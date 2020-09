López Obrador anuncia que se ejecutarán órdenes de aprehensión contra militares por caso Ayotzinapa

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó que la Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo y ejecutará órdenes de aprehensión contra militares presuntamente vinculados con la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de la comunidad rural de Ayotzinapa, ocurrida hace 6 años.

«Se han otorgado órdenes de aprehensión contra militares que se van a ejecutar. Cero impunidad, el que haya participado y se le demuestre va a ser juzgado«, afirmó durante la presentación del informe de los adelantos logrados sobre la investigación del caso.

El mandatario dijo que todavía «hay resistencias porque no termina de irse el viejo régimen corrupto y autoritario, están ahí enquistados»; sin embargo, aclaró que no será motivo para evitar que se haga justicia.

Al respecto, pidió que en la próxima reunión de seguridad se le entregue el informe sobre la detención de los militares que están prófugos, «y todo el tiempo y cada mes informarles como lo hemos venido haciendo».

López Obrador puntualizó que su gobierno estará satisfecho cuando ya no exista ninguna duda sobre el paradero de los 43 normalistas, «no por la prisa o por presiones vamos a fabricar otra falsedad, otra llamada verdad histórica, tenemos que tener consenso, es decir, todos estar de acuerdo de que así fueron en realidad los hechos».

«Llegar a un acuerdo general para que de esa manera no quede ninguna duda y también que quede claro que no vamos a ocultar nada y no queremos simular para cuestiones de propaganda política. Vamos a seguir adelante, ese es mi compromiso con la investigación y yo espero que lo mas pronto posible tengamos mejores resultados», mencionó.

El presidente mexicano, hizo un llamado al Poder Judicial a erradicar los antiguos vicios de corrupción que, aseguró, están demostrados.

«Hace poco supimos de uno de los principales responsables en la desaparición de los jóvenes ya iba a salir porque un juez ya le estaba por dar su libertad a cambio de dinero, afortunadamente se tuvo elementos, pruebas, de este soborno y ya no pudo salir de la cárcel este implicado, presunto responsable de los hechos de Iguala», relató, citado por Milenio.

Con la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de México, y tras una orden judicial, se creó la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa, con el fin de encontrar el paradero de los jóvenes.

