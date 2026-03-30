Moscú envía 100 mil toneladas de petróleo a Cuba y desafía el bloqueo energético de EE.UU.

En un movimiento que desafía abiertamente el bloque energético aplicado por Estados Unidos (EE.UU.), Rusia envió 100 mil toneladas de petróleo a Cuba.

Desde Moscú informaron que el buque petrolero Anatoli Kolodkin ya llegó a la isla antillana y se encuentra a la espera de que comience el proceso de descarga.

La acción calificada por las autoridades rusas como «ayuda humanitaria», busca paliar los efectos de una crisis que ha dejado al país suramericano sin suministros regulares de crudo desde enero pasado

El Ministerio de Transporte de Rusia indicó que la embarcación navegó bajó bandera de la nación euroasiática y sin escolta militar durante la mayor parte del recorrido. Aunque recibió protección de un buque de guerra de la Armada rusa al cruzar el estratégico y vigilado canal de la Mancha, una vez en aguas abiertas del Atlántico, el petrolero prosiguió su viaje en solitario.

La importancia de este envío radica no solo en su volumen, sino en el contexto geopolítico en el que se produce. La llegada del Anatoli Kolodkin interrumpe un período de tres meses en los que Cuba no recibió cargamentos de petróleo, como parte de la intensificación del bloqueo estadounidense.

Bloqueo energético de EE.UU. a Cuba

Al conjunto de sanciones económicas, comerciales y financieras impuestas por Washington desde 1962, se sumó la orden ejecutiva firmada el 29 de enero por Trump, mediante la cual prohibió la entrada total de petróleo a la isla

La decisión, justificada bajo el argumento de que La Habana representa una amenaza para la seguridad nacional de EE.UU. permite imponer aranceles a los bienes de países que vendan o suministren petróleo a la nación antillana.

Esta medida no solo ha trastocado el diario vivir de los cubanos —con apagones que se extienden hasta por 20 horas diarias—, sino que también ha puesto en jaque sectores sensibles como la salud, la alimentación y la integridad física de los habitantes.

De este modo, el magnate republicano presionó a Venezuela y México para que suspendieran sus envíos de combustible a la isla que desde el 9 de enero no ha recibido ningún suministro.

Sin embargo, el propio Trump ha manifestado públicamente no tener reparos en que naciones como Rusia acudan en auxilio de Cuba.

«No nos importa dejar que alguien reciba un cargamento porque lo necesita. Tienen que sobrevivir», afirmó a la prensa.

En una serie de declaraciones que contrastan con la retórica de su administración, Trump fue más allá al señalar que no existe objeción por parte de su gobierno respecto al origen del suministro.

«Si un país quiere enviar petróleo a Cuba ahora mismo, no tengo ningún problema, sea Rusia o no», afirmó.

«Preferiría dejarlo entrar, ya sea de Rusia o de cualquier otro país, porque la gente necesita calefacción, refrigeración y todas las demás cosas», añadió.

Solidaridad inquebrantable de Rusia hacia Cuba

Rusia ha acompañado el envío de las 100 mil toneladas de crudo con un sólido respaldo político, denunciando lo que considera una escalada injustificada en torno a Cuba.

La semana pasada, el canciller ruso Serguéi Lavrov, se refirió a la preocupación de Moscú por el aumento de la tensión y aseguró que el Kremlin se mantendría en solidaridad inquebrantable con el gobierno de la isla caribeña.

En la misma línea, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, declaró el pasado 19 de marzo que las autoridades rusas mantienen un diálogo fluido con La Habana para coordinar la ayuda.

«Estamos en diálogo permanente con la dirección de Cuba y, por supuesto, estamos debatiendo cómo ayudar a la isla en una situación tan difícil», dijo Peskov, dejando entrever que evalúan una serie de acciones destinadas a contrarrestar el bloqueo energético impuesto por Estados Unidos.

El vocero presidencial ruso fue aún más enfático al reafirmar la disposición de Moscú a brindar «toda la ayuda posible» a Cuba, y detalló que «todas estas cuestiones se están tratando con nuestros homólogos cubanos», reportó RT.

El respaldo ruso también se ha manifestado a través de su Ministerio de Relaciones Exrteriores, que emitió un comunicado expresando su «seria preocupación» por la situación.

En el texto, la Cancillería reiteró su apoyo y «solidaridad inquebrantable» al gobierno y al «pueblo hermano» de Cuba, que enfrenta «desafíos sin precedentes» derivados directamente del prolongado embargo comercial, económico y financiero, al que ahora se suma un bloqueo energético aplicado por la administarción Trump.