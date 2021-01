Médicos de Perú irán a huelga general el 13 de enero para exigir mejoras

La Federación Médica Peruana (FMP), institución que agrupa al personal del sistema sanitario público del país, reafirmó su decisión de ir a la huelga nacional el 13 de enero en demanda de diversas mejoras ante el Ministerio de Salud.

“Hemos acordado continuar con la medida del inicio de la huelga nacional indefinida en vista de que no tenemos vacunas, no hay fecha hasta ahora probable de cuándo van a llegar; además no se ha incrementado el presupuesto (para el sector Salud), y esto está significando que no haya ventiladores en muchas regiones y acá en Lima no hay pruebas moleculares”, dijo el titular de la FMP, Godofredo Talavera, a la radio local RPP.

Desde diciembre, los sanitarios peruanos vienen anunciando la medida de fuerza y afirman que hasta la fecha no han logrado establecer un diálogo con el Gobierno para atender sus demandas.

🚨 Federación Médica ratifica inicio de huelga nacional indefinida este 13 de enero [VIDEO]. https://t.co/sreULBbqKb pic.twitter.com/Cn6za7kRr9 — RPP Noticias (@RPPNoticias) January 5, 2021

Asimismo, Talavera denunció que actualmente existe un déficit de profesionales para atención en las unidades de cuidados intensivos, algo que se agrava ante el incremento de contagios que viene experimentando el país.

Por otro lado, sostuvo que el Gobierno no ha cumplido con las mejoras salariales que se exigen y tampoco con el pago de la totalidad de los bonos acordados para los profesionales que atienden la pandemia en primera línea, bonos que se había comprometido a pagar desde octubre de 2020.

También, indicó que entre la serie de reclamos que tiene el gremio médico está el solicitar la salida de la ministra de Salud, Pilar Mazzetti.

Hasta el momento, la nación sudamericana registra 37.873 decesos por la enfermedad respiratoria y 1.021.058 infectados.

Los últimos datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) indican que a nivel global existen 84.233.579 casos confirmados de la enfermedad, y 1.843.293 muertes por el coronavirus SARS-CoV-2.

Fuente: Agencia Sputnik.