Monómeros “era una piñata”: Humberto Calderón Berti habla sobre la empresa robada a Venezuela

Humberto Calderón Berti, exministro de Energía y Minas de Venezuela y experto petrolero, señaló que la responsabilidad de la crisis que atraviesa la empresa Monómeros Colombo Venezolanos S.A. recae sobre la politización y exagerado sectarismo del dirigente opositor Leopoldo López, publico el portal del canal de noticias Globovisión.

El exdiplomático venezolano, expresó que “la politización acabó con todo, y eso ha sido muy lamentable, porque se corre el riesgo de perder la empresa”, sostuvo en entrevista con César Miguel Rondón en el programa Día a Día, que se transmite en Estados Unidos y otros espacios de información en YouTube.com/enconexioweb y la web enconexionWeb.com.

Explicó durante una entrevista radial que al ser consultado en la forma en la que debía ser administrada la filial de Pequiven, ubicada en Barranquilla Colombia, consultó y proporcionó una lista de expertos de la antigua PDVSA, que a su juicio eran los profesionales indicados, sin embargo, se hizo lo contrario al incorporar a «personas cuyas credenciales eran ser militantes de partidos políticos», algo que consideró un error.

“Se empezó a politizar y los dirigentes políticos consideraron eso como una especie de piñata, de rebatiña. Me pareció absolutamente inconveniente”, indicó el experto, de acuerdo a una nota publicada por el portal El Pitazo.

“No hay que darle mucha vuelta: el gran responsable de lo que ha ocurrido en Monómeros se llama Leopoldo López, que politiza exageradamente con un sectarismo impresionante. Politiza todo a lo que le pone la mano, y es él el gran responsable de todo lo que está ocurriendo”, afirmó, y además mencionó que una situación similar ocurre con otras empresas del Estado fuera de Venezuela, como Citgo.

Calderón Berti, que fungió como representante de Juan Guaidó en Colombia, dijo que «yo trabajé mucho para que la restituyeran, y la sacaran de la lista de Oficina de Control de Bienes Extranjeros, (OFAC), organismo de control financiero dependiente del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, y obtuvieran el crédito”.

El exministro detalló que a su llegada a Colombia, en enero de 2019, escuchó rumores de lo que ocurría en Cúcuta, todo lo relacionado con la ayuda humanitaria, hecho que denunció ante las autoridades del vecino país. Sin embargo, “los mismos que estaban allí en Monómeros al final son gente vinculada a lo que estaba ocurriendo en Cúcuta, que yo denuncié en su debido momento”, apuntó.

“En lugar de alinearse conmigo en defensa de los intereses de la población venezolana, me declararon una guerra dirigida por Leopoldo López”. De igual modo, detalló que quienes estuvieron involucrados en delitos en ambas situaciones eran amigos de López y de Juan Guaidó.

Una de las irregularidades que pone al descubierto es una reunión —que él presenció— encabezada por Manuel Rosales, que no era diputado, con miembros de la comisión de Energía y Minas de la Asamblea Nacional de la oposición y de la recién nombrada junta directiva de Monómeros.

Los miembros de esta última cuestionaron por qué no se habían dado contratos a unos amigos suyos. “En señal de protesta me paré y me fui”, sostuvo. “La politización acabó con todo. El desastre es ese, un mal manejo y una intromisión política indeseable”, sentenció.

Ante este escenario y la intervención que enfrenta actualmente Monómeros por parte de la Superintendencia de Sociedades de Colombia, Calderón Berti considera que se ha desperdiciado una oportunidad para cambiar la política venezolana.

“Estoy triste por lo que la gente fue capaz de hacer en un momento en el que el país requería una señal de que los hechos iban a ser distintos. ¿Cuál ha sido el resultado de todo eso? Que han despilfarrado el mayor capital político que ha existido en Venezuela después de Chávez”, aseveró.

“Lo que pasa es que nadie se atreve a decirlo. Hay muchos que han renunciado por las mismas razones que yo denuncie en Colombia y nadie se ha atrevido a decirlo: por intromisión impropia y sectaria de Leopoldo López en la conducción” del “gobierno” del autoproclamado Juan Guaidó.

