Guatemala aumentará la recepción de migrantes deportados por Estados Unidos

En un nuevo acuerdo migratorio entre Guatemala y Estados Unidos, el presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo de León, anunció que su país incrementará en un 40% la recepción de vuelos con deportados, tanto connacionales como migrantes de otras nacionalidades. Este anuncio fue hecho luego de una reunión entre Arévalo y el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, como parte de la gira de Rubio por Centroamérica.

El acuerdo permitirá que Guatemala reciba migrantes extranjeros deportados por Estados Unidos para su posterior repatriación a sus países de origen, aunque Arévalo enfatizó que esto no implica que Guatemala se haya convertido en un «tercer país seguro», como lo fue bajo el gobierno de Jimmy Morales. «El tema de ‘país seguro’ no existe, no fue tratado ni en título ni en contenido», aseguró el presidente, subrayando que el nuevo pacto es exclusivamente un arreglo migratorio bilateral.

La inmigración ha sido un tema central en la política exterior de Estados Unidos, y la administración de Arévalo se compromete a ampliar las capacidades para recibir de manera digna a los guatemaltecos deportados. Por su parte, Rubio agradeció la colaboración guatemalteca y expresó el interés en trabajar para atacar las causas profundas de la migración, especialmente a través de un mayor desarrollo económico en el país centroamericano.

Guatemala sigue siendo un actor clave en la gestión de la migración regional, aunque rechaza convertirse nuevamente en un refugio temporal para solicitantes de asilo que buscan llegar a Estados Unidos.

