Honduras está lista para recibir deportados de EE.UU., pero sin violar sus derechos

El Gobierno de Honduras ha manifestado su disposición para recibir vuelos de deportación de migrantes hondureños desde Estados Unidos, siempre y cuando se respeten los derechos humanos y la dignidad de los deportados. Así lo afirmó el canciller hondureño, Enrique Reina, durante su participación en el programa televisivo Frente a Frente, donde explicó la postura del país centroamericano ante este delicado tema.

Reina subrayó que, aunque Honduras está abierta a cooperar con Estados Unidos en la recepción de sus ciudadanos deportados, la prioridad es garantizar que el proceso no atente contra la dignidad ni los derechos humanos de los migrantes. «Nuestra propuesta inicial es el diálogo, buscar soluciones, que no sea excesivo y que no se violenten los derechos ni la dignidad de los migrantes», expresó el canciller.

El diplomático también indicó que, aunque no se ha recibido una solicitud oficial por parte de Estados Unidos para iniciar estos vuelos hacia Honduras, se están sosteniendo conversaciones con las autoridades estadounidenses para definir un mecanismo adecuado. En los últimos días, Estados Unidos ha enviado vuelos con migrantes indocumentados a países como México, Guatemala, Brasil y Colombia, lo que ha provocado críticas por parte de algunos gobiernos latinoamericanos por el maltrato a los deportados.

Reina aseguró que, en caso de concretarse las deportaciones a Honduras, el gobierno velará por que el proceso sea ordenado y se realice en condiciones adecuadas. «Los migrantes hondureños serán recibidos con dignidad en el país», concluyó.

Según datos del Centro de Investigaciones Pew, alrededor de 11 millones de personas viven en condición irregular en Estados Unidos, de los cuales siete millones provienen de países latinoamericanos, incluidos muchos hondureños.

Fuente: Agencia Xinhua/El Ciudadano

Foto: Redes

