Lanzan Primera Encuesta Latinoamericana y Caribeña sobre Diversidad Cultural Cannábica

La Red Latinoamericana y Caribeña de Culturas Cannábicas invita al lanzamiento de la Primera Encuesta Latinoamericana y Caribeña sobre Diversidad Cultural Cannábica, una iniciativa orientada a relevar y visibilizar las múltiples formas en que personas y comunidades de la región se relacionan culturalmente con la planta de cannabis.

La encuesta surge en un contexto en que las políticas de drogas han tendido a abordar esta relación principalmente desde perspectivas legales o sanitarias, dejando en segundo plano sus dimensiones culturales, sociales y territoriales.

Por ello, el instrumento busca recoger experiencias, prácticas, saberes y significados asociados al cannabis, contribuyendo a una comprensión más amplia de esta realidad en América Latina y el Caribe desde un enfoque de derechos culturales.

El lanzamiento es el miércoles 25 de marzo, en formato online, al cual se puede acceder a través del siguiente enlace: https://meet.google.com/biq-dzrb-yh.

Los horarios son los siguientes: 20:00 hrs. Argentina, Chile, Uruguay, Brasil; 19:00 hrs. Venezuela, Bolivia, Paraguay, Rep. Dominicana; 18.00 hrs. Colombia, Perú y Ecuador; y 17:00 México (CDMX), Centroamérica y Costa Rica.

Durante la actividad se presentarán los objetivos de la encuesta, su enfoque y las proyecciones de esta iniciativa regional, que busca incidir en el reconocimiento de la diversidad cultural cannábica como patrimonio cultural inmaterial, así como aportar a procesos de reparación de personas y comunidades afectadas por las políticas de drogas.

La Red Latinoamericana y Caribeña de Culturas Cannábicas es un espacio abierto, horizontal y participativo, integrado por personas y organizaciones de distintos países de la región, vinculadas culturalmente a la planta de cannabis.

El Ciudadano