Honduras: Amenazan con juicio político a consejero Marlon Ochoa, quien denunció irregularidades en el proceso electoral de 2025

Para el consejero, esta acción constituye una represalia por las denuncias que realizó en su momento, respecto a irregularidades en el proceso eleccionario de 2025, a través de la divulgación de audios que -aseguró- evidencian una conspiración relacionada con fraude electoral.

Honduras: Amenazan con juicio político a consejero Marlon Ochoa, quien denunció irregularidades en el proceso electoral de 2025
El Ciudadano

«No es un juicio, es persecución y revancha», declaró este lunes 23/3 el consejero del Consejo Nacional Electoral de Honduras, Marlon Ochoa (en la foto), en referencia al anuncio realizado por el presidente del Congreso Nacional, diputado Tomás Zambrano, de impulsar un juicio político en su contra.

Para el consejero, esta acción constituye una represalia por las denuncias que realizó en su momento, respecto a irregularidades en el proceso eleccionario de 2025, a través de la divulgación de audios que -aseguró- evidencian una conspiración relacionada con fraude electoral.

Según Ochoa, este juicio político busca «destituirme y condenarme sin más razón que el uso de la venganza por haber publicado los audios que revelan su conspiración en el fraude».

«Le pido al pueblo hondureño que respalde a nuestros diputados y diputadas de LIBRE y de otros partidos, incluidos Liberales, que se oponen a mi ilegal y sectaria destitución, que constituye un nuevo crimen electoral para preparar el retorno de Juan Orlando Hernández y organizar la nueva dictadura de Nasry Asfura. Exijo ser escuchado», manifestó en una publicación en sus redes sociales.

Entrevista con El Ciudadano

El 5 de marzo pasado, el director de El Ciudadano, Javier Pineda Olcay, conversó con Marlon Ochoa, quien se refirió al fraude electoral que él denunció en las elecciones generales de noviembre de 2025, abordando también el actual momento político donde está siendo perseguido a través de un juicio político y un juicio penal.

Mira la entrevista a continuación (YouTube El Ciudadano):

Seguiremos informando.

Suscríbete
|
pasaporte.elciudadano.com

Artículos Relacionados

El Ciudadano

Honduras: “Ni, aunque me lleven a punta de balas voy a validar un fraude”, afirma Marlon Ochoa, consejero CNE

Hace 3 meses
El Ciudadano

Golpe Electoral en Honduras: Consejero del CNE confirma irregularidades electorales masivas

Hace 4 meses
El Ciudadano

“Golpe de Estado electoral”: consejero hondureño acusa que impusieron un presidente sin terminar el conteo de votos

Hace 3 meses
El Ciudadano

Consejero electoral de Honduras denuncia recuento limitado: “Si no se verifica todo, no se puede pedir confianza ciega en el resultado”

Hace 3 meses
El Ciudadano

“Se roban la voluntad popular”: consejero electoral de Honduras acusa que quieren proclamar elecciones sin procesar 435 actas de Tegucigalpa

Hace 3 meses
El Ciudadano

Fraude electoral en Honduras: denuncian amenazas militares por “actas en cero”

Hace 3 meses
El Ciudadano

Alerta en el ente electoral de Honduras: denuncian correcciones directas en la base de datos y piden a la Corte ubicar a dos consejeras

Hace 3 meses
El Ciudadano

"Cualquier declaratoria sin contar la totalidad de las actas es nula": Consejero electoral de Honduras advierte sobre alcaldías y diputaciones

Hace 3 meses
El Ciudadano

Fraude electoral en Honduras: ilegalmente consejeras del CNE proclaman como ganador al candidato de Trump

Hace 3 meses

Reels

Ver Más »
Busca en El Ciudadano