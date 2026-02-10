«Llevo dos días viajando para escapar de que me maten»: Gustavo Petro denuncia nuevo intento de asesinato en su contra

«Tengo que confesar que llevo dos días escapándome de que me maten», señaló este martes 10/2 el Presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien denunció así un nuevo intento de asesinato en su contra mientras se desplazaba al departamento de Córdoba, ubicado en el Caribe colombiano.

Según consignaron medios colombianos, el Mandatario contó que «anoche no pude aterrizar porque me informaron que al helicóptero donde venía con mis hijas le iban a disparar. Ni siquiera prendieron luces donde debía aterrizar. Por la mañana no aterricé donde debía, por miedo a que dispararan al helicóptero, con mis hijos dentro».

«Así que salimos al mar durante cuatro horas y llegué a donde no debía llegar, pero llegué», agregó el Jefe de Estado colombiano, quien viene hace meses denunciando la existencia de un plan para matarlo, el cual atribuye a una «nueva junta del narcotráfico».

Según Petro, en el plan estarían involucrados narcotraficantes que operan desde el extranjero y grupos armados ilegales, entre ellos algunas disidencias de las FARC.

Asimismo, varios medios locales recordaron que en el departamento de Córdoba opera el llamado «Clan del Golfo», organización que la semana pasada suspendió los diálogos de paz con el gobierno después que Petro acordara con el Presidente de EEUU, Donald Trump, impulsar una búsqueda para apresar a su líder conocido como «Chiquito Malo».

#ATENCIÓN 🇨🇴🚨| El pdte @petrogustavo denuncia un nuevo intento de atentado en su contra. "Anoche no pude aterrizar porque me informaron que al helicóptero donde venía con mis hijas le iban a disparar. Ni siquiera prendieron luces donde debía aterrizar", declaró. 🇨🇴🚨 | pic.twitter.com/cMkPUhIzWq — Radio Nacional CO (@RadNalCo) February 10, 2026

Seguiremos informando.