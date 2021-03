Llega a Venezuela tercer cargamento de vacunas Sputnik V

Venezuela recibió este lunes un nuevo lote de 50.000 vacunas Sputnik V, que arribaron al aeropuerto internacional Simón Bolívar, ubicado en Maquetía, estado La Guaira.

La información fue confirmada por el canciller venezolano, Jorge Arreaza, a través de la televisora estatal VTV, desde la terminal aeroportuaria, en compañía del embajador de Rusia en Venezuela, Sergey Melik-Bagdasarov, y el ministro de Salud venezolano, Carlos Alvarado.

El traslado se realizó en un vuelo expreso de la aerolínea venezolana Conviasa, que de esta manera concreta el tercer envío de vacunas Sputnik V. El primer cargamento llegó a Venezuela el pasado 13 de febrero; mientras que el segundo se efectuó el 6 de marzo.

Los primeros dos lotes fueron de 100.000 dosis cada uno, para totalizar con esta tercera entrega las 250.000.

#EnFotos 📸 | 50 mil dosis de la vacuna #SputnikV han sido embarcadas en vuelo de @LAConviasa para dar continuidad al plan de inmunización del pueblo venezolano, gracias a la cooperación del pueblo y gobierno de la Federación Rusa. 🇻🇪🤝🇷🇺#CuídateDeLaCovid19 pic.twitter.com/bmmdktkKE8 — Cancillería Venezuela 🇻🇪 (@CancilleriaVE) March 29, 2021

El Gobierno venezolano acordó con Rusia el suministro de 10 millones de vacunas Spuntik V, que serán distribuidas en un año.

Tras la llegada del primer lote de la Sputnik V, Venezuela inició su campaña de inmunización contra el COVID-19 el pasado 18 de febrero, proceso que en su primera fase se dirigió a personal médico y de sectores priorizados durante la pandemia.

“Vamos paso a paso”

Arreaza agradeció la cooperación con Rusia y China en el suministro de vacunas contra el COVID-19 y dijo que el país estudia incorporar otros fármacos que deben ser aprobados por las autoridades sanitarias locales.

Además de la Sputnik V, Venezuela recibió a inicios de marzo 500.000 vacunas Sinopharm provenientes de China.

“Hay que ser muy rigurosos, el pueblo de Venezuela sabe que nosotros no podemos, bajo ningún concepto, probar vacunas que no cuenten con el respaldo científico de nuestras autoridades sanitarias, cuyos procesos de prueba sean eficientes y no sean cuestionados en el mundo”, apuntó.

En su intervención, el canciller recordó que Venezuela tiene bloqueados “casi 8.000 millones de dólares” en la banca internacional, recursos que el Estado venezolano ha querido utilizar para adquirir vacunas y medicamentos para enfrentar el COVID-19, pero que le son negados debido a las medidas coercitivas unilaterales impuestas por EE. UU. y la Unión Europea contra el país.

Dijo que a pesar de esa situación, Venezuela hace lo necesario y bajo “condiciones complicadas” para conseguir los canales de suministro de vacunas.

“Vamos paso a paso, pero con paso firme”, dijo Arreaza, quien resaltó que Venezuela ha logrado, “mejor que otros países”, tener un buen manejo de la pandemia.

#EnVideo📹| Canciller @jaarreaza: En este avión de @LAConviasa está llegando vida, hemos conseguido los canales para obtener las vacunas del pueblo venezolano. Gracias Rusia, gracias presidente Vladimir Putin#CuídateDeLaCovid19 pic.twitter.com/m8iQWXPxDZ — VTV CANAL 8 (@VTVcanal8) March 29, 2021

El canciller comentó que recientemente la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, sostuvo una reunión con el director de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom, y la directora de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Carissa F. Etienne, para establecer “con rigor” la participación de Venezuela en el mecanismo Covax, sistema que tiene reservado al país un lote máximo de 2,4 millones de vacunas, y que se está planteando “no con noticias falsas, sino con la verdad”.

Fuente: RT

