Lula se desmarca de Kast y desata la furia del hijo de Bolsonaro

El mandatario brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, canceló su participación en la ceremonia de toma de posesión del presidente electo José Antonio Kast, que se llevará a cabo este miércoles en el Salón de Honor del Congreso Nacional. La decisión desató la furia senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro y candidato de la derecha a las elecciones que se realizarán en octubre en el gigante suramericano.

La presidencia brasileña había confirmado inicialmente que Lula estaría presente en Valparaíso para acompañar la asunción del republicano. Sin embargo, este martes comunicó que finalmente será el canciller Mauro Vieira quien representará a Brasil en la ceremonia, sin ofrecer explicaciones detalladas sobre los motivos que llevaron al cambio de planes.

Según la agenda oficial divulgada por el Palacio de Planalto, Lula permanecerá en Brasilia para sostener reuniones con varios miembros de su gabinete, en lugar de viajar a Chile como había sido anunciado previamente.

Diferencias ideológicas entre Lula y Kast

La relación entre Lula y Kast está marcada por profundas diferencias ideológicas que los sitúan en extremos opuestos del espectro político latinoamericano. Mientras el lider brasileño representa la tradición progresista y de izquierda que lo ha llevado a ser una figura emblemática en la región, el republicano se convertirá en el primer mandatario de extrema derecha y en el primer defensor de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) en llegar al poder tras el retorno de la democracia en Chile.

A pesar de estas evidentes divergencias, ambos mandatarios sostuvieron en enero pasado una reunión en Panamá, donde coincidieron en el marco del Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe.

Tras la victoria electoral de Kast en diciembre, Lula lo felicitó públicamente y aseguró que seguiría trabajando en favor de un «fortalecimiento» de las relaciones entre Brasil y Chile, dos naciones con profundos lazos históricos, comerciales y culturales.

La furia de Flávio Bolsonaro

El senador Flávio Bolsonaro, quien se disputará la presidencia de Brasil con Lula en los comicios de octubre próximo no desperdició la oportunidad para lanzar críticas contra el líder progresista.

En declaraciones al canal de televisión brasileño Band, el hijo del expresidente Jair Bolsonaro, quien cumpla una condena 27 años y tres meses de prisión en régimen cerrado por liderar una intentona golpista tras perder las elecciones de 2022 frente a Lula, acusó al mandatario de «transbordar intolerancia» por cancelar su asistencia a la investidura de Kast.

«Él no consigue convivir con quien piensa diferente», afirmó.

El senador de ultraderecha, quien anunció que estará presente en la ceremonia de cambio de mando, fue más allá al sostener que la decisión de Lula de cancelar el viaje a Chile refleja «odio».

Derecha alineada con Washington dice presente en la toma de posesión de Kast

Está previsto que a la investidura de José Antonio Kast como presidente de Chile asistan mandatarios de países latinoamericanos de su sector político como los presidentes de Argentina, Javier Milei; Ecuador, Daniel Noboa; Bolivia, Rodrigo Paz; Costa Rica, Rodrigo Chaves; Honduras, Nasry Asfura y Panamá, José Raúl Mulino.

A la ceremonia también acudirán el rey Felipe VI de España y los mandatarios de Uruguay, Yamandú Orsi y Hungría, Tamás Sulyok; el primer ministro de Haití, Alix Fils-Aimé y el primer ministro de Curazao, Gilmar Pisas.

Sin embargo, no asistirá el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, quien envió a su vicepresidente Félix Ulloa, ni la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni.

Por parte de Estados Unidos, Kast no será acompañado por el presidente Donald Trump, ni por el secretario de Estado, Marco Rubio. La Casa Blanca optó por delegar una comitiva de seis los funcionarios que serán acompañados por Brandon Judd, embajador de Washington en Chile.