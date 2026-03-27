La Argentina de Milei: En dos años el consumo de pan cayó un 55% y la venta de facturas y tortas un 85%

La crisis económica generada por la administración "libertaria" de Milei también ha llevado al cierre a 2.000 locales, lo que representa una pérdida de 16.000 puestos de trabajo. Además, el sector panadero ha debido enfrentar un aumento brutal en los costos de materias primas como la harina, y de servicios como el gas y la electricidad.

La Argentina de Milei: En dos años el consumo de pan cayó un 55% y la venta de facturas y tortas un 85%
El Ciudadano

Un reporte consignado por el medio argentino El Destape informó que en los últimos dos años, durante el gobierno de Javier Milei, la venta de pan disminuyó en un 55%, mientras que la de facturas y tortas cayó un 85%.

Asimismo, la crisis económica generada por la administración «libertaria» de Milei ha llevado al cierre a 2.000 locales, lo que representa una pérdida de 16.000 puestos de trabajo.

«De las panaderías que cerraron desde 2023, 530 corresponden a la provincia de Buenos Aires, con Salta y Jujuy como las provincias más afectadas. En el conurbano bonaerense, los cierres se concentran en localidades como Lanús, José C. Paz, Merlo y San Miguel», señala la nota de El Destape.

En ese sentido, en declaraciones al medio Bae Negocios, Martín Pinto, secretario general de la Cámara de Industriales Panaderos de la Provincia de Buenos Aires -que representa a más de 17.000 panaderías-, confirmó que la baja «es muy fuerte».

«Desde principios de año hasta ahora, la caída en la venta de pan es del 45%. Las facturas se venden muy poco y las tortas solo se hacen a pedido», indicó el representante gremial, quien también afirmó que el sector enfrenta un aumento brutal en los costos.

«Después de una devaluación y la liberación de servicios y alquileres, los gastos mensuales se dispararon. Por ejemplo, en Merlo el alquiler pasó de $600.000 a $1.800.000, la luz de $50.000 a $1.500.000 y el gas de $80.000 a $1.700.000. El precio de una bolsa de harina de 25 kilos se elevó de $2.300 a $25.000», detalla el reporte.

Lee la nota completa de El Destape AQUÍ

Seguiremos informando.

Suscríbete
|
pasaporte.elciudadano.com

Artículos Relacionados

El Ciudadano

Caso testigo de la crisis del modelo Milei: cierra fábrica de neumáticos tras 85 años y despiden a 925 personas

Hace 1 mes
El Ciudadano

Milei hunde la industria: Argentina queda como la segunda peor del mundo

Hace 3 semanas
El Ciudadano

La motosierra de Milei que salpica a Kast

Hace 3 meses
El Ciudadano

Radiografía del desastre económico de Milei: caen actividad, empleo y empresas

Hace 2 semanas
El Ciudadano

Nuevo destape en Argentina: Revelan pacto de 5 millones de dólares por el apoyo de Milei a $LIBRA

Hace 2 semanas
El Ciudadano

La motosierra llega al trabajo: Cámara de Diputados aprueba la reforma laboral de Milei con apoyo de sectores del peronismo

Hace 1 mes
El Ciudadano

Se viene otro paro contra Milei: 36 horas de medidas de fuerza por el cierre exprés de la reforma laboral

Hace 1 mes
El Ciudadano

Criptoestafa $LIBRA le pasa la cuenta a Milei: rechazo ya bordea el 60%

Hace 6 días
El Ciudadano

Criptoestafa: chats exponen a Milei en trama de lobby, favores y negocios millonarios

Hace 1 semana

Reels

Ver Más »
Busca en El Ciudadano