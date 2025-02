Axel Kaiser y la sombra chilena en el criptogate de Milei: La Fundación Faro en la mira

El caso que involucra al presidente argentino, Javier Milei con la presunta estafa vinculada a la criptomoneda $LIBRA, salpica a Axel Kaiser, director del think tank chileno Fundación para el Progreso y hermano del candidato presidencial Johannes Kaiser (PNL).

El abogado Gregorio Dalbón, representante legal de la exmandataria Cristina Fernández, presentó una denuncia penal contra el actual jefe de Estado de la nación trasandina y su hermana, Karina Milei, por su participación en el fraude masivo relacionado con el token que auque en un principio registró una subida exponencial en su cotización, poco después se desplomó.

La situación se originó en horas de la tarde del pasado viernes 14 de febrero, cuando Javier Milei compartió en sus redes sociales un posteo sobre la criptomoneda $LIBRA, relacionnándola con el incentivo del “crecimiento de la economía argentina” y el apoyo para “pequeñas empresas y emprendimientos” nacionales.

“La Argentina Liberal crece! Este proyecto privado se dedicará a incentivar el crecimiento de la economía argentina, fondeando pequeñas empresas y emprendimientos argentinos. El mundo quiere invertir en Argentina”, inidicó el ultraderechista en el mensaje publicado en su cuenta en la red social X, donde compartió dos links: uno con dirección al sitio web del proyecto y otro con el tag del token.

Luego de que Milei fijara la publicación, un grupo de políticos y referentes libertarios manifestaron su apoyo a esta iniciativa en redes sociales, incluso mostrando haber realizado inversiones en el proyecto.

Tras la promoción realizada por el mandatario y sus aliados, el precio de $LIBRA arrancó en US$ 0,000001, cifra que solamente un puñado de usuarios y los vinculados al proyecto pudieron acceder.

De acuerdo con los registros, alrededor de 40 mil usuarios realizaron inversiones y el valor de la criptomoneda alcanzó un pico de unos US$5,2. Sin embargo, los principales inversores retiraron el dinero (alrededor de US$ 90 millones), en un mecanismo de estafa conocido como “rug pull”. De este modo, abandonaron repentinamente el proyecto y se llevaron todos los fondos invertidos por los usuarios.

Acto seguido, el precio de la criptomoneda comenzó a desplomarse y bajó casi al valor de su precio inicial.

Tras el escándalo, Milei reapareció horas más tarde, argumentando que “no estaba interiorizado» en los «pormenores” del proyecto.

Fundación «libertaria» facilitó fraude con criptomoneda

Según el abogado Dalbón, la Fundación Faro, cercana al entorno del denominado «libertario», habría facilitado cuentas en el extranjero para manejar los fondos obtenidos a través de esta operación. Se estima que unas 44.000 personas resultaron afectadas, con pérdidas que oscilan entre los US$ 80 y 100 millones.

La Fundación Faro, asociada al partido La Libertad Avanza de Milei, está dirigida por Agustín Laje como director ejecutivo y por el economista Adrián Ravier como director académico. El abogado Dalbón aseguró que Laje y Francisco Caputo habrían puesto a disposición cuentas de la fundación en el exterior para recibir los fondos generados por la promoción de $LIBRA.

«Esta situación evidencia la participación de la Fundación Faro», declaró Dalbón, según informó el periodista Fernando Soriano.

Axel Kaiser y la sombra chilena en el criptogate

Asimismo, la sombra del denominado «criptogate» recae sobre Chile, ya que en la estructura de la Fundación Faro también figura Axel Kaiser, quien ocupa el cargo de subdirector, tal y como se puede comprobar en su portal web.

Denuncian en Argentina a la fundación Faro como receptora de fondos de la estafa de Criptomonedas.



Chile, vean quién es el subdirector, Axel Kaiser, hermano del diputado Johannes Kaiser. ¿Entienden porque defienden a Milei? pic.twitter.com/Nss1BZsK41 — Valeria Cárcamo Vidal (@vidalcvale) February 18, 2025

💣 SORPRESIVO : EL ESCANDALO DE LA CRYPTOESTAFA EN ARGENTINA SALPICA A AXEL KAISER.



En una de las cientos de denuncias interpuestas contra Milei y su entorno aseguran que la Fundación Faro, de la que Kaiser es SUBDIRECTOR estaría directamente implicada en el fraude. pic.twitter.com/AxDz7Fwh7y — Tiempos Convulsos 🍉 (@aquiradiomoscu) February 18, 2025

Hasta el momento, el hermano de Johannes Kaiser no ha emitido declaraciones sobre su rol en la fundación y su posible vinculación con la denuncia de la presunta estafa vinculada a $LIBRA.

Sin embargo, a través de sus redes sociales el abogado y activista político de extrema derecha señaló que «la única crypto que he invertido es Bitcoin u ETH y hace tiempo mientras ustedes aprendían a jugar play».

Asimismo, sostuvo que «por lo demás no podrán hacerle daño a Javier Milei», calificando al mandatario trasandino como «el mejor presidente de la historia moderna de la región», asegurando que tuvo «un error de buena fe» con respecto al escándalo del criptogate.

Asimismo, responsabilizó a actores políticos de la izquierda de emprender una campaña de descrédito para «enlodar» al «libertario».

«Acá no hay nada absolutamente turbio, todo es de buena fe y honesto», afirmó en un video publicado en su cuenta en Instagram en el que defendió a Milei.

«Se aprenderán las lecciones que hay que sacar de esto, pero no hay ningún problema de honestidad con el presidente Milei», dijo en relación a la promoción que hizo el mandatario de la nación trasandina sobre la inversión en la criptomoneda.

«Milei es un tipo honesto y no vamos a permitir que esta tripa de parásitos no puedan concebir que cometa un error de buena fe, un eror no forzado (…) no le vamos a dar un triunfo moral a esta manga de delincuentes que gobierna nuestros países», afirmó en el registro.

Cientos de denuncias contra Milei

Por otro lado, el diario La Nación reveló que el círculo cercano a Javier Milei consideró lanzar un memecoin con la figura de Milei (llamada $afuera) para financiar la Fundación Faro, aunque esta iniciativa finalmente no llegó a concretarse.

Diogenes Casares, experto en finanzas descentralizadas, compartió en la red social X conversaciones que sugieren que un grupo estadounidense, incluyendo al fundador de Jupiter, ahabrpia prpuesto la idea.Según una fuente cercana a Casares, el token estaba diseñado para recaudar fondos destinados a la «batalla cultural» de la Fundación Faro.

El analista británico Nick O’Neill afirmó en un video que, según fuentes confiables, hubo pagos indebidos a funcionarios libertarios relacionados con la promoción de Libra. «Javier Milei y su equipo trabajaron durante semanas en el lanzamiento de un token», declaró O’Neill, sugiriendo una posible implicación directa del presidente en el proyecto,consignó Diario Textual.

Hasta la fecha, la Justicia Federal argentina ha recibido 112 denuncias penales contra Milei en relación con la promoción de Libra, y se investiga si el mandatario incurrió en algún delito al respaldar la criptomoneda, que dejó miles de damnificados que perdieron sus inversiones.

Asimismo, la presunta megaestafa digital $LIBRA llegó a los Estados Unidos donde denunciaron al mandatario argentino como a los otros impulsores del fraude masivo.

De hecho, tanto el Departamento de Justicia como el FBI recibieron un “reporte de operaciones criminales” que sostiene la jurisdicción de ese país y múltiples irregularidades en la operatoria con criptomonedas.