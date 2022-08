La cantante Marbelle se disculpa por lanzar insultos racistas contra Francia Márquez

Maureen Belky Ramírez Cardona, mejor conocida como Marbelle, es centro de toda clase de críticas desde hace algunos meses.Todo se debe a sus polémicos comentarios en torno a la ahora vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez. Durante la jornada de elecciones en aquel país, la cantante no escatimó y lanzó un ataque racista contra la política.

«Cacas y King Kong», escribió Marbelle en redes sociales en referencia a Gustavo Petro y Francia Márquez. Las críticas no se hicieron esperar.

«El racismo no solo hiere, sino también mata. El racismo no solo nos daña, sino daña a quien lo expresa porque no se permite construir desde el amor y la diferencia. A Marbelle, le mando un abrazo ancestral para que se sane y construyamos desde la diferencia», escribió Francia en su momento, aunque la cantante rechazó la publicación.