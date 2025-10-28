Maduro acusa a la CIA: desarticuladas tres “operaciones terroristas” para derrocarlo

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, denunció la desarticulación de tres operaciones terroristas impulsadas por la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés), de Estados Unidos (EE.UU.), que tenían como objetivo derrocarlo.

El mandatario indicó que estos ataques pudieron ser neutralizados gracias a las acciones coordinadas por los cuerpos de seguridad e inteligencia del país a y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).

“Nosotros tenemos una buena colaboración internacional y contamos con un buen equipo de inteligencia, donde entre el sábado 25 de octubre en la noche y domingo 26 en la madrugada se hicieron un conjunto de capturas a un grupo de mercenarios preparados y financiados por la CIA. Y todo ello nos llevó a descubrir el plan de un autoataque que iba a hacer la CIA a sus naves militares que tienen posicionadas en las costas del Caribe”, explicó el jefe de Estado venezolano durante el programa Con Maduro+.

Señaló que “al Gobierno de Estados Unidos no le damos ninguna prueba, porque la última vez que les dimos todas las pruebas de quiénes querían poner la bomba en la Embajada de Estados Unidos en Caracas, les dimos nombre, apellido, lugar y hora; ellos sencillamente salieron a proteger a esa gente, nos consta”.

Sin embargo, aclaró que las acciones encubiertas contra Venezuela han sido reconocidas por voceros del Gobierno del presidente estadounidense Donald Trump.

“Ellos dijeron, no lo dije yo ni lo dijiste tú, ¿quién dijo que habían puesto a la CIA a hacer actividades encubiertas terroristas para destruir a Venezuela? ¿Quién lo dijo? Lo dijeron ellos, la Casa Blanca, lo dijo el Gobierno de Estados Unidos”, afirmó en declaraciones recogidas por Venezolana de Televisión (VTV).

Tres operaciones terroristas frustradas

Maduro ofreció detalles las tres operaciones terroristas que fueron neutralizadas por los cuerpos de seguridad e inteligencia y la FANB.

Explicó que la primera tenía como objetivo “volar la plaza de la Victoria contra el fascismo de la Unión Soviética, ahí en Plaza Venezuela”, ubicada en el centro de la ciudad de Caracas.

Por su parte, la segunda agresión buscaba “poner un explosivo para atacar la instalación de la embajada de los Estados Unidos en Venezuela». «Pero se la desmantelamos”, enfatizó.

La tercera acción frustrada corresponde a un plan de autoataque contra embarcaciones militares estadounidenses cerca de Trinidad y Tobago.

“La CIA siempre está detrás del trabajo sucio que siempre ha hecho”, aseveró el mandatario venezolano.

#EnVideo📹| Jefe de Estado @NicolasMaduro reveló que se han descubierto y desmantelado tres operaciones terroristas que se planeaban ejecutar en Venezuela, las cuales estaban vinculadas a la Agencia Central de Inteligencia (CIA). pic.twitter.com/ohmf4nRPi9 — RicardoInforma (@RicardoInterni1) October 28, 2025

Adicionalmente, el vicepresidente sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello, aportó información sobre la captura de tres individuos en posesión de “manuales de ejecución de la Agencia Central de Inteligencia”.

El también ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, relató que aunque en un principio los detenidos intentaron ocultar su participación en los hechos, no lograron evitar ser identificados por organismos de seguridad e inteligencia estatales.

Cabelló destacó que los funcionarios lograron incautar teléfonos celulares que contenían información y antecedentes relevante.

«Esos teléfonos hablan (…). Lo que hemos encontrado es oro puro: CIA, vinculado a sectores de esos que odian a Venezuela», afirmó, citado por TeleSUR.

Maduro denunció que EE.UU. busca apropiarse de los recursos de Venezuela

El presidente venezolano también denunció que el gobierno de Donald Trump estaría orquestando un conjunto de acciones que tienen como finalidad apropiarse de los recursos naturales y energéticos del país caribeño,

“Lo que está buscando la clase económica que hoy tiene el poder en EE.UU., es el petróleo y el gas y el oro de Venezuela. Quieren nuestra riqueza”, indicó el mandatario, al tiempo que planteó que la estrategia de intervención ideada por el magnate republicano se sustenta en acusaciones relacionadas con el narcotráfico.

Sin embargo, recordó que su gobierno ha desplegado una política firme contra el narcotráfico.

«El poco porcentaje del 100 % de la cocaína que se produce en Colombia… apenas el 5% intenta pasar por Venezuela y de ese 5% nosotros estamos capturando casi todo ya y quemándolo y destruyéndolo. Un gran esfuerzo. Con pruebas, público y notorio», argumentó.