Líderes parlamentarios de las Américas lanzan un frente común contra el retorno de la Doctrina Monroe a la Casa Blanca

En un desafío político coordinado sin precedentes en la historia reciente, una coalición de 36 líderes parlamentarios de todo el hemisferio occidental lanzó un frente común contra la reactivación de las doctrinas de dominación promovidas desde Washington.

Bajo la firma de la Declaración del Congreso Panamericano, los legisladores denunciaron el regreso de la Doctrina Monroe como eje de la política exterior estadounidense, calificándola de «anacrónica e ilegal» frente al derecho internacional contemporáneo.

La alianza destaca por su transversalidad política y geográfica, logrando unificar a legisladores de partidos de gobierno y oposición de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Ecuador, Guatemala, México y Uruguay.

El documento invoca los pilares de la Carta de las Naciones Unidas para exigir el cese inmediato de las sanciones económicas unilaterales y las amenazas de fuerza que la administración Trump ha normalizado en los últimos meses.

Los firmantes alertan que estas políticas no solo vulneran la igualdad soberana de los Estados, sino que son el motor principal de la crisis humanitaria y los flujos migratorios masivos que hoy afectan a la región.

«La soberanía reside en los pueblos de las Américas, no en un Estado ni en un hombre por encima del resto», afirma la declaración en un mensaje directo a la Casa Blanca.

Un bloque panamericano, no solo latinoamericano

Uno de los puntos de mayor impacto internacional es la inclusión de figuras clave del Parlamento de Canadá, incluyendo a miembros del partido de gobierno liberal y líderes del NDP, lo que rompe la narrativa de una «confrontación Norte-Sur» y posiciona el reclamo como una exigencia de legalidad hemisférica.

En esa línea, el bloque denunció que la Casa Blanca pretende subordinar los intereses estratégicos, económicos y de seguridad de naciones independientes a decisiones unilaterales de Washington, estableciendo un precedente de extrema gravedad para la soberanía de los distintos países.

Finalmente, los parlamentarios anunciaron que la reunión anual del Congreso Panamericano se realizará en Montevideo, Uruguay, durante el mes de agosto, donde se espera reunir a más de 60 legisladores de todo el continente.

A propósito de la actual contingencia, los líderes acordaron que la agenda de este encuentro tendrá como ejes urgentes la defensa de la soberanía, el fortalecimiento del multilateralismo y la construcción de la paz en la región.

El Congreso Panamericano es un espacio de articulación interparlamentaria de las Américas constituido en 2024 para la defensa de la democracia, la soberanía de los pueblos y la justicia social. Sus bases se encuentran en las Declaraciones de Bogotá (2024) y Cuauhtémoc (2025).

