Milei oficializa el cierre de Trenes Argentinos y despide a más de 1.300 trabajadores

El Gobierno de Javier Milei anunció este martes el cese de actividades de Trenes Argentinos Capital Humano (Decahf). Con esta medida, concluye el proceso de cierre definitivo que se inició en octubre.

Como consecuencia, Decahf no realizará contrataciones ni facturaciones y, en los aspectos puntualmente económicos, no tendrá egresos ni tampoco ingresos. Además, al darse de baja la empresa, no contará con personal ni realizará ninguna actividad.

La administración del denominado «libertario» justificó el cierre de la empresa estatal ferroviaria alegando que “malgastaba recursos, no operaba trenes y no tenía funciones que justifiquen su existencia”.

En el comunicado, la Secretaría de Transporte se refirió a la demanda de 180 millones de dólares al Tesoro nacional por parte de la empresa ferroviaria durante la gestión anterior, “para motivos insólitos como fueron obras de arte en estaciones de trenes que no operaban o programas como ‘Entretrenerte’ donde contrataban artistas y hacían fiestas gratis durante la pandemia”.

Más de 1.300 despidos

El gobierno de Milei destacó que el cierre del organismo constituye un ahorro para el Estado de 42 mil millones de pesos argentinos anuales (más de 41 millones de dólares), «a partir de la reducción de 1.388 empleados y la eliminación de 23 cargos jerárquicos que cobraban promedio entre 2 y 4 millones de pesos mensuales».

Trenes Argentinos Capital Humano era una de las cinco empresas ferroviarias subsidiarias de Trenes Argentinos y fue creada con el objetivo de «diseñar, organizar, promover y realizar actividades de asistencia técnica, asesoría, capacitación, complementación, entrenamiento, especialización, formación y recalificación y gestión de recursos humanos, fortalecimiento organizacional y resguardo documental en materia ferroviaria».

Pese a que la Secretaría de Transporte afirma «no tenía funciones que justifiquen su existencia», este organismo se encargaba oficialmente de gestionar el Museo Nacional Ferroviario Raúl Scalabrini Ortiz, ubicado en el barrio de Retiro junto a la terminal del trenes.

Se trata de un museo «en el que se exhibe y preserva el patrimonio ferroviario, relacionado con la historia argentina, y aloja un Centro de Estudios Históricos Ferroviarios».

Ley de Bases y privatizaciones

Javier Milei ordenó el cierre de Decahf amparado en la Ley de Bases, un paquete de normas que impulsó privatizaciones en diversas empresas estatales; incluida la de Trenes Argentinos, que conlleva el despido de miles de trabajadores.

La falta de mantenimiento de coches y vías, junto a la reducción de servicios, refleja la desinversión que se ha intensificado bajo el mandato del libertario; lo que es visto por varios actores políticos y analistas como un camino hacia la privatización del sector ferroviario.

Paro nacional de trenes

Este miércoles 18 de diciembre se llevará a cabo un paro nacional de trenes, anunciado por el sindicato de maquinistas La Fraternidad, como parte de un reclamo reiiindicaciones y mejoras salariales.

El gremio denunció que el gobierno de Javier Milei «desconoce» la inflación de septiembre y octubre, al ofrecer aumentos «irrisorios» del 1% para noviembre y del 2,5% para diciembre.

Además, señalaron que no se reconoce el 46% de poder adquisitivo perdido desde el inicio de su gestión.