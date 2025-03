Miedo, represión y amenazas: El gobierno de Milei intentó frenar la marcha de jubilados, pero fracasó

Pese a infundir miedo y amenazar con represión para intentar frenar la marcha de los jubilados, el presidente de Argentina, Javier Milei se anotó otro fracaso. Miles de manifestantes se movilizaron pacíficamente una vez más frente al Congreso en defensa de los adultos mayores y en contra del modelo de ajustes aplicado por su administración.

En medio de un despliegue de unos 2.000 policías, calles cortadas por las fuerzas de seguridad, requisas en los accesos a la Ciudad de Buenos Aires, vallas y amenazas de «represión» por altoparlantes en las estaciones de trenes que exclamaban: «Protesta no es violencia. La policía va a reprimir todo atentado contra la República», miles de jubilados y las jubiladas, muchos de ellos autoconvocados, y otros organizados en las agrupaciones, salieron a las calles, en un claro acto de desafío al denominado «libertario».

Foto; La Nación.

Estuvieron acompañados por ciudadanos, junto con integrantes de la Central de Trabajadores de Argentina (CTA), la Unión de Trabajadores de la Economía popular (UTEP), diversos sindicatos -desde el de prensa a los docentes universitarios- columnas de organizaciones sociales (como la UTEP y Barrios de Pie), gremios de la CGT (como La Bancaria, la UOM, la CATT), agrupaciones de izquierda y partidos políticos.

Triunfo contra la represión de Bullrich y Milei

En la multitudinaria concentración, los manifestantes exigieron la renuncia de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, continúa en las inmediaciones del Congreso, quien ordenó la brutal represión `perpetrada por las fuerzas policiales siete días atrás.

«Bullrich eligió mal al enemigo porque nosotros no tenemos nada que perder. De acá no nos vamos», declaró a Página/12 Omar Godoy, un jubilado de 73 años que habló por muchos otros que no se dejaron amedrentar y llenaron las inmediaciones de la Plaza del Congreso.

La Mesa Coordinadora de Jubilados, a través de diferentes oradores, leyó un mensaje con adhesiones. “Este acto es un enorme triunfo contra la represión de Bullrich y Milei. Las calles son nuestras, Milei, te las ganamos”, dijo Nora Biaggio, una docente jubilada, según consignó La Nación.

Foto: TeleSur.

Por su parte, el secretario general de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar, refirió durante la jornada que “los únicos que atentan contra la República son los delincuentes confesos que habitan la Casa Rosada”.

En la misma línea, el secretario general de la Unión Cívica Radical (UCR), Hernán Rossi, cuestionó con dureza la “represión” contra los jubilados que salieron a manifestarse en defensa de sus derechos y denunció que el Gobierno usa el “miedo como herramienta política”.

“Equiparan la protesta legítimamente consagrada por la Constitución Nacional con violencia para justificar la represión. Mientras los jubilados salen a la calle para exigir lo mínimo para subsistir, el gobierno usa el miedo como herramienta política. No hay defensa de la República, hay persecución y represión. Cada día que pasa el Gobierno erosiona un poco más la democracia”, afirmó.

Foto: TeleSur.

En medio de la protesta, los jubilados y manifestantes exigieron justicia por el fotorreportero Pablo Grillo, quien resultó ser gravemente herido por las fuerzas policiales el miércoles de la semana pasada, tras recibir en la cabeza el impacto de un cartucho de gas lacrimógeno.

Mejores pensiones para los jubilados

También pidieron mejoras en sus pensiones, cobertura de medicamentos y que se mantenga la moratoria previsional, por la que se cobra pensión aunque no se hayan cotizado 30 años, y que vence el próximo domingo.

Según Página 12, durante la manifestación se entonaron diversas consignas y canticos entre los que figuran: «Que se vayan todos», «Trabajador/ te estamos avisando/ que tu jubilación/ te la están cagando» y el clásico «que feo, que feo, que feo debe ser, pegarle a un jubilado para poder comer».

Foto: TeleSur.

Jubilados a Milei: «Nosotros no vamos a retroceder»

Pese a lo pacífico de la manifestación, se registraron intentos de represión por parte de las fuerzas de seguridad que arremetieron con gases lacrimógenos.

Tras el final de la marcha, la ministra Bullrich informó sobre la detención de unas 25 personas con presunto pedido de captura en los accesos a Buenos Aires. También indicó que fueron retenidos «cuatro micros que venían sin ningún tipo de permiso» y que la Policía controló los accesos «para que no vengan narcohinchas de Rosario y Córdoba».

Después, utilizó ese dato para sostener que «quienes van a las marchas son todos delincuentes, todos chorros».

En respuesta a sus dichos, el secretario general de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), Alejandro Gramajo, declaró a Página 12, que «en lugar de querer restringir el derecho a la protesta con semejante operativo», Bullrich «debería estar precisamente persiguiendo a los narcos, que se están metiendo en los barrios a cooptar soldaditos».

Pese a las amenazas, la represión y el miedo infundido por el Gobierno de Milei, los jubilados que salieron a las calles a desafiar al «libertario» ratificaron en que no van a dar el brazo a torcer. «Nosotros no vamos a retroceder,triunfo contra la represión de Bullrich y Milei no nos vamos a rendir», señalaron.