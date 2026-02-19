La izquierda toma el timón en Perú: José María Balcázar asume como presidente interino con apoyo de Perú Libre

Perú volvió a cambiar de conductor y, esta vez, el timón quedó en manos de la izquierda. El congresista José María Balcázar asumió como presidente interino tras la salida del derechista José Jerí, removido por el Congreso en medio de un nuevo episodio de crisis política.

El respaldo de Perú Libre —partido que se asume marxista-leninista— fue clave en la votación que lo dejó como presidente interino.

La juramentación de Balcázar llega con el país en modo “operación continuidad”: el objetivo inmediato es sostener el funcionamiento del Estado y encaminar el proceso electoral ya calendarizado. De acuerdo con Reuters, el mandato interino tiene como horizonte las elecciones generales del 12 de abril y el cierre del actual periodo presidencial el 28 de julio , con una eventual segunda vuelta en junio si nadie supera el 50%.

José María Balcázar presidente interino del Perú: una llegada en medio de tironeos

Balcázar, de 83 años, fue elegido por el Congreso en una votación que se definió en segunda instancia, imponiéndose sobre la candidata derechista María del Carmen Alva, en un tablero fragmentado donde la negociación entre bancadas fue decisiva.

No es menor: con su elección, Perú suma ocho presidentes desde 2018, reflejo de una inestabilidad que se arrastra hace años y que presiona cualquier intento de gobernabilidad, incluso cuando se trata de una administración transitoria.

José María Balcázar presidente interino del Perú: lo que viene en la transición

En su primer mensaje, Balcázar buscó transmitir control y convicción. “No es difícil gobernar un país”, dijo, y repitió que “tenemos que volver a escribir la historia del Perú”. En la misma línea, afirmó que “es posible construir una democracia de verdad” porque, según planteó, “no está funcionando” y que, si “no tiene su propio correctivo va desaparecer”.

El desafío, sin embargo, se juega en terreno difícil: tensiones entre fuerzas políticas, agenda inmediata en seguridad y reformas, y la necesidad de sostener la legitimidad del proceso electoral. En otras palabras: un gobierno corto, con poco margen y harto ruido, donde cada decisión puede encender otra crisis.