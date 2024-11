Justicia argentina condena a Cristina Fernández a seis años de cárcel por administración fraudulenta de fondos públicos

La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal de Argentina confirmó este miércoles la condena de seis años de cárcel contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner por el delito de administración fraudulenta de fondos públicos.

A la exmandataria trasandina se la responsabiliza de una serie de irregularidades detectadas en la concesión de 51 obras viales a firmas del empresario Lázaro Báez, una causa conocida como «Caso Vialidad». Según el fallo, el monto total defraudado del Estado asciende a 84.835.227.378,04 pesos.

Cabe recordar que Cristina Fernández había sido condenada en primera instancia en diciembre de 2022 por el Tribunal Oral Federal, fallo que ahora fue ratificado por un tribunal superior.

Además de la condena de seis años de presidio, la exmandataria fue inhabilitada permanentemente de ejercer cargos públicos y deberá pagar las costas del proceso judicial.

A pesar de esto, Fernández no cumplirá la sentencia de forma inmediata, ya que su defensa anunció que acudirán a la Corte Suprema para apelar el fallo. Se espera que el máximo tribunal comience a estudiar el caso en marzo de 2025.

Cristina Fernández acusa lawfare

Si bien la expresidenta no estuvo presente en los tribunales, este martes publicó en sus redes sociales un comunicado denunciando un intento de proscribirla de la vida pública, una práctica conocida como «lawfare».

“Como hemos sostenido, la persecución mediática-judicial tiene como objetivo principal castigar judicialmente y dejar fuera del tablero político a los dirigentes que hacen y conducen gobiernos nacionales, democráticos y populares; pero al mismo tiempo tienen un segundo objetivo: disciplinar con el miedo al resto de la dirigencia política, social y sindical. Y vaya si lo logran”, señaló Fernández.

“Sepan que hagan lo que hagan, no van a hacerme callar. No fui ni seré nunca mascota del poder. Desde muy joven he militado en el peronismo y trabajado para lograr una Argentina más justa y más humana, y una Nación que construya más Patria. ¿Y saben qué? Pienso seguir haciéndolo. Estoy segura que Dios y la Virgen nos van acompañar a todos los argentinos y argentinas que sabemos, porque lo vivimos, que un país mejor es posible”, cerró.