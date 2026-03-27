La Argentina de Milei: En dos años el consumo de pan cayó un 55% y la venta de facturas y tortas un 85%

Un reporte consignado por el medio argentino El Destape informó que en los últimos dos años, durante el gobierno de Javier Milei, la venta de pan disminuyó en un 55%, mientras que la de facturas y tortas cayó un 85%.

Asimismo, la crisis económica generada por la administración «libertaria» de Milei ha llevado al cierre a 2.000 locales, lo que representa una pérdida de 16.000 puestos de trabajo.

«De las panaderías que cerraron desde 2023, 530 corresponden a la provincia de Buenos Aires, con Salta y Jujuy como las provincias más afectadas. En el conurbano bonaerense, los cierres se concentran en localidades como Lanús, José C. Paz, Merlo y San Miguel», señala la nota de El Destape.

En ese sentido, en declaraciones al medio Bae Negocios, Martín Pinto, secretario general de la Cámara de Industriales Panaderos de la Provincia de Buenos Aires -que representa a más de 17.000 panaderías-, confirmó que la baja «es muy fuerte».

«Desde principios de año hasta ahora, la caída en la venta de pan es del 45%. Las facturas se venden muy poco y las tortas solo se hacen a pedido», indicó el representante gremial, quien también afirmó que el sector enfrenta un aumento brutal en los costos.

«Después de una devaluación y la liberación de servicios y alquileres, los gastos mensuales se dispararon. Por ejemplo, en Merlo el alquiler pasó de $600.000 a $1.800.000, la luz de $50.000 a $1.500.000 y el gas de $80.000 a $1.700.000. El precio de una bolsa de harina de 25 kilos se elevó de $2.300 a $25.000», detalla el reporte.

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Fuerte caída de las ventas del pan y las facturas en medio de la crisis de Mileihttps://t.co/rEMWC2XROp pic.twitter.com/jjc7ei5ASA — El Destape (@eldestapeweb) March 27, 2026

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