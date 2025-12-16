Honduras bajo asedio: Nuevo informe revela y documenta intervención electoral y advierte «fractura» de la democracia

Reporte de Corina Nolet

Las elecciones generales del pasado 30 de noviembre han dejado a Honduras en un limbo político sin precedentes.

A la fecha, el país sigue sin un Presidente electo definitivo, atrapado en una contienda cerrada entre Salvador Nasralla (39.47%) y Nasry Asfura (40.20%), con el recuento de votos aún en disputa.

Sin embargo, frente a este escenario, Global Exchange y el Centro de Estudios de la Democracia (Cespad) presentaron su informe «Honduras bajo asedio», revelando que lo que está en juego trasciende las urnas: «Estamos ante la ejecución de una estrategia de coercive diplomacy (diplomacia coercitiva) diseñada desde el exterior para reordenar el tablero político nacional y regional en Centroamérica», apunta el reporte.

«Este documento de análisis desmonta las tácticas de una intervención que ya no requiere declaraciones de guerra, ni cañones en las fronteras o barcos estacionados en aguas internacionales, sino que opera a través de redes sociales, amenazas económicas y decisiones judiciales politizadas sin respetar el mínimo estado de derecho», se lee en la publicación, disponible en la dirección globalexchange.org/honduras-bajo-asedio/.

El informe destaca cómo la administración de Donald Trump y figuras conservadoras de EEUU desplegaron una ofensiva multifacética —desde la «diplomacia del tuit» hasta el insólito indulto al expresidente convicto Juan Orlando Hernández— para condicionar el voto y favorecer un giro a la derecha.

Puntos clave del informe

• Un proceso viciado por la injerencia: La intervención estadounidense no fue sutil; incluyó amenazas de retirar ayuda exterior y la validación de un «candidato ungido» (Asfura), alterando el clima electoral y sembrando miedo en el electorado de Honduras.

• El «trueque cínico» del indulto: Se califica el perdón a Juan Orlando Hernández como un acto de agresión a la soberanía y una burla a las víctimas del narcoestado, rehabilitando simbólicamente a actores vinculados al crimen organizado.

• Parálisis Institucional: El informe documenta la crisis actual, donde la Presidenta Xiomara Castro ha denunciado un «golpe electoral» y el Congreso Nacional se niega a validar resultados bajo condiciones viciadas, obligando al CNE a un recuento especial de más de 2,700 actas.

• Retroceso en Derechos Humanos: Se alerta sobre las consecuencias inminentes de este giro político: la profundización del modelo extractivista, la amenaza a los derechos de las mujeres y la diversidad sexual, y el riesgo de una nueva ola de criminalización contra defensores del territorio.

«Este informe no solo describe un fraude técnico, sino que denuncia la captura geopolítica de la voluntad popular hondureña. Es un llamado a la comunidad internacional y a los movimientos sociales para entender que la soberanía de Honduras se encuentra, hoy más que nunca, en una encrucijada crítica», concluyeron desde Global Exchange y el Centro de Estudios de la Democracia.

El Ciudadano