difundidas desde la administración del denominado «libertario».

“Descartamos de plano las teorías conspirativas y cualquier vinculación con grupos radicalizados”, sostuvo el magistrado.

“Se quemaron más de 12.000 hectáreas” por los incendios

Destacó que se han llevado a cabo más de 50 intervenciones en conjunto con la Policía para descartar sospechosos y avanzar hacia la identificación del responsable de iniciar el fuego.

Además, remarcó la gravedad del daño causado: “Se quemaron más de 12.000 hectáreas”, apuntó.

El fiscal describió al posible autor como “un loco y un criminal”, y se refirió a la complejidad de la investigación dado el contexto: al momento del inicio del incendio, en la zona de Puerto Patriada “había unas 3.000 personas y más de 800 vehículos”, debido a la temporada turística.

También mencionó que un nuevo elemento fue incorporado a la investigación, ya que se registró “una amenaza recibida por el Cuartel de Bomberos de Epuyén en simultáneo con el inicio del incendio”, la cual se está analizando como una pista potencial.

Díaz Mayer fue claro sobre la gravedad del hecho y planteó que el siniestro, que aún mantiene focos activos, ha causado “un daño enorme al medio ambiente y a la sociedad”. En cuanto a las penas, advirtió que el responsable, una vez identificado y probada su culpabilidad, podría enfrentar “hasta los 20 años de prisión” por un delito doloso de incendio.

ante las declaraciones del persecutor, varios sectores han planteado que las llamas fueron causadas en el marco de un plan de grupos económicos privados para quemar los predios y luego comprarlos gracias a las nuevas desregulaciones a las Leyes de Tierras y de Bosques anunciadas por el Gobierno de Javier Milei hace un mes.