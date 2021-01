México rompió marca de contagios y muertos por Covid-19, mientras Colombia supera los 50.000 fallecidos

México tuvo nuevos récords en el número de contagios y muertos por la Covid-19 al reportar 22.339 nuevos casos y 1.803 fallecidos por el coronavirus SARS-CoV-2, causante de la enfermedad.

La Secretaría mexicana de Salud indicó que con los datos recolectados durante las últimas 24 horas el país latinoamericano acumula 1.711.283 personas contagiadas con el virus y 146.174 defunciones confirmadas.

Las 1.803 muertes que se anunciaron hicieron de México el segundo país en el mundo con más decesos reportados este jueves por la Covid-19, solo por debajo de Estados Unidos (4.099) y por delante de Brasil (1.335).

Telesur recalcó que el dato de fallecimientos “es la cifra más alta desde que la pandemia llegó al país”. Las autoridades sanitarias señalaron que el número de casos activos se estima en 115.495, el 6.0 por ciento del total de casos, y el de recuperados es de 1.277.978.

En cuanto a la Estrategia Nacional de Vacunación contra la Covid-19, este jueves se vacunó a 49.753 personas, lo que hace un total de 552.335 dosis aplicadas en todo el territorio mexicano.

Colombia superó los 50.000 fallecidos

Mientras tanto Colombia superó este jueves a los 50.000 muertos por la Covid-19 en pleno repunte de la pandemia que ha contagiado a cerca de dos millones de personas en el país caribeño y sin que las vacunas se asomen todavía en el horizonte.

El país cafetero suma 50.187 decesos y 1.972.345 casos, cifras insospechadas hace diez meses cuando comenzó la pandemia en Colombia, que ahora atraviesa la segunda ola de la emergencia sanitaria.

De acuerdo con los datos del Ministerio de Salud, Colombia cerró el 2020 con 1.642.775 contagios y 43.213 fallecidos a causa de la pandemia.

El mayor pico de fallecidos de este año fue el martes pasado. Ese día las autoridades de salud informaron de 398, cifra sólo superada por los 400 del 22 de agosto pasado. Foto: EFE.

El primer día del 2021 las autoridades informaron de 282 fallecidos, cifra que ya anunciaba que la pandemia seguía avanzando de forma cada vez más letal.

En los siguientes cuatro días el número de fallecidos fluctuó, pero a partir del 6 enero cuando el balance diario fue de 313, la cantidad comenzó a aumentar y se ubicó por encima de esa cifra.

El mayor pico de fallecidos de este año fue el martes pasado. Ese día las autoridades de salud informaron de 398, cifra sólo superada por los 400 del 22 de agosto pasado, la máxima registrada en el país desde el 6 de marzo del 2020, cuando se conoció el primer caso de coronavirus en Colombia.

A la espera por las vacunas

El mayor número de contagios hace que el país demande con celeridad el comienzo de la vacunación, una labor que según ha dicho el ministro de Salud, Fernando Ruiz, comenzará en la primera semana de febrero.

“Colombia fue elegida por (el Fondo de Acceso Global para Vacunas contra la Covid-19) Covax como uno de los 14 países de América que recibirán las vacunas de Pfizer en febrero, debido al proceso de ultracongelación que hemos adelantado”, aseguró Ruiz.

Desde varios sectores del país han llovido críticas hacia el presidente colombiano, Iván Duque, del que dicen no ha sabido manejar la pandemia porque las medidas no han sido las más adecuadas y, sobre todo, que no ha comenzado la vacunación como sí ha ocurrido en otros países de la región como Chile, Costa Rica, México, Argentina y desde esta semana Ecuador.

(Con información de EFE y Telesur)

