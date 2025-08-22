Gobierno de Venezuela: La DEA es el mayor cartel de drogas del mundo

El Gobierno de Venezuela rechazó «categóricamente» las declaraciones del director de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), Terry Cole, calificándola como parte de una «arremetida injerencista para justificar nuevas agresiones imperialistas» contra el país sudamericano.

Recordemos que, ocupando una retórica similar a la utilizada con las ‘armas de destrucción masiva de Irak’, el director de la DEA aseguró en la televisión estadounidense que «Venezuela se ha convertido en un estado narcoterrorista que sigue colaborando con las FARC y el ELN de Colombia para enviar cantidades récord de cocaína desde Venezuela a los carteles mexicanos, que siguen entrando a EEUU».

Ante esto, la vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, recordó que la propia evidencia documental de la DEA desmiente las afirmaciones de su director Terry Cole.

«Los propios informes de la ‘agencia’ que dirige, llamados ‘National Drug Threat Assessment’ del año 2024 y 2025, en ninguna parte mencionan a Venezuela como un factor de importancia», planteó Delcy Rodríguez.

Para la vicepresidenta, esta omisión crucial en sus evaluaciones oficiales «revela la contradicción y mala fe detrás de los recientes alegatos. Las acusaciones carecen de toda credibilidad y solvencia técnica. Su único objetivo es manchar la imagen de Venezuela a nivel internacional».

En ese sentido, de acuerdo con el mensaje de Delcy Rodríguez, la DEA, lejos de ser una institución confiable, constituye «el mayor cartel de drogas que existe en el mundo. Innumerables documentos y evidencias así lo sustentan», añadiendo que Terry Cole «lo conoce a profundidad».

«Ha sido señalado, de manera histórica, por su participación en operaciones de narcotráfico a escala global. Por lo tanto, no tiene autoridad moral para señalar a una nación pacífica y soberana», enfatizó Rodríguez.

«Sustentar una agresión»

Para la vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, el verdadero propósito de esta arremetida tiene un trasfondo económico y geopolítico: «Procura sustentar la agresión contra Venezuela para apoderarse de sus inmensas riquezas energéticas», sostuvo.

«Es un intento desesperado por socavar el internacionalismo Bolivariano y el modelo de desarrollo independiente del pueblo venezolano, a quien pertenecen las reservas de hidrocarburos y minerales que ansía controlar el imperio estadounidense», explicó Delcy Rodríguez.

«Venezuela reitera que el planeta entero sabe que el verdadero Cartel está en el Norte», reafirmó la autoridad de gobierno, resaltando que «las naciones del mundo son testigos de cómo el Gobierno de Estados Unidos utiliza sus agencias para desestabilizar a los países que defienden su soberanía».

«Frente a estas amenazas, la nación mantendrá una posición firme e inquebrantable. Venezuela sabrá defender con firmeza la integridad territorial, la soberanía y la dignidad histórica de su pueblo. En tanto, la Fuerzas Armadas Nacional Bolivarianas y el pueblo unido están preparados para enfrentar cualquier agresión», cerró la vicepresidenta.

El Gobierno de #Venezuela 🇻🇪 rechaza las declaraciones del director de la Administración de Control de Drogas de #EEUU 🇺🇸, #DEA, Terry Cole, como parte de una arremetida injerencista para justificar nuevas agresiones imperialistas contra la naciónhttps://t.co/kNXoIdhmq1 — teleSUR TV (@teleSURtv) August 21, 2025

Sigue leyendo:

El Ciudadano