Honduras: Amenazan con juicio político a consejero Marlon Ochoa, quien denunció irregularidades en el proceso electoral de 2025

«No es un juicio, es persecución y revancha», declaró este lunes 23/3 el consejero del Consejo Nacional Electoral de Honduras, Marlon Ochoa (en la foto), en referencia al anuncio realizado por el presidente del Congreso Nacional, diputado Tomás Zambrano, de impulsar un juicio político en su contra.

Para el consejero, esta acción constituye una represalia por las denuncias que realizó en su momento, respecto a irregularidades en el proceso eleccionario de 2025, a través de la divulgación de audios que -aseguró- evidencian una conspiración relacionada con fraude electoral.

Según Ochoa, este juicio político busca «destituirme y condenarme sin más razón que el uso de la venganza por haber publicado los audios que revelan su conspiración en el fraude».

«Le pido al pueblo hondureño que respalde a nuestros diputados y diputadas de LIBRE y de otros partidos, incluidos Liberales, que se oponen a mi ilegal y sectaria destitución, que constituye un nuevo crimen electoral para preparar el retorno de Juan Orlando Hernández y organizar la nueva dictadura de Nasry Asfura. Exijo ser escuchado», manifestó en una publicación en sus redes sociales.

No es un juicio, es persecución y revancha.



He sido Informado que el Diputado Tomás Zambrano presidiendo el Congreso Nacional ha convocado para hoy lunes a las 4 pm para destituirme y condenarme sin más razón que el uso de la venganza por haber publicado los audios que revelan… — Marlon (@MarlonOchoaHN) March 23, 2026

La diputada @RitaZun_ afirmó que, el juicio político contra Marlon Ochoa responde al temor a un CNE transparente y acusó a sectores políticos de intentar apartar a quienes garantizan el respeto al voto y de actuar en contradicción con su propia historia. pic.twitter.com/Gf4LpnUfsf — Bancada Libre (@BancadaLibre) March 23, 2026

Entrevista con El Ciudadano

El 5 de marzo pasado, el director de El Ciudadano, Javier Pineda Olcay, conversó con Marlon Ochoa, quien se refirió al fraude electoral que él denunció en las elecciones generales de noviembre de 2025, abordando también el actual momento político donde está siendo perseguido a través de un juicio político y un juicio penal.

Mira la entrevista a continuación (YouTube El Ciudadano):

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