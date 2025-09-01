“Guerra psicológica contra el pueblo venezolano”: Roger Waters denuncia despliegue militar de EE.UU. en el Caribe

En un contundente mensaje, la leyenda del rock y activista político Roger Waters lanzó una severa denuncia contra el gobierno de los Estados Unidos (EE.UU.), acusándolo de desplegar una «guerra psicológica» contra Venezuela, mediante un injustificado despliegue militar en el Mar Caribe.

En un video compartido en sus redes sociales, el cofundador de la banda británica Pink Floyd, desmontó punto por punto la justificación oficial de Washington —la lucha contra el narcotráfico—, tildándola de «falsa bandera» y presentando datos y testimonios de expertos que, a su juicio, revelan la verdadera intención imperialista detrás de la operación: controlar los recursos naturales del país suramericano y derrocar al gobierno de Nicolás Maduro.

«Mi nombre es Roger Waters, soy músico, estoy muy preocupado en este momento por todos mis hermanos y hermanas de Venezuela», indicó al inicio del registro al referirse al envío de aviones de guerra, buques y submarinos nucleares estadounidenses en las aguas del Caribe, una movilización ordenada por la administración de Donald Trump

«Están enviando aviones de guerra, están enviando submarinos nucleares, están enviando toda esta fuerza militar al Mar Caribe, en una guerra psicológica contra el pueblo venezolano, para tratar de asustarlos, para tratar de forzarlos a derrocar a su gobierno revolucionario. Es una táctica imperialista neoliberal básica», señaló.

El guitarrista de la icónica banda británica el guitarrista de la banda británica calificó como una «mentira absoluta» por parte del gobierno estadounidense sobre el denominado «Cartel de los Soles», una supuesta organización criminal dedicada al tráfico de drogas cuya existencia no ha sido probada, pero que, según Washington estaría liderada por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

«Obviamente es una artimaña. no hay evidencia que respalde las acusaciones de Marco Rubio (secretario de Estado de EE.UU.)…¡cero!», afirmó, al tiempo que recordó que recientemente el presidente de Colombia, Gustavo Petro, afirmó que el ‘Cártel de los Soles’ no existe, describiéndolo como «la excusa ficticia de la extrema derecha para derribar gobiernos que no la obedecen».

El jefe de Estado colombiano argumentó que el tráfico de cocaína a través de Venezuela se encuentra bajo el control de otra organización delictiva: «la Junta del narcotráfico», cuyos capos viven en Europa y Oriente Medio.

«Mi buen amigo Gustavo Petro, el presidente de Colombia, que sabe de estas cosas, ha declarado públicamente que toda la idea es absurda que el Cartel de los Soles ni siquiera existe», indicó Waters.

Recalcó que «la actual propaganda anti Venezuela», difundida por Washington, «no es otra cosa que una mentira absoluta»

El artista profundizó en su argumento, señalando que esta estrategia no es nueva, sino un manual recurrente de la política exterior de EE.UU. para lograr un cambio de régimen en países que se resisten a su hegemonía.

«La actual propaganda anti Venezuela no es otra cosa que una mentira absoluta, muy parecida a la mentira de las armas de destrucción masiva que se usó en 2003 para justificar la invasión y destrucción de Irak y el asesinato de al menos un millón de personas», expuso.

En ese sentido, expresó que «solo hay un malo aquí y no es el pueblo de Venezuela o su presidente».

Desmontando la «falsa bandera» antidrogas

Para respaldar sus afirmaciones, el músico citó al exdirector del programa antidrogas de la ONU, Pino Arlacchi, quien indicó que «Venezuela es uno de los países de la región que más ha colaborado en la lucha contra las drogas».

Recordó que tanto la DEA como la ONU tienen informes sobre el contrabando de drogas en América del Sur y «Venezuela no se menciona en ninguno de sus informes».

«Marco Rubio está inventando esta mierda. No te sorprendas, es lo que hacen», enfatizó.

El verdadero objetivo: Los recursos estratégicos de Venezuela

Según Waters, «esta mentira de la guerra contra las drogas, es parte de una guerra para intentar derrocar al gobierno legítimamente electo de Venezuela que apoya a la revolución socialista bolivariana».

«Quieren robar su petróleo y cualquier otra cosa valiosa que pueda estar bajo la superficie en Venezuela», agregó.

Roger Waters llama a la resistencia y solidaridad

Lejos de limitarse a una denuncia, el mensaje de Waters fue también un acto de solidaridad y apoyo explícito a la resistencia del pueblo venezolano. El artista agradeció y elogió su fortaleza frente a la adversidad y la presión internacional.

“Aplaudo a mis hermanos y hermanas en Venezuela por su firme resistencia a la hegemonía global de EE.UU. y todo el resto de estas diabólicas acusaciones. Están en el lado correcto de la historia. Nosotros, gente común de todo el mundo, estamos parados con ustedes, hombro con hombro», expresó.

«Juntos podemos dar vuelta a los barcos ye eso incluye a los barcos de guerra de la flota estadounidense que han sido desplegados (…)0Simón Bolívar sigue estando con nosotros, como lo está Hugo Chávez, y nosotros los pueblos del mundo estamos con ustedes en su lucha revolucionaria», enfatizó.