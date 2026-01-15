Memorándum secreto revela que Trump usó declaraciones de Machado para justificar ataque contra Venezuela y secuestro de Maduro

Un memorando de la Oficina de Asesoría Legal (OLC) del Departamento de Justicia de EE.UU, fechado el 23 de diciembre de 2025, reveló que cabildeó María Corina Machado a una acción de fuerza fue clave para que la administración Trump justificara la agresión militar contra Venezuela.

Un memorando interno del Departamento de Justicia de Estados Unidos (EE.UU.) reveló que la administración de Donald Trump utilizó como argumento legal para justificar los ataques militares contra Venezuela, el respaldo de la extrema derecha encabezada por María Corina Machado.

La agresión perpetrada durante la madrugada del pasado 3 de enero culminó con el secuestro del presidente constitucional de la nación caribeña y su esposa, Cilia Flores.

Según consignó el periódico estadounidense The Wall Street Journal (WSJ), el referido documento señala que en diciembre del año pasado la oficina de Asesoría Legal consideraba que no era necesario tener la autorización del Congreso, ni del Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas para que el magnate republicano ordenara bombardear a Venezuela.

«El dictamen de la Oficina de Asesoría Jurídica, del 23 de diciembre de 2025, también afirmaba que ni la legislación estadounidense ni la internacional impedían a Trump ordenar la operación militar del 3 de enero, citando numerosos casos de presidentes que autorizaron misiones sin la aprobación del Congreso ni resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas», refirió el diario.

WSJ señaló que aunque el documento que sacó a la luz presentaba tachaduras significativas, fuentes familiarizadas con la versión íntegra confirmaron que, bajo las líneas negras de la página 6, se esconde una premisa audaz: el cabildeo de la extrema derecha liderada por Machado podría interpretarse como una solicitud formal de una fuerza para desplazar el gobierno legítimo venezolano.

Una de las notas al pie del texto original cita directamente las palabras de la extremista, quien sostuvo que la escalada de presión estadounidense era la «única vía» para la «liberación de Venezuela», la misma postura que mantuvo ante los ataques aéreos perpetrados por Washington contra lanchas en el Mar Caribe, que fueron acusadas sin pruebas de transportar drogas desde territorio venezolano hasta EE.UU.

“Esa sección aparece censurada en el último párrafo de la página 6 del memorando de 22 páginas, según una de las personas que leyó una versión sin censura. Una de las notas al pie sin censura cita los comentarios de Machado, quienes afirman que intensificar la presión estadounidense era la ‘única vía’ para liberar a Venezuela”, destacó el periódico.

Elogios de Trump a Delcy Rodríguez y dudas sobre María Corina Machado

A la par, resaltó la contradicción entre el memorándum y las declaraciones del mandatario norteamericano después de haberse concretado el bombardeo las fuerzas de operaciones especiales de la nación norteamericana contra la ciudad de Caracas y algunas zonas de los estados La Guaira, Aragua y Miranda, dejaron más de un centenar de muertos entre civiles y militares, además de decenas de heridos.

El Departamento de Justicia basó su justificación para la agresión en la supuesta victoria del Edmundo González en las alecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, la cual la extrema derecha nunca llegó a probar y que ha sido utilizada para pretender deslegitimar a Maduro, quien según el Consejo Nacional obtuvo 6,4 millones de votos, equivalentes al 52%.

Tras el secuestro y traslado del mandatario y la primera dama a territorio estadounidense, y ante la ausencia forzada del presidente, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) designó a la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, como presidenta encargada de Venezuela.

Posteriormente fue juramentada por la Asamblea Nacional y anunció la creación de una «comisión de alto nivel» para gestionar, en los ámbitos político y jurídico, la liberación de Maduro y Flores.

La designación de Rodríguez ha sido respaldada por el Consejo de Defensa de la Nación y por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), cuyo alto mando juró lealtad a la nueva presidenta encargada.

Mientras Trump ha elogiado públicamente a Delcy Rodríguez, calificando su labor como mandataria interina como «muy buena» , ha desestimado la capacidad de liderazgo de Machado, afirmando que «no tiene el apoyo ni el respeto necesario», a pesar de que la extremista opositora le ofreció entregarle su controversial Premio Nobel, lo que incluso provocó una inusual aclaración por parte del Comité Nobel, señalando que el galardón no puede transferirse a otra persona bajo ninguna circunstancia.

“El memorándum del Departamento de Justicia es impactante, dado que se basa en parte en la legitimidad de Machado como justificación legal, aun cuando la Administración Trump ha brindado su apoyo a la vicepresidenta de Maduro, Delcy Rodríguez, y continúa trabajando con ella como líder interina del país”, subrayó el WSJ.

El memorando también advierte sobre las consecuencias del vacío de poder, prediciendo que “la salida de Maduro, ya sea voluntaria o no”, generaría un caos en Venezuela y que “no hay ‘ningún favorito claro’ para sucederlo”.

Según el diario, antes de la operación militar contra Venezuela, una evaluación de la inteligencia estadounidense determinó que los principales miembros de la administración de Maduro, incluida Delcy Rodríguez, estarían en la mejor posición para liderar un gobierno temporal-