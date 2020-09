La Cámara de Diputados de México aprueba la eliminación del fuero presidencial

El dictamen de reforma a los artículos 108 y 111 establece que el mandatario pueda ser juzgado por delitos electorales, actos de corrupción y aquellos crímenes por los que podría ser procesado cualquier ciudadano.

Este miércoles 2 de septiembre, la Cámara de Diputados de México aprobó una reforma constitucional para eliminar el fuero al presidente de la República, con el objetivo de que el mandatario pueda ser juzgado por todos los delitos.

Con 420 votos a favor, ninguno en contra y 15 abstenciones, la cámara baja aprobó en lo general y en lo particular la reforma a los artículos 108 y 111 de la Constitución Política.

El artículo 108 establece que el presidente de México únicamente puede ser juzgado, en funciones, por traición a la patria y delitos graves del orden común. Con la reforma aprobada este día en la Cámara de Diputados —que deberá pasar al Senado para su discusión y eventual aprobación— se agregan los delitos electorales, actos de corrupción y aquellos por los que podría ser procesado cualquier ciudadano.

La iniciativa fue enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ha justificado la reforma argumentando que «la deshonestidad de los gobernantes y de las élites del poder» han causado el «mayor deterioro» a la vida pública de México.

No obstante, el diputado del conservador Partido Acción Nacional (PAN), Marcos Aguilar, criticó que la aprobación de esta reforma implica la ampliación de delitos y no la eliminación del fuero presidencial, ya que se mantiene vigente que la hipotética acusación contra el Ejecutivo le correspondería al Senado y no ante la «autoridad competente», en este caso el Ministerio Público.

