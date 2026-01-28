Marco Rubio amenaza con nuevo ataque de EE.UU. si Venezuela no cumple demandas de Trump

La intervención de Marco Rubio ante el Senado de EE.UU. fue interrumpida por un manifestante que gritó que «quite sus manos» de Venezuela, tal y como quedó registrado en un video difundido en redes sociales.

El secretario de Estado de los Estados Unidos (EE.UU.), Marco Rubio, testificó este miércoles en el Senado sobre el ataque militar perpetrado el pasado 3 de enero contra Venezuela y la estrategia del Gobierno de Donald Trump tras el secuestro del presidente del país caribeño, Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

Rubio dejó en claro que los objetivos trazados por el magnate republicano no se logrará en cuestión de semanas, sino que requerirá «algún tiempo».

«El objetivo final es que queremos llegar a una fase de transición en la que tengamos una Venezuela amiga, estable, próspera y democrática, en la que todos los sectores de la sociedad estén representados en elecciones libres y justas», declaró.

«Va a llevar tiempo. Así que el objetivo número uno era la estabilidad tras la salida de Maduro», manifestó Rubio en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, donde aseveró que llegaron a un «acuerdo» con las actuales autoridades venezolanas.

Planteó que los funcionarios venezolanos «merecen cierto reconocimiento» y, a manera de ejemplo, destacó la aprobación parlamentaria en primera discusión de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, que en su opinión, «erradica muchas de las restricciones de la era [de Hugo] Chávez a la inversión privada en la industria petrolera».

«Lo que hicimos fue llegar a un acuerdo con ellos, y el acuerdo es este: sobre el petróleo sancionado en cuarentena, les permitiremos comercializarlo», apuntó.

«Les permitiremos comercializarlo a precios de mercado, no con descuento (…). Y gastarían ese dinero en beneficio del pueblo venezolano», declaró el secretario de Estado

Sin embargo, advirtió que la administración Trump está lista para tomar nuevas acciones militares contra Venezuela si el liderazgo interino, a cargo de Delcy Rodríguez, no cumple con las demandas del inquilino de la Casa Blanca.

«Supervisaremos de cerca el desempeño de las autoridades interinas a medida que cooperen con nuestro plan por etapas para restablecer la estabilidad en Venezuela. Que no haya duda: como ha declarado el presidente (Trump), estamos preparados para usar la fuerza a fin de garantizar la máxima cooperación si otros métodos fracasan», dijo en su discurso.

Cabe recordar que el ataque militar registrado en la capital Caracas y los estados Aragua, Miranda y La Guaira dejaron un saldo de por lo menos 100 muertos, entre militares y civiles y un número similar de heridos, así como daños a infraestructuras y viviendas.

No obstante, Rubio matizó sus dichos, señalando que no esperan volver a bombardear a la nación caribeña.

“Esperamos que esto no sea necesario, pero nunca eludiremos nuestro deber con el pueblo estadounidense y nuestra misión en este hemisferio”, dijo haciendo referencia a la doctrina Monroe que defiende la administración ultraderechista de Trump.

«El uso de la fuerza no se descarta. No tenemos la intención de usar la fuerza. Pero si surge una amenaza(…) No anticipamos una amenaza, pero podría pasar. La acción militar no es buena para las fases de recuperación y estabilidad; pero eso depende de ellos (Gobierno interino)», señaló.

Los dichos de Rubio se producen luego de que la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, plantara cara a Washington y asegurara que su país “no acepta órdenes de ningún factor externo”, al defender que tiene un Gobierno,

“El pueblo de Venezuela no acepta órdenes de ningún factor externo, el pueblo de Venezuela tiene Gobierno y este Gobierno obedece al pueblo”, dijo el lunes durante un acto referente a la Consulta Pública de la Reforma Parcial de la Ley Orgánica de Hidrocarburos.

Sin embargo, aseguró que su país no teme a las relaciones con los Estados Unidos, pero dejó en claro que «deben ser de respeto, a la legalidad, de respeto mínimo en relaciones interpersonales y de respeto a la dignidad y a la historia de Venezuela».

«A eso estamos dispuestos los venezolanos y venezolanas”, dijo durante su intervención en el acto, transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Presencia diplomática y levantamiento de sanciones

Los demócratas del Congreso han condenado las medidas de Trump por exceder la autoridad del poder Ejecutivo, mientras que la mayoría de los republicanos las han apoyado como un ejercicio legítimo del poder presidencial.

Por ejemplo, la senadora de New Hampshire Jeanne Shaheen, la demócrata de mayor rango en el comité, ha cuestionado que «l bloqueo naval de Estados Unidos alrededor de Venezuela y la incursión ya le han costado a los contribuyentes estadounidenses cientos de millones de dólares»,

Ante estas críticas, Marco Rubio planteó que el Congreso puede ayudar en la denominada «fase de estabilización».

«Queremos levantar sanciones, que permitan operaciones económicas. No esperamos que la recuperación implique un gasto de Estados Unidos», recalcó.

El secretario de Estado de EE.UU., afirmó ante el Senado que considera que «muy pronto» su país tendrá «presencia diplomática» en Venezuela.

Indicó que hay un equipo «sobre el terreno» evaluando la instalación de la sede diplomática y añadió que ya hay 70 empleados desplegados.

Según manifestó, la representación diplomática de EE.UU. en el país suramericano le permitirá a Washington «tener información en tiempo real e interactuar» con funcionarios del Gobierno venezolano y con los miembros de la sociedad civil y de la oposición.

El petróleo es vital

En su comparecencia ante el Senado, Rubio ratificó que el petróleo es «vital» en los planes del gobierno de Estados Unidos en Venezuela.

«Venezuela tiene mucho petróleo, pero también hay mucho petróleo en otros lados. Las compañías solo invertirán si saben que su dinero está seguro», dijo.

Detalló que los ingresos por las exportaciones petroleras no irán directamente al Gobierno venezolano sino que serán colocados en un fondo supervisado por Estados Unidos.

“Llegamos a un acuerdo: vamos a permitir que ese petróleo salga hacia los mercados, que se venda a precio de mercado y no al descuento que tenía China. A cambio de eso, los fondos serán depositados en una cuenta donde tendremos capacidad de supervisión. El dinero se va a optimizar para el beneficio del pueblo venezolano porque era importante”, manifestó.

«Este no será un mecanismo permanente, sino a corto plazo, que permitirá satisfacer las necesidades del pueblo venezolano mediante un proceso que hemos creado. En él, presentarán mensualmente un presupuesto con los fondos necesarios», añadió Rubio, en declaraciones recogidas por RT.

Manifestante interrumpe a Marco Rubio: «Manos fuera de Venezuela»

La intervención de Marco Rubio ante el comité del Senado fue interrumpida por un manifestante que le gritó que «quite sus manos» del país latinoamericano.

Desde la tribuna de espectadores, el sujeto alzó una pancarta y al grito de «manos fuera de Venezuela y de Cuba». Acto seguido fue sacado de la sala a la fuerza por agentes de seguridad, sin embargo el incidente quedó registrado en un video que circula en redes sociales.}