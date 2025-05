Milei contra todos: “mentirosos”, “psicópatas”, “sicarios del micrófono” y un Papa “motosierra”

Tras el rechazo del proyecto de Ficha Limpia en el Senado, el presidente Javier Milei volvió a cargar contra Propuesta Republicana (PRO), a cuyos dirigentes calificó de «perversos», “mentirosos” y “psicópatas”; también fue contra los medios de comunicación, a quienes tildó de “sicarios del micrófono”.

En otra entrevista concedida a periodistas afines a su línea ideológica, el denominado «libertario» volvió a cuestionar al partido que lidera el expresidente Mauricio Macri y desmintió la versión que asegura que negoció el fracaso de la ley que busca evitar que personas con condenas judiciales confirmadas accedan a cargos públicos. Es decir, si alguien tiene una condena por un delito relacionado con la corrupción o el mal manejo de recursos públicos, no podrá ocupar un puesto en el Gobierno argentino.

“Es mentira”, le respondió a la periodista de espectáculos Mariana Brey del canal Telefé, quien le preguntó acerca de un supuesto pacto con el exgobernador de Misiones, Carlos Rovira, para que los dos senadores de esa provincia votaran en contra del proyecto legislativo.

Para intentar comprobar sus dichos, el inquilino de la Casa Rosada, le mostró su teléfono celular a la entrevistadora «chequee la mentira” de ese dato, en un afán de darle veracidad a su versión.

Acto seguido, aseguró ante las cámaras de televisión que “me rompí el alma con ese proyecto, le corregí los errores de (Silvia) Lospennato”, la diputada que originalmente presentó la iniciativa en la Cámara baja.

“Yo le puse el cuerpo al proyecto, yo lo mandé a extraordinarias, yo logré que lo sacaran en Diputados con la muñeca de ese ministro maravilloso que tengo que es Guillermo Francos (jefe de Gabinete)», acotó.

En la entrevista, Milei calificó de “mentirosos y descarados” a “los amarillos” del PRO que difundieron la versión de que negoció el fracaso de la ley y apuntó directamente contra Mauricio Macri.

“Macri dice que él no podía” sancionar el proyecto de Ficha Limpia pero durante su Presidencia “tenía la mayoría, tenía más de 100 diputados” lanzó, y luego fue más duro en la descalificación: “Son psicópatas de todos lados”.

Además, el «libertario» ofreció una interpretación muy conveniente de los hechos: “Para mí hubo un acuerdo entre Cristina (Kirchner) y Macri para ensuciarme a mí”, arriesgó y aseguró que La Libertad Avanza (LLA) volverá a intentar sancionar ese proyecto.

Asimismo lanzó una amenaza: “Perdí una batalla porque voy a ganar la guerra. A todos los chorros voy a sacarlos a patadas en el culo”, dijo.

Milei llama a los periodistas «sicarios del micrófono»

En la entrevista, el mandatario argentino apuntó contra el Grupo Clarín por difundir la noticia y calificó de “sicarios y ensobrados del micrófono” a los periodistas que compartieron la información, consignó Página 12.

“El Grupo Clarín se quiere quedar con la telefonía y se compraron Telefónica saltando Defensa de la Competencia. Se creen que son los dueños del país y hacer lo que se les canta (…) Entonces me arman carpetazos y mentiras con los farsantes, sicarios y ensobrados del micrófono. Son un grupo de delincuentes”, lanzó días después presentado una denuncia contra tres periodistas por supuestas «calumnias» e «injurias»

“Los periodistas son máquinas de mentir”, acusó.

“Me han acusado de cosas aberrantes” y “ninguno ha pedido perdón”, dijo sobre todos los trabajadores de prensa que cuestionan las medidas de su gobierno y su gestión al frente de la Presidencia de la nación trasandina.

