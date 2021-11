De cara a los comicios del próximo 28 de noviembre

“Fraude, represión y militarización”: organizaciones hondureñas denuncian irregularidades electorales

El Foro Hondureño de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (Fosdeh), expuso un panorama de incertidumbre al no aprobarse reformas electorales para garantizar los resultados, entre las cuales destacan la no celebración de una segunda vuelta, la reglamentación o no de la reelección presidencial y perfiles de candidatos fuertemente cuestionados.