“Las universidades son un orgullo”: Encuesta muestra rechazo a los ataques de Milei a la educación pública

Una encuesta publicada recientemente en Argentina revela que el 59,3% de la población está en contra del veto del presidente de la nación trasandina, Javier Milei, a la ley de financiamiento a las universidades.

El denominado «libertario» vetó una ley aprobada en agosto pasado que otorgaba más fondos a las universidades alegando que ponía en jaque su política de equilibrio fiscal, pese a que el Congreso estimó que representaba 0,14% del PIB.

Los fondos eran para compensar la pérdida del poder adquisitivo de los salarios de profesores y personal administrativo en el marco de una inflación que llegó en septiembre al 209% interanual, entre las más altas del mundo.

Milei ha ignorado el clamor de la comunidad educativa y por el contrario continúa con los insultos y ataques permanentes contra las universidades públicas, e insiste en que «no va a ceder» a su postura.

Ante la polémica por el veto a la Ley de Financiamiento Universitario, el jefe de Estado argentino aseguró que “la universidad pública hoy no le sirve más que a los ricos y clases medias altas”. Y agregó: “El mito de la universidad gratis se convierte en un subsidio de los pobres a los ricos”.

“En vez de defender una universidad para ricos, deberían pedir una educación inicial de calidad para todos”, señaló.

Asimsimo, ha insistido en que las universidades «no se dejan auditar».

“No quieren ser auditados para mantener los curros y el robo de algunas agrupaciones políticas”, cargó contra las autoridades universitarias. Y advirtió: “Cuando terminemos con estos ladrones y mentirosos, vamos a estar frente a la verdadera movilidad ascendente”.

Según el mandatario, «las universidades públicas han dejado de ser una herramienta de movilidad social para ser un obstáculo para la misma.

Además, señaló que la imagen de las universidades públicas descendió un 30% con respecto a los últimos meses.

Encuesta desmiente a Milei y revela que «las universidades son un orgullo»

Sin embargo, la encuesta realizada por la consultora Zuban Córdoba y Asociados, desmintió a Milei y reflejó que un 99% de los argentinos opina que la educación es la herramienta para el crecimiento del país y un 86,4% dijo que las universidades públicas «son un orgullo».

El estudio titulado «Universidad pública, orgullo nacional» reveló que el 91% de los consultados está en desacuerdo con que las universidades públicas son un gasto innecesario, el 76,2% rechaza la idea de que los pobres no llegan a las universidades públicas, mientras que el 80,7% está de acuerdo con que las universidades públicas ayudan a la movilidad social.

Asimismo, el 73% que si Milei pudo vetar la ley de financiamiento fue porque el expesidente Mauricio Macri lo acordó con él.

Una mayoría amplia, del 61 %, se opone a la idea de que Milei tiene que ajustar a las universidades, aunque el 67% de los encuestado opinan que las casas de estudio deberían hacer un uso más eficiente de sus gastos. Un 38% apoya el veto de Milei a la ley de financiamiento y el 2,6% no sabe o no contestó a la pregunta.

Paola Zuban, directora de investigación de la consultora Zuban Córdoba, señaló que el consenso social en torno a la educación publica y gratuita en Argentina «es prácticamente total, tanto que parece gritarle al presidente que no avance en el desfinanciamiento que supone la falta de actualización en el presupuesto 2024 y de los salarios docentes».

Indicó que «hay matices en las opiniones, sobre todo en cuanto al financiamiento y auditoría de las universidades».

Sin embargo, planteó que el conflicto ha generado «un fortalecimiento del núcleo duro y un alejamiento de sectores que apoyaron inicialmente la gestión libertaria o que aún la apoyan, por coincidir con un modelo económico que creían solución para los problemas del país sin ser mileistas ortodoxos. Esos sectores que se alejan, lo hacen de manera progresiva y por la sedimentación de errores forzados y no forzados del gobierno», consignó Página 12.

A juicio de Zuban, la palabra presidencial se «devalúa todos los días».

Ante los ataques de Javier Milei al sector univeritario, los estudiantes y profesores han respondido con protestas, clases públicas, vigilías, tomas en más de 60 casas de estudios y el llamado a paros nacionales.

Aunque tras la segunda marcha en defensa de las universidades, el libertario salió aclarar que “la educación pública y no arancelada no está en discusión”, no parece tener intención de dar marcha atrás enel tema del financiamiento, ya que el Presupuesto 2025 destina menos recursos para las universidades.