Papa «motosierra»

Javier Milei una vez más hizo gala de sus contradicciones y doble estándar tras lamentar la muerte del Papa Francisco, luego de haber hecho declaraciones muy ofensivas en su contra, llamándolo “imbécil” y “el representante del Maligno en la Tierra”.

En la entrevista ofreció una interpretación de la gestión de Francisco como líder de la Iglesia Católica, con la finalidad de tratar de relacionarla con sus cuestionadas políticas como jefe de Estado: “Francisco era motosierra, puso en orden las finanzas del Vaticano”, afirmó.

Estos dichos tergiversar la visión con la que Jorge Bergoglio administró el Estado del Vaticano y la manera en que se condujo como pontífice, tratando de ayudar a los sectores más pobres redirigiendo lo recursos que habitualmente se direccionaban a los gastos de pompa ceremonial, protocolo religioso y gasto en propiedades, entre otras cuestiones.

En reiteradas ocasiones el ultraderechista atacó al Papa durante su pontificado, a quien consideraba de izquierdas.

“¿Qué es la justicia social? Es la envidia, el odio, el resentimiento. Originalmente, la envidia era un pecado capital. Habría que informarle al imbécil ese que está en Roma que defiende la justicia social, que sepa que es un robo y que eso va contra los mandamientos“, afirmó Milei durante una entrevista televisiva en 2020 cuando era diputado.

En aquella ocasión, argumentó que sus posturas impulsaban el «comunismo» y que iban en contra de las enseñanzas de «las sagradas escrituras».

“Es el representante del Maligno en la Tierra ¿Vos sabías que el papa impulsa el comunismo?”, remarcó Milei en la entrevista con la presentadora Viviana Canosa.

En febrero de 2022, el economista neoliberal volvió a referirse al Papa en términos negativos. A través de sus redes sociales, cuestionó las declaraciones de Francisco sobre la necesidad de pagar impuestos para proteger la dignidad de los más pobres. En ese momento, Milei lo acusó de estar «siempre del lado del mal», reforzando su postura crítica hacia el líder del catolicismo.

Posteriormente, en septiembre de 2023, cuando Milei era candidato presidencial concedió una entrevista al periodista estadounidense Tucker Carlson en la que planteó que el pontífice tenía simpatía por «dictaduras sangrientas».

Sus dichos generaron controversia en la opinión pública de Argentina y pasaron a formar parte del debate político, por lo que Sergio Massa, su principal rival en las elecciones presidenciales de 2023, abordó el tema en el último debate televisado antes de los comicios.

En esa ocasión, Massa le preguntó directamente a Milei si le pediría disculpas al Papa por sus comentarios pasados y en especial por haber afirmado que era «el representante del Maligno en la Tierra».

Ante la pregunta y las posibles repercusiones, el «libertario» expresó: «Si hay que pedirle perdón, lo haré. Incluso, lo invitamos a venir a la Argentina. Lo recibiremos con todos los honores».

Tras llegar a la Casa Rosada, el 11 de febrero de 2024, Javier Milei fue recibido por el pontífice en el Vaticano, en el marco de la canonización de María Antonia de San José de Paz y Figueroa, la laica conocida como Mama Antula y primera mujer argentina de la historia en ser canonizada.

En ese encuentro, ambos se saludaron de manera cordial y el libertario se refirió a Jorge Bergoglio como «el argentino más importante de la historia. Es un Papa, no podemos perder esa perspectiva y no puede quedar atrapado en rencillas ideológicas, sobre todo siendo un líder espiritual».

En la reciente entrevista con Telefé ratificó que su “relación con Francisco cambió cuando lo conocí” y que le pidió “perdón” por las acusaciones que le había hacho años atrás.

Asimismo, reconoció su liderazgo internacional: “Liderar un país me permitió entender la magnitud del liderazgo de Francisco, no es un tema no menor”.

Sobre el nuevo Papa, León XIV, el «libertario» indicó que planea viajar a Roma para la ceremonia formal de presentación pública ante los jefes de Estado del mundo.