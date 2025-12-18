“La narrativa de invasión o cambio de gobierno en Venezuela es un discurso ya viejo y sin sustento”: analista Boris Teillier sobre Machado y Trump

En medio de una “normalidad tensa” en las calles de Caracas, pero con un ambiente festivo navideño, el analista político y periodista Boris Teillier Espinoza, co-conductor del programa Amor América de Radio del Sur, desmenuzó las implicaciones de la retórica agresiva del presidente de Estados Unidos (EE.UU.), Donald Trump, hacia Venezuela.

En conversación con el programa La Mañanera, conducido por el director de El Ciudadano, Javier Pineda Olcay, Teillier afirmó que la narrativa sobre una invasión o un cambio radical de gobierno en el país caribeño, que promueven tanto el magnate republicano, como la opositora de extrema derecha María Corina Machado, carece de base real y sostuvo que el verdadero objetivo de la política de Washington es el petróleo venezolano.

En su análisis destacó una fractura dentro de la oposición venezolana y un acuerdo en la Asamblea Nacional de para defender la soberanía de la nación latinoamericana.

Petróleo: El «verdadero objetivo» tras la retórica de Trump

Desde Caracas, donde recide desde hace 20 años, el periodista chileno contextualizó la escalada de presión, que data de septiembre con el ataque a embarcaciones pesqueras y la catalogación del gobierno venezolano como “narcoterrorista”. Sin embargo, señaló que las declaraciones del martes 17 de diciembre en las que el inquilino de la Casa Blanca ordenó «el bloqueo total y completo de todos los petroleros sancionados que entren y salgan» del territorio venezolano, marcaron un punto de inflexión en la crudeza del discurso y evidenciaron, una vez más, que su objetivo es apoderarse del crudo y los recursos naturales del país latinoamericano.

“El día de ayer, la presión se elevó a un punto donde queda en evidencia realmente lo que está detrás de esta política de agresión constante, que es el petróleo de Venezuela y los demás recursos naturales”, afirmó Teillier.

“Trump declara sin ningún tipo de tapujos, sin ningún tipo de vergüenza, de que el petróleo de Venezuela es de su propiedad, de que Venezuela le habría robado el petróleo”, subrayó.

El analista recordó los dos momentos clave de la nacionalización del recurso: en la década de 1970, bajo la gestión de Carlos Andrés Pérez, y el “segundo momento, durante la presidencia de [Hugo] Chávez, donde la nacionalización cambia radicalmente el negocio, privilegiando principalmente los intereses de los venezolanos”.

Para el comunicador, el argumento de Trump es “totalmente falaz” y desnuda la motivación real: “no es un tema de democracia, que no es un tema de narcotráfico, sino que sencillamente es el petróleo venezolano”.

La oposición fracturada: La «ultraderecha» de Machado versus la «derecha nacional»

Uno de los puntos más destacados de su intervención fue el análisis de la reacción política interna. Teillier informó que, el mismo día de las declaraciones de Trump, la Asamblea Nacional celebró una sesión especial donde se logró un acuerdo transversal en defensa de la soberanía venezolana.

“Uno de los principales dirigentes de la oposición, Bernabé Gutiérrez, de Acción Democrática, respalda la política de defensa de la soberanía nacional”, citó Tellier. “Más allá de estar de acuerdo o no con el gobierno nacional, el gran acuerdo que surge ayer es por la defensa de la soberanía nacional y sus recursos”, subrayó.

Según el analista, este respaldo incluye a figuras opositoras como el ex candidato presidencial Henrique Capriles y al gobernador del estado Cojedes, José Alberto Galíndez, quien controla ocho municipios.

“Es decir, aquí podemos ver claramente dos derechas”, explicó. Por un lado, “una ultraderecha vinculada a los intereses norteamericanos” agrupada en torno a María Corina Machado, quien, recordó Teillier, “ha dicho en reiteradas ocasiones (…) que una de las primeras medidas que haría ella si tiene el control y el poder en Venezuela sería entregarle los activos petroleros a los Estados Unidos”.

«Es una derecha muy acorde a los intereses de Trump, es una extensión del partido de Trump y

por otro lado una derecha nacional que defiende los intereses y los recursos nacionales de

manera soberana», explicó.

La «narrativa vieja» y la «normalidad en las calles» de Venezuela

Al ser consultado sobre la reacción del pueblo venezolano, Boris Teillier describió una atmósfera de normalidad a una semana de la Navidad, con comercios abiertos y centros comerciales activos, sin señales de desabastecimiento o compras de pánico.

“Esto responde a dos elementos”, argumentó. “Uno, que esta narrativa de una invasión o de un cambio radical de gobierno es un discurso ya viejo y no tiene un sustento real. Es decir, María Corina no tiene una base social real de apoyo organizada”. En segundo lugar, señaló que “estas amenazas han quedado en el plano discursivo”.

«Obviamente el gobierno nacional ha generado toda una política y a eso se suma también la derecha. Incluso hay varios dirigentes de derecha que han señalado que ellos están dispuestos a defender con las armas la soberanía de la patria, tanto Acción Democrática, Vanguardia progresista y otros actores políticos de la derecha, y obviamente hay una preparación para defender las zonas más sensibles, todo lo que es el servicio eléctrico nacional, lo que es la industria petrolera, las áreas estratégicas tanto de la

economía como del sector servicios y hospitales. Porque sabemos que la irracionalidad del

imperialismo norteamericano, y eso queda en evidencia con el genocidio contra el pueblo palestino, no se mide. No se mide en matar a niños, en matar a ancianos, no se mide en destruir escuelas, destruir hospitales», expuso en la entrevista con La Mañanera.

No obstante, admitió la existencia de una “normalidad con una presión muy fuerte en lo discursivo y también en la presencia militar norteamericana en el Caribe”.

Piratería moderna y la paradoja del bloqueo de los buques petroleros

Respecto a la amenaza concreta de acciones encubiertas, Teillier se refirió al reciente asalto y secuestro por parte de Estados Unidos de un buque petrolero con bandera guyanesa y capacidad para más de 1.800.000 barriles de crudo.

«En el comercio petrolero tú contratas los servicios, contratas servicios de grandes tanqueros, incluso se comercia el petróleo en plena mar. En un momento el carguero puede tener destino original a Rusia, pero en pleno mar se puede hacer una nueva renegociación y ese carguero fue secuestrado», declaró

“Estamos viviendo un periodo de piratería nuevamente”, afirmó, y mencionó que se desconoce el paradero de la tripulación. Recordó un antecedente similar con un avión venezolano secuestrado en Argentina y llevado a Estados Unidos.

Sin embargo, destacó una paradoja en relación al bloqueo anunciado por Trump sobre los buques petroleros que entren o salgan de Venezuela. “Paradójicamente la Chevron sigue comerciando con Venezuela petróleo y sigue llevando el petróleo extrapesado venezolano a refinerías norteamericanas”, planteó.

Para Teillier, esto evidencia que “siempre detrás de este discurso gran, elocuente y maximalista que plantea Trump, hay un espacio, una franja donde el comercio y la dinámica productiva continúan”.

Para finalizar, el periodista indicó que en medio de las amenazas de Trump, se espera que en las próximas semanas lleguen hasta Venezuela «varios buques que tienen como destino Irán, que

tienen que destino Rusia, que van a acrecentar aún más la tensión en función de si los Estados

Unidos se deben o no a tocar esos cargueros».

A continuación, puedes ver el programa completo de La Mañanera transmitido este jueves en el que nuestro director también conversó con Marcelo Acevedo, presidente de la Organizaciones de Trabajadores Judiciales.