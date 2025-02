$Libra pasa factura: El escándalo que sepulta la credibilidad de Milei en redes

Lo que comenó como una supuesta apuesta a la innovación financiera con la promoción de la criptomoneda $Libra terminó convirtiéndose en un escándalo político y judicial de alcance internacional, que ha sepultado la credibilidad en redes del presidente de Argentina, Javier Milei.

A las 19:01 del pasado viernes 14 de febrero, el denominado «libertario» publicó un mensaje en su cuenta en X para promocionar el lanzamiento de la nueva memecoin.

«La Argentina Liberal crece!!! Este proyecto privado se dedicará a incentivar el crecimiento de la economía argentina, fondeando pequeñas empresas y emprendimientos argentinos. El mundo quiere invertir en Argentina. $LIBRA», publicó el mandatario libertario, que siempre fue un entusiasta de la tokenización de la economía.

El mensaje de Milei incluyó un link del emprendimiento, llamado «Viva la libertad project», una clara referencia al slogan del presidente argentino, que termina todos sus discursos gritando «Viva La Libertad Carajo» o VLLC.

Con esta promoción, la capitalización de mercado de la criptomoneda llegó a trepar por encima de los US$4.000 millones, impulsada por unos 40.000 compradores, según los expertos.

Sin embargo, en apenas pocas horas el valor de $LIBRA se desplomó, a raíz de que un grupo de billeteras digitales retirara cerca de US$90 millones, más del 80% del dinero circulante. Esto generó sospechas de que se trataba de un esquema de «pump and dump» (inflar artificialmente el valor de un activo para luego venderlo masivamente y hacerlo colapsar).

Pasada la medianoche en Argentina, Milei borró su publicación y posteó un nuevo mensaje en X, que decía:

«Hace unas horas publiqué un tweet, como tantas otras infinitas veces, apoyando un supuesto emprendimiento privado del que obviamente no tengo vinculación alguna. No estaba interiorizado de los pormenores del proyecto y luego de haberme interiorizado decidí no seguir dándole difusión (por eso he borrado el tweet)».

Sin embargo, su explicación no evitó que estallara un enorme escándalo que ha afectado a la figura presidencial en redes sociales.

Credibilidad de Milei en redes por el suelo

Según un estudio realizado por la consultora Monitor Digital «estafa», «criptomoneda», «escándalo», «$Libra», son las palabras clave que se han instalado en la narrativa digital de las redes sociales y los medios de comunicación online desde que el Milei posteara sobre el lanzmiento del criptoactivo.

La investigación determinó que la polémica de la presunta mega estafa por US$ 90 millones «está dejando consecuencias hasta ahora inéditas en el perfil digital del presidente Milei».

El análisis de Monitor Digital, que evaluó el comportamniento as principales redes sociales y medios digitales, señaló que la credibilidad del «libertario» continuó derrumbándose «sin techo», entre el 14 y 16 de febrero.

«La lectura de los usuarios de redes y medio digitales respecto de la publicación del tuit, la posterior eliminación y el relato oficial respecto de que no exite delitio ni «promoción» por parte del Presidente choca contra la medición del informe que señala que «estafa» se consolidó en pocas horas en la palabra clave principal asociada al mandatario», señaló la consultora, citada por Página 12.

De acuerdo con el informe, el escándalo generado por las pérdidas económicas asociadas a $Libra, «trepó rápidamente en la hegemonía de narrativa en redes sociales y en los medios de comunicación que mencionaron al presidente (Milei) en las 48 horas posteriores al estallido del ‘criptogate'».

Además, reveló que la negatividad se disparó un 14 por ciento «para hundir los promedios en la peor categoría de charla mencionando al jefe de Estado: la categoría de sentimiento ‘pésimo'».

La consultora midió el sentimiento en redes con una escala que va de «regular» a «pésimo» y el tono de las conversaciones marcó el peor de los humores en las notas y posteos que hablaban del escándalo.

De acuerdo con el estudio, el «criptogate» se sumó a un sentimiento de negatividad ante la figura de Javier Milei y su gestión, que venía gestándose durante todo este mes de febrero.

Las mediciones realizadas por la consultora durante el pasado fin de semana también lograron derterminar que la intención del Gobierno de cambiar la agenda y hablar de «los temas que realmente le importan a la gente», mostrando cifras respecto del superávit fiscal, tampoco han generado el resultado por la Casa Rosada.

«En las redes, el episodio supera el 60 por ciento de presencia en la charla total sobre el Presidente, relegando a menos del 40 por ciento al resto de los tópicos que citan a Milei», consignó el informe.

En el caso de los medios de comunicación, «la narrativa sobre el escándalo con la criptomoneda $Libra logra alcanzar el 65 por ciento del total de publicaciones sobre el presidente, dejando un margen del orden del 35 por ciento a la conversación que no menciona el caso», explicó el documento, consignado por Página12.

Milei deberá enfrentar a la justicia por escándalo del criptogate

El escándalo del criptogate también escaló al plano judicial. Un grupo de abogados y dirigentes opositores presentó denuncias penales contra Milei y los empresarios vinculados a $LIBRA, acusándolos de asociación ilícita, estafa y manipulación de mercado.

La causa quedó en manos de la jueza federal María Servini de Cubría, quien comenzó a investigar los movimientos financieros del proyecto y la relación entre los funcionarios del gobierno y los inversores privados.

Adicionalmente, un estudio jurídico con profesionales argentinos radicado en los Estados Unidos realizó una presentación judicial en aquel país.

El escrito pide la intervención del Departamento de Justicia, del FBI y de la Comisión Nacional de Valores norteamericana, para que se investigue la presunta comisión de una maniobra ilícita que involucra al jefe de Estado argentino a raíz de la promoción del la criptomoneda $Libra, que resultó fallido y generó pérdidas a ciudadanos estadounidenses.

Con las elecciones legislativas de 2025 en el horizonte, el escándalo del criptogate plantea dudas sobre el liderazgo de Milei y reaviva el debate sobre la responsabilidad de los políticos en la promoción de activos financieros sin regulación.