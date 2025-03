Jubilados, hinchas y motoqueros desafían al gobierno de Milei con marcha al Congreso

Jubilados, hinchas, motoqueros y sindicatos de Argentina participarán este miércoles en una histórica marcha al Congreso para desafiar al gobierno del presidente, Javier Milei, y su criticada política de ajustes.

En esta nueva movilización, los jubilados del país trasandino reclamarán una vez más sobre el recorte y la supresión de derechos aplicada por el denominado «libertario».

El objetivo de la protestas es visibilizar la crítica situación que atraviesan y exigir mejores beneficios económicos que les permitan cubrir sus medicamentos y necesidades. Esperan percibir un monto que supere la canasta mínima frente a un escenario en el que la devaluación de la moneda presente des noviembre de 2023, ha contribuido a un incrementado desmesurado en los precios de bienes y servicios básicos en Argentina.

Además, los pensionados denuncian que el presupuesto de 2025 no incluye ningún aumento significativo, en el bono provisional, ni medidas para poder afrontar la pérdida de ingresos y poder adquisitivo. Así como los recortes en el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI).

A esto hay que sumar la eliminación de la fórmula de movilidad jubilatoria, con la respectiva derogación del mecanismo que ajustaba los haberes según la inflación y los ingresos estatales, sustituyéndolo por una fórmula que solo mide la inflación mensual.

Represión a los jubilados durante una protesta en el Congreso | Twitter @NicolasdelCano

Hinchas se suman a la movilización tras agresión a jubilados

En esta ocasión, decenas de grupos de hinchas de distintos clubes se autoconvocaron para unirse a la marcha y acompañar el reclamo de las personas de la tercera edad.

Los clubes que estarán presentes serían River, Independiente, Boca, San Lorenzo, Racing, Estudiantes, Vélez, Huracán, Lanús, Banfield, Gimnasia La Plata, Chacarita, Chicago, Estudiantes de Caseros, Temperley, Almirante Brown, All Boys, Atlanta y Excursionistas, entre otros.

La iniciativa surgió en las redes sociales después de que se viralizaran actos de represión en el marco del protocolo antipiquetes ordenado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; una medida que se ha incrementado desde que a fines de agosto el Gobierno se opuso a Ley Jubilatoria que aseguraba un aumento de los haberes que acompañe la realidad inflacionaria del país.

La situación escaló cuando semana pasada, la policía reprimió a los jubilados que protestaban, como cada miércoles, frente al Congreso. La escena que incluyó a mujeres y hombres policías arremetiendo contra adultos mayores, mientras un escuadrón motorizado apartó a los jubilados de la avenida Rivadavia y apeló a los gases lacrimógenos, palos y golpes para hacer desistir a los manifestantes y trabajadores de prensa, lo cual dejó un saldo de al menos 40 personas heridas, en su mayoría con lesiones producto del uso indiscriminado de gas pimienta.

«No podemos creer que nos vengan a pegar a los viejos», denunciaron los jubileos.

Sin embargo, en esa ocasión algo diferente ocurrió: entre los manifestantes se encontraba un hincha de Chacarita. Lo que gatilló un efecto dominó que activó una red de solidaridad en el fútbol argentino.

Sergio Smietniansky, miembro de la Coordinadora de Derechos Humanos del Fútbol Argentino, explicó cómo los hinchas, al enterarse de esta agresión comenzaron a movilizarse. «Lo real de la historia es que la policía pega, como pegan todos los miércoles, pero esta vez le pegaron a un jubilado hincha de Chacarita», afirmó a Perfil.

Bajo a consigna «yo banco a los jubilados», varios hinchas anunciaron que acompañarán a los adultos mayores en su protesta, entre ellos figura Ángel Cappa, quien se desempeñó como futbolista profesional hasta 1978.

«Hola soy Ángel Cappa y quiero expresar mi adhesión a todas las hinchadas del fútbol argentino que han decidido acompañar a los jubilados en su lucha de los miércoles para reclamar justicia, para reclamar lo que les corresponde y el gobierno de Milei les está quitando», aseguró.

Cappa planteó que la administración del mandatario de extrema derecha «se sostiene por dos cosas una es la mentira del relato de una realidad que no es, y la otra es por la represión a todos aquellos que reclaman justicia».

Asimismo, advirtió que Bullrich suele introducir infiltrados en las manifestaciones, con el objetivo de generar violencia, y aseguró que este tipo de movilizaciones se seguirán efectuando a pesar de la represión aplicada por el gobierno de Milei, consignó Telesur.

Por su parte, Hernán Aisenberg, referente de la Coordinadora de Hinchas del Fútbol Argentino, destacó la trascendencia de la lucha de los jubilados.

«Creo que llega tarde, pero creo que siempre tarde mejor que nunca. Y si esta gotita, tarde no suena, hace que en Argentina despierte de un letargo del que no sabemos cómo salir, porque la realidad es que no son los jubilados los únicos que la están pasando mal», afirmó.

Aisenberg aclaró que la acción colectiva de los hinchas no se limitaba a una sola causa, sino que representaba una reacción generalizada frente a la situación crítica que vive Argentina.

En conversación con Perfil, también advirtió sobre las posibles consecuencias que tendría una nuevo acto de represión durante la marcha.

«Si hay represión, la culpa va a ser de la policía (…) la ministra Patricia Bullrich, al igual que otros actores políticos, tiene la responsabilidad de evitar que esto escale aún más», señaló.

Sindicatos denuncian «recortes y quita de derechos»

La Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) y la Unión General de Asociaciones de Trabajadores del Transporte (UGATT), entre otros gremios, confirmaron que van a participar de la marcha de los jubilados frente al palacio legislativo.

«Hemos decidido acompañar y respaldar el reclamo de los jubilados ante las políticas de ajuste implementadas por el Gobierno Nacional, que han significado recortes y quita de derechos», expresaron las organizaciones.

“Jubilazo Federal. Este miércoles 12/3 a las 17:00 volvemos al Congreso y movilizamos en todo el país. Por aumento de emergencia, medicamentos sin cargo, continuidad de la Moratoria Previsional y protección del Fondo de Garantía de Sustentabilidad”, indicaron en su convocatoria.

Para los gremios del transporte, el reclamo de los jubilados «debe ser atendido de manera urgente».

A este acto de solidaridad también se unieron los integrantes del Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA), quienes le pidieron a la Confederación General del Trabajo de la República Argentina (CGT) que «convoque este viernes a un paro general con movilización al Congreso por la lucha de los jubilados como inicio de un plan de lucha hasta derrotar todo el ajuste».

«El SUTNA se suma a la movilización de este miércoles 12 de marzo para apoyar el justo reclamo de los compañeros jubilados», indicaron al tiempo que exigieron el cese de la represión «a nuestros compañeros jubilados que luchan por todos nosotros».

Gobierno de Milei amenaza con más represión a los jubilados

Pese a las críticas recibidas por la agresión y represión perpetrada contra los jubilados, el Gobierno de Javier Milei insiste en sus amenazas contra los que decidan participar en la movilización de este miércoles.

La ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, amenazó con «detener» a quienes acudan a la protesta. También tildó la manifestación como una acción «desestabilizadora» que no van a «aceptar de ninguna manera.

«Vamos a estar con toda la decisión. Que no se animen porque nos van a encontrar. Que entiendan que el país está en paz y en orden y que no quieren volver a la Argentina que nadie quiere», dijo Bullrich en declaraciones a Radio La Red.

Además, anticipó que tomarán medidas contra los barrabravas que se sumen: “A los barras les vamos a encontrar una medida especial. Ya tenemos el derecho de admisión, le vamos a encontrar una medida especial si comienzan a ir”, amenazó.

«Dejá de amenazar, nos morimos de hambre»

Ante estos dichos, la representante del Movimiento de Jubilados, Nora Biaggio, lanzó una dura crítica a la ministra: “Dejate de amenazar, nos estamos muriendo de hambre y ustedes, los del Gobierno, viven gracias a nosotros”

Biaggio afirmó que este miércoles se realizará una gran movilización “con el apoyo de las hinchadas de futbol, con sindicatos, con el de neumáticos, los docentes, y parece que está discutiendo la CGT el tema de los jubilados” ironizó.

“Estamos pidiendo una huelga general para derrotar el ajuste de Milei que es el problema jubilatorio, pero también los despidos, el trabajo en negro”, destacó.