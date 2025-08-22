Economía de México registra inflación estable y crecimiento trimestral a pesar de amenazas de Trump

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció la inflación en la primera quincena de agosto se mantuvo estable en 3,49%, una de las cifras más bajas en los últimos años, lo que refleja la solidez de la economía mexicana pese a factores externos, como las amenazas arancelarias y políticas anti migrantes del gobierno del mandatario estadounidense, Donald Trump.

El producto interior bruto (PIB) mexicano, por su parte, aumentó 0,6% con respecto a los tres meses anteriores.

Sheinbaum destacó que la estabilidad responde al cambio de modelo económico impulsado por la Cuarta Transformación.

“Antes decían: si aumentan los salarios va a haber inflación y no va a haber inversión. Y lo que tenemos es todo lo contrario: aumentamos 12,5% el salario y la inflación se mantiene baja”, aseguró.

De acuerdo con la presidenta mexicana, la situación económica permanece estable, a pesar de diversos factores, como las políticas de Estados Unidos contra los migrantes, por lo que no se han cumplido los pronósticos de quienes esperaban un mal desempeño del país.

La segunda economía más grande de Latinoamérica también evitó los aumentos arancelarios estadounidenses previstos para principios de agosto. Las conversaciones con Washington han dejado a México con un impuesto de 25% sobre los bienes no comercializados bajo el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (T-MEC), el acuerdo que siguió a los acuerdos del Tlcan de la década de 1990.

“La nueva situación que ha puesto el gobierno de Estados Unidos a todos el mundo, y en particular a México, tiene sus efectos. Había quien apostaba a que eso iba a tirar la economía mexicana, que nos iba a ir muy mal, que no habría desarrollo, finanzas públicas, que iba a haber más endeudamiento, y la verdad es que no”, dijo la mandataria en una conferencia de prensa.

No obstante, admitió que la situación internacional, en particular la relacionada con las remesas impuestas por Washington, “tiene sus impactos y muchos inversionistas estaban esperando para ver cómo estaba la situación, pero con todo y eso, la inversión extranjera directa es récord, el peso está muy bien, y las variables macroeconómicas, muy bien”.

Claudia Sheinbaum destacó además que el salario mínimo tuvo un aumento de 12,5 %, “y la inflación es una de las más bajas» y se encentra 0,01 puntos por encima del nivel que tuvo en la segunda quincena de julio.

“Prácticamente está igual, comparado con el de hace un año, que estaba en 5,16%, por factores externos. Ahora es de 3,49%, y es importante mantenerla baja”, enfatizó, citada por el diario La Jornada.

13 millones de mexicanos salieron de la pobreza

En su alocución, la presidenta recalcó que la disminución de los índices de pobreza y desigualdad en México se debe a que “el modelo económico cambió. Cambió la visión a una que tiene como máxima el que por el bien de todos, primero los pobres. Se basa en eso, en el aumento salarial y en los programas de bienestar”.

Destacó que en la actualidad un total de 850 mil millones de pesos mexicanos se distribuyen a toda la población a través de programas sociales¡ y que más de 13 millones de mexicanos salieron de la pobreza debido a las políticas enfocadas en el bienestar y la redistribución de recursos públicos.

“Es un monto importantísimo que apoya que apoya el consumo, y el consumo, a la economía. El reciente resultado de que más de 13 millones de mexicanos salieron de la pobreza tiene que ver con una visión distinta del desarrollo. Antes se decía que si aumentan los salarios, habrá inflación y no habrá inversión, pero ahora se apoya a quien menos tiene”, enfatizó.

Sin embargo, afirmó que México ha resistido las tensiones internacionales y medidas comerciales de Estados Unidos y que pese a los pronósticos negativos, el país mantiene estabilidad macroeconómica y un peso fuerte.

Sheinbaum planteó que “el impacto que pudiera haberse vivido» por el efecto de los factores externos, no ha sido tan drástico por la situación económica del país. «Hay estabilidad macroeconómica, hemos tenido responsabilidad en el gasto, y al mismo tiempo se le ha dado apoyo a la gente, que es lo más importante para nosotros», subrayó.

En su conferencia, la mandataria resaltó que la inversión extranjera directa alcanzó niveles récord en 2025, consolidando a México como un destino atractivo en medio de la incertidumbre global.

A la par, señaló que el empleo se mantiene en cifras positivas, lo que fortalece el dinamismo económico y permite sostener la confianza de inversionistas y consumidores.

Claudia Sheinbaum adelantó que el próximo 8 de septiembre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) presentará el Paquete Económico 2026, con énfasis en disciplina fiscal y control de la inflación.

Finalmente, la presidenta mexicana recalcó que la prioridad de su gobierno es apoyar a los sectores más vulnerables, mientras se mantiene estabilidad económica y se atrae inversión al país